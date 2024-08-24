«Барселона» обыграла «Атлетик» – 2:1. Ямаль, Сансет и Левандовски забили

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Роберт Левандовски Ойан Сансет онлайны Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» победила «Атлетик» (2:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте счет в матче открыл вингер каталонцев Ламин Ямаль. На 42-й хавбек гостей Ойан Сансет реализовал пенальти. На 75-й забил форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски.

«Барса» набрала 6 очков в двух турах и занимает 2-е место в таблице, уступая «Сельте» по разнице голов.

Барселона – Атлетик 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 20:00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Ямаль, 1:1 – 42, пенальти Сансет, 2:1 – 75 Левандовски.
Барселонатер Стеген, Бальде (Мартин, 90+1), Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь (Эрик Гарсия, 83), Ферран Торрес (Лопес, 63), Рафинья, Ямаль (Виктор, 90+1), Левандовски.
АтлетикПадилья, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Прадос (Эррера, 78), Весга (Хаурегисар, 63), Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 62), Беренгер (Арес, 72), Уильямс (Гурусета, 78).
Предупреждения:
Йерай Альварес (38), Кубарси (41), Берналь (49), Беренгер (56), Левандовски (85), Лекуэ (87), Лопес (90+6), Хаурегисар (90+6), Эррера (90+6).

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456 комментариев
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Юри Берчиче
5 точных пасов
3 фола на Ямале
И до сих пор Мансано не дал желтую, заказ столичный выполняет
+72
-21
+51
Берчиче живой там нет? Явно надо откачивать после такого жестокого фола от Ямаля
+47
-2
+45
Берчиче клоун
Бильбао конечно просто мерзость
Мансано желтые потерял
+48
-3
+45
Атлетик последние 4-5 сезонов выбрала тактику «страдать» в матчах с Барсой от каждого касания! Помню тот матч когда бородачи отлетали от Месси на 3 метра и валялись по минуты 2
Позор конечно
+33
-2
+31
Как комментатор к матчу готовился?
Ла Лига по просьбе Барсы сделала много матчей на выезде в сентябре - октябре, чтобы потом Барса побольше сыграла на новом Камп Ноу, это просьба клуба
+32
-2
+30
Ответ Bazilic
Берчиче клоун Бильбао конечно просто мерзость Мансано желтые потерял
Мансано известный давний болельщик Реала, сегодня фолить разрешено
+38
-9
+29
Ответ Bazilic
Юри Берчиче 5 точных пасов 3 фола на Ямале И до сих пор Мансано не дал желтую, заказ столичный выполняет
Так Мансано болельщик же Мадрида. Даже комментатор это отметил. Не один год эти разговоры идут.
+40
-12
+28
Барселону с победой!!! Сегодня хотел бы отметить Рафинью, очень прилично отграл матч. 6 очков на старте при всех проблемах и непростых соперниках - отличный результат.
+29
-1
+28
Берчиче крутой мужик. Весь матч по ногам Ямаля бил, сейчас побежал с Фермином отношения выяснять. Такой он гангстер против молодых, жаль, что матч проиграл))
+24
-1
+23
Красивые комбинации в атаке Барса рисует. Как будто бы даже на тренировках стали делом заниматься 😁
Рафинья в новой роли очень сильно нравится. Неужели Флик придумал, как это чудо в игру Барселоны встроить)
+22
-3
+19
Смех защитник сам руками отпихнул, сам споткнулся и это фол?))
+20
-2
+18
Ответ D3SP7C1TO
Красивые комбинации в атаке Барса рисует. Как будто бы даже на тренировках стали делом заниматься 😁 Рафинья в новой роли очень сильно нравится. Неужели Флик придумал, как это чудо в игру Барселоны встроить)
Рафинья и при Хави был эффективным футболистом, всё при нём
+17
-1
+16
Ответ Bazilic
Как комментатор к матчу готовился? Ла Лига по просьбе Барсы сделала много матчей на выезде в сентябре - октябре, чтобы потом Барса побольше сыграла на новом Камп Ноу, это просьба клуба
На данном канале не готовятся к матчам. Где-то что-то услышали или прочитали и выдают это во время трансляции.
+16
-1
+15
Несмотря на все проблемы в клубе, есть вторая победа в двух матчах.
Поздравляю всех болельщиков Барселоны, ждём возвращения всех травмированных,надеюсь и дальше команда будет становится только сильнее!
+15
0
+15
А то что вратарь Атлетика вводит мяч в игру минуту целую это нормально?
+15
-1
+14
Лева в своем репертуаре. Только думаешь, что завелась машина, как в следующей игре возвращается старое дерево. То жадничает, то кривые пасы отдает, то мячи от него осткакивают. Сегодня дважды мог ассистировать, а в итоге тупо запорол моменты. Надеюсь этот сезон для него последний в Барсе.
+19
-5
+14
Всех фанов Барсы с победой.
Уильямсу делать нечего в этой деревянной команде
+15
-1
+14
Рафинья конечно лидер, очень хороший матч выдал и как старший даёт нагоняи молодняку
+14
-1
+13
Сам упал,сам валялся пять минут
+14
-1
+13
Ну вот щас какое ***** нарушение было!?
+14
-1
+13
Ответ Никита Смолов
Берчиче живой там нет? Явно надо откачивать после такого жестокого фола от Ямаля
Типичные баски. Как самим всех ломать, так они бруталы. Как на них фолят, так они тут же превращаются в бородатых завсегдатаев Евровидения🧔‍♀️
+16
-3
+13
Ответ Bazilic
Как комментатор к матчу готовился? Ла Лига по просьбе Барсы сделала много матчей на выезде в сентябре - октябре, чтобы потом Барса побольше сыграла на новом Камп Ноу, это просьба клуба
Это просто «уровень» подготовки комментаторов Матч ТВ ))
+13
-1
+12
Удачи «Барселоне» и без травм самое главное. Флик удивляет немного. Мне показалось, что Касадо лучше сыграл против «Валенсии», и именно он сегодня должен играть в старте, а выходят Педри, Берналь и Ферран. Радует возвращение Фермина, уверен, что получит своё время в матче. Ну и главное разочарование этого дня — незарегистрированный Ольмо. Пусть на этом событии плохие новости для «Барселоны» закончатся. Левандовски пожелаю продолжить забивать, а Тер Штегену заработать первый сухарь в Лиге.
+15
-3
+12
Где фол???
+12
-1
+11
Берчиче - 3 фола и без желтой
Бернал - первый фол и карточка
Мансано отрабатывает заказ
+12
-1
+11
Берналь как будто бы довольно неплох в центре пока что, да?
+10
-1
+9
Был на стадионе, и как только объявили, что арбитр Хиль Мансано, все начали свистеть!
Безобразно отсудил
+9
-1
+8
Может еще очень рано оценивать но мне футбол Флика очень нравится.
+9
-1
+8
вот такая барса мне нравится))атаковать не боятся.и сравните с футболом хави,там забили и стоят счет оберегают)
+9
-1
+8
Barca 💪🏼 топите до талого,удачи Флику с составом и схемой на игру
+12
-4
+8
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