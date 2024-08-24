«Барселона» обыграла «Атлетик» – 2:1. Ямаль, Сансет и Левандовски забили

«Барселона» победила «Атлетик» (2:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте счет в матче открыл вингер каталонцев . На 42-й хавбек гостей реализовал пенальти. На 75-й забил форвард сине-гранатовых .

«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.

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