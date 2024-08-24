🤔 «Зенит» – «Спартак» – 0:0! Эраковича удалили на 62-й
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Клуб из Санкт-Петербурга с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Страхини Эраковича за две желтые карточки за 6 минут.
«Зенит» набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице. «Спартак» имеет 11 баллов и идет 4-м.
- Дата проведения
- 24 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
-
Зенит –
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Волков (Алип, 46), Клаудиньо (Горшков, 83), Барриос, Вендел, Педро (Мантуан, 90), Кассьерра (Сергеев, 90), Мостовой (Ерохин, 46).
-
Спартак –
Максименко, Рябчук (Хлусевич, 46), Бабич, Литвинов, Денисов (Пруцев, 70), Умяров (Чернов, 70), Барко, Мартинс Перейра (Зобнин, 39), Медина (Маркиньос, 78), Угальде, Бонгонда.
- Предупреждения:
- Мартинс Перейра (12), Медина (34), Умяров (36), Эракович (56), Денисов (65), Дуглас Сантос (90+4).
- Удаление:
- Эракович (62).
Мартинс слегка дёрнул Клуадиньо(и тот тут же начал прыгать как ужаленный) - жёлтая
Всё что надо знать о судействе
Медина вступил в 1ое единоборство с ним = 1 жк
Ок
Судья просто клоун. Медине за разговоры желтая -- Эракович орет на линейного -- все класс)))))
Так трусливо играть дома - это прям «по-чемпионски».
Латышонку всей командой должны проставиться:))