🤔 «Зенит» – «Спартак» – 0:0! Эраковича удалили на 62-й

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Страхиня Эракович онлайны Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Клуб из Санкт-Петербурга с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника Страхини Эраковича за две желтые карточки за 6 минут.

«Зенит» набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице. «Спартак» имеет 11 баллов и идет 4-м.

Зенит – Спартак 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитЛатышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Волков (Алип, 46), Клаудиньо (Горшков, 83), Барриос, Вендел, Педро (Мантуан, 90), Кассьерра (Сергеев, 90), Мостовой (Ерохин, 46).
СпартакМаксименко, Рябчук (Хлусевич, 46), Бабич, Литвинов, Денисов (Пруцев, 70), Умяров (Чернов, 70), Барко, Мартинс Перейра (Зобнин, 39), Медина (Маркиньос, 78), Угальде, Бонгонда.
Предупреждения:
Мартинс Перейра (12), Медина (34), Умяров (36), Эракович (56), Денисов (65), Дуглас Сантос (90+4).
Удаление:
Эракович (62).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Материалы по теме

704 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мешков дает ЖК Мартинсу за задержку, тоже самое делает Клаудиньо, карточки нет. Дает ЖК Медине за разговоры Эракович делает тоже самое в сторону линейнеого, карточки нет. П - последовательность.
+157
-20
+137
мешок посадил всю полузащиту Спартака на карточки,пипец
+139
-21
+118
8 нарушений и 0 карточек у Зенита, 9 нарушений и 3 карточки у Спартака. Радует, что Зенит подстраховался у себя дома
+131
-22
+109
Спартаку карточки за все,а с ними только разговоры. Клаудиньо нагло хреначит по ногам и ничего. Бариоса давно надо удалять,а ему даже карточки нет.
+79
-9
+70
Самое забавное,за задержку руками Зениту не дали ни один желтой,а одну задержку Мартинса была сразу желтая...
+70
-7
+63
Мешков круто играет. Не так остр в атаке как Глушенков,но в обороне отрабатывает за троих.
+66
-7
+59
Барриос прямой ногой влетает в Угальде - нет карточки
Мартинс слегка дёрнул Клуадиньо(и тот тут же начал прыгать как ужаленный) - жёлтая
Всё что надо знать о судействе
+73
-21
+52
Ответ bedLaM
Мешков дает ЖК Мартинсу за задержку, тоже самое делает Клаудиньо, карточки нет. Дает ЖК Медине за разговоры Эракович делает тоже самое в сторону линейнеого, карточки нет. П - последовательность.
Это вообще бред, подножка отчетливая, Эракович нарушает на Угальде, потом на Рябчуке дальше орет на бокового, судья ничего не показывает)
+56
-6
+50
Кабинетный «гегемон» пробил ровно 0 раз по воротам за тайм))
+55
-10
+45
Ответ Айнур Гайсин
Это вообще бред, подножка отчетливая, Эракович нарушает на Угальде, потом на Рябчуке дальше орет на бокового, судья ничего не показывает)
Потом будут кричать как зенит засуживают весь год, потому что ручной ЭСК насчитал много ошибок не в их пользу))))))
+50
-9
+41
Как Эракович дожил до второго тайма без ЖК он и сам наверное не знает)
+41
-5
+36
Пока Мешок чёткт отрабатывает миллеровский аванс.
+44
-8
+36
Ответ Nogoi89
Надеюсь, судья сегодня не крот и не подлец
С трудом верится. Уже с самого начала карточки только Спартаку
+44
-9
+35
Надеюсь, судья сегодня не крот и не подлец
+36
-4
+32
Спартак весь тайм возил зенит. мешок мешал, конечно.
+34
-3
+31
Дожили... Зенит поставил автобус в Питере...
+35
-8
+27
Ответ Не уверен!!
Самое забавное,за задержку руками Зениту не дали ни один желтой,а одну задержку Мартинса была сразу желтая...
А Медине и Умярову за что? Барриос же ломает Угальде - все нормально)
+28
-3
+25
Самое забавное,за задержку руками Зениту не дали ни один желтой,а одну задержку Мартинса была сразу желтая...
+29
-4
+25
Ахах, клаудиньо весь матч бычит и фолит, 0 жк

Медина вступил в 1ое единоборство с ним = 1 жк

Ок
+37
-12
+25
За долгое время Спартак порадовал , Станковичу респект , Бабич очень оборону держит , новички тоже потихоньку себя обретают, вообщем достойный матч получился!
+25
-1
+24
Прежде всего хорошего судейства обеим командам. Чтобы после матча обсуждали, кто кого надрал на поле, а не кто кого засудил.
+28
-5
+23
У Мешкова в Газпромбанке зарплатный проект?
+31
-10
+21
Ответ El-Falko
Как Эракович дожил до второго тайма без ЖК он и сам наверное не знает)
Это вообще отвратительно. Сначал отмахнулся, потом просто убегающего Угальде двумя руками как в борьбе кинул.

Судья просто клоун. Медине за разговоры желтая -- Эракович орет на линейного -- все класс)))))
+23
-3
+20
Отскок позора России
+25
-5
+20
Если судья продолжит односторонне судейство это приведет к бойне и травмам...
+24
-7
+17
Ответ евГений
Кабинетный «гегемон» пробил ровно 0 раз по воротам за тайм))
Но судья сажает на ЖК спартачей. План Семака в действии)
+20
-3
+17
Отскочил Зенит, конечно:))
Так трусливо играть дома - это прям «по-чемпионски».
Латышонку всей командой должны проставиться:))
+26
-9
+17
Ответ Roman Araslanov
Барриос прямой ногой влетает в Угальде - нет карточки Мартинс слегка дёрнул Клуадиньо(и тот тут же начал прыгать как ужаленный) - жёлтая Всё что надо знать о судействе
Мартинс второй раз подряд так дергает и срывает атаку - за это и желтая, до этого две минуты назад Вендела так же остановил
+26
-9
+17
Ответ Nogoi89
Надеюсь, судья сегодня не крот и не подлец
на карточках уже вся полузащита)
+21
-4
+17
При такой контактной игре у Спартака 3 желтые карточки, а у Зенита ни одной и воспитательные беседы от Мешкова.
+16
0
+16
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий