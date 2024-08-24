🤔 «Зенит» – «Спартак» – 0:0! Эраковича удалили на 62-й

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Клуб из Санкт-Петербурга с 62-й минуты играла в меньшинстве после удаления защитника за две желтые карточки за 6 минут.

« » набрал 14 очков и на эту минуту продолжает лидировать в таблице. « » имеет 11 баллов и идет 4-м.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ