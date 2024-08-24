«Барселона» обыграла «Атлетик» – 2:1. Ямаль, Сансет и Левандовски забили
«Барселона» победила «Атлетик» (2:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 24-й минуте счет в матче открыл вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 42-й хавбек гостей Ойан Сансет реализовал пенальти. На 75-й забил форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски.
«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.
- Дата проведения
- 24 августа, 20:00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 1:0 – 24 Ямаль, 1:1 – 42, пенальти Сансет, 2:1 – 75 Левандовски.
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Барселона –
тер Стеген, Бальде (Мартин, 90+1), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь (Эрик Гарсия, 83), Ферран Торрес (Лопес, 63), Рафинья, Ямаль (Виктор, 90+1), Левандовски.
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Атлетик –
Падилья, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Эррера, 78), Весга (Хаурегисар, 63), Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 62), Беренгер (Арес, 72), Уильямс (Гурусета, 78).
- Предупреждения:
- Йерай Альварес (38), Кубарси (41), Берналь (49), Беренгер (56), Левандовски (85), Лекуэ (87), Лопес (90+6), Хаурегисар (90+6), Эррера (90+6).
5 точных пасов
3 фола на Ямале
И до сих пор Мансано не дал желтую, заказ столичный выполняет
Бильбао конечно просто мерзость
Мансано желтые потерял
Позор конечно
Ла Лига по просьбе Барсы сделала много матчей на выезде в сентябре - октябре, чтобы потом Барса побольше сыграла на новом Камп Ноу, это просьба клуба
Рафинья в новой роли очень сильно нравится. Неужели Флик придумал, как это чудо в игру Барселоны встроить)
Поздравляю всех болельщиков Барселоны, ждём возвращения всех травмированных,надеюсь и дальше команда будет становится только сильнее!
Уильямсу делать нечего в этой деревянной команде
Бернал - первый фол и карточка
Мансано отрабатывает заказ
Безобразно отсудил