«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне. Команде хватило 26 матчей после невыхода в прошлом году

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне.

Клуб из Флориды гарантировал себе участие в кубковых матчах после победы над «Цинциннати» (2:0) в регулярном чемпионате. 

Дубль сделал форвард Луис Суарес. Его партнер Лионель Месси не сыграл в матче из-за травмы. 

«Интер Майами» набрал 56 очков в 26 играх при 17 победах и лидирует в общей таблице МЛС.

Это 4-й случай в истории лиги, когда команда обеспечила себе место в плей-офф после 26 матчей при 34 играх в регулярке. 

Отметим, что в прошлом году южане не вышли в плей-офф. 

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Яркий пример, когда приходит настоящий лидер и команда преображается.
Браво Интер!
Когда на тебя смотрит ЧЕМПИОН МИРА, самый успешный и титулованный игрок в истории, то хочется соответствовать.
Если Месси приведёт Интер к трофею лиги, то это просто - золотыми буквами в историю лиги и футбола. Напомню, Месси перешёл в аутсайдера МЛС, сейчас они лидируют с отрывом.

Ещё хочется написать, что Месси та величина, которая не должна делать свой образ дешёвым. Спасибо Месси что не опускается до создания инфоповода, выкриков про подписки и создания контента. Мне бы было стыдно, если бы такую величину как Месси начали сравнивать со стримерами.
+92
-38
+54
Ответ Алдамжар Таскалиев
Мое мнение, это лишний раз доказывает низкий уровень МЛС. Судите сами, все европейские звезды, после 30-ти лет переходят сюда и блистают, Ибра, Месси, Суарез, те же Альба и Бускетс играют здорово. А в европе они уже не дотягивают. Это просто мое наблюдение. Всем красивого футбола. Все выше перечисленные легенды футбола и я их уважаю. Просто привел их в качестве примера.
Все они уезжали не лавочниками своих клубов, а играющими игроками, и подтверждают свой уровень в МЛС. Тот же Ибра вернулся в Европу и вывел Милан на новый уровень. Все вышеперечисленные тобой игроки на пике имели космический уровень, поэтому даже доигрывая свою карьеру они способны держать такой уровень, который многим игрокам в Европе только снился.
+24
-6
+18
Ответ Domian
Яркий пример, когда приходит настоящий лидер и команда преображается. Браво Интер! Когда на тебя смотрит ЧЕМПИОН МИРА, самый успешный и титулованный игрок в истории, то хочется соответствовать. Если Месси приведёт Интер к трофею лиги, то это просто - золотыми буквами в историю лиги и футбола. Напомню, Месси перешёл в аутсайдера МЛС, сейчас они лидируют с отрывом. Ещё хочется написать, что Месси та величина, которая не должна делать свой образ дешёвым. Спасибо Месси что не опускается до создания инфоповода, выкриков про подписки и создания контента. Мне бы было стыдно, если бы такую величину как Месси начали сравнивать со стримерами.
Месси причем? Он кучу игр пропустил, там тащит Суарес. Глаза протри свои, фанатик.
+31
-17
+14
Майами обеспечил себе плей-офф. Казалось бы, что теперь могут передохнуть, но могут побороться за Supporters’ Shield. Это считается трофеем. Вручается команде, которая набрала больше всего очков. Всего 8 игр осталось, а сильный соперник всего 1 - Коламбус Крю.
+15
-2
+13
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
король левых пенок это к фруктовому
+29
-17
+12
Суарес красавчик!!!
+12
0
+12
Ответ JokeJoe
Я думаю Месси вполне может побороться за Везину в этом году
Для Майами любой трофей важен. У них всего 1 трофей в копилке.
+13
-2
+11
Ответ JuVero
Месси причем? Он кучу игр пропустил, там тащит Суарес. Глаза протри свои, фанатик.
Суарес в 18 матчах имеет 17 результативных действий => тащит.
Месси в 12 матчах имеет 21 результативное действие => не тащит.
Всё что нужно знать о протирающих своих глазах фанатиков.
Суарес ещё и в прошлом году в Кубке Интер затащил ведь:D
+12
-1
+11
Ещё 8 матчей и Месси поднимет над головой 46-й титул.. Арабский безтрофейник обязан "прокомментировать" это в Ютубе.. Обязан.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂..
+14
-7
+7
Ответ JuVero
Месси причем? Он кучу игр пропустил, там тащит Суарес. Глаза протри свои, фанатик.
А что только один может тащить? Футбол командная игра. Но, если сравнивать Месси и Суареса, то Месси 12+9 за 12 игр, Суарес 14+5 за 19 игр.
+11
-4
+7
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Не деньги решают на поле.. Авейру это лично доказал.. Лично.. 0 трофеев в СА за бабки не купишь.. Хе..🤣
+11
-4
+7
Ответ Илья Мурашов
Майами обеспечил себе плей-офф. Казалось бы, что теперь могут передохнуть, но могут побороться за Supporters’ Shield. Это считается трофеем. Вручается команде, которая набрала больше всего очков. Всего 8 игр осталось, а сильный соперник всего 1 - Коламбус Крю.
Я думаю Месси вполне может побороться за Везину в этом году
+7
-1
+6
Ответ Алдамжар Таскалиев
Мое мнение, это лишний раз доказывает низкий уровень МЛС. Судите сами, все европейские звезды, после 30-ти лет переходят сюда и блистают, Ибра, Месси, Суарез, те же Альба и Бускетс играют здорово. А в европе они уже не дотягивают. Это просто мое наблюдение. Всем красивого футбола. Все выше перечисленные легенды футбола и я их уважаю. Просто привел их в качестве примера.
Ибра после МЛС вернулся в Европу и вместе с Миланом выиграл Серию А. И он в клубе был лидером. Любой выше перечисленный футболист мог бы попылить в Европе, может не в гранд командах но в середняках но это не соответствует их имиджу.
+10
-4
+6
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
пруфы про самый дорогой состав или зве.....бол
+8
-5
+3
Ответ JuVero
Месси причем? Он кучу игр пропустил, там тащит Суарес. Глаза протри свои, фанатик.
С Месси у Интера первый трофей в истории.
Или у фанатов недоразумения из аль насры с памятью проблемы?
+6
-3
+3
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Сейчас скинь мне серьёзный источник, где говорится про самый дорогой состав Интера.

Про тепличные условия, это к недоразумению из аль насры, который вне протекции Реала везде провалился.
Касаемо Месси, то у него величайший трофей в истории спорта - ЧМ, с молодыми пацанами из Ривера, Брайтона, Бенфики на тот момент.
+6
-3
+3
Ответ Leo_GOAT
12 матчей- 12 голов 14 передач
Он только до трёх умеет считать 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Интер Майами БЕЗ меси. Сколько там он матчей сыграл, три?))
12 матчей- 12 голов 14 передач
+2
0
+2
Ответ Bunyod Turgunov
Ибра после МЛС вернулся в Европу и вместе с Миланом выиграл Серию А. И он в клубе был лидером. Любой выше перечисленный футболист мог бы попылить в Европе, может не в гранд командах но в середняках но это не соответствует их имиджу.
Скорее не соответствует их требованиям по зарплате.
+2
0
+2
Ответ Илья Мурашов
А что только один может тащить? Футбол командная игра. Но, если сравнивать Месси и Суареса, то Месси 12+9 за 12 игр, Суарес 14+5 за 19 игр.
На сайте МЛС у Месси 12+13. Это на спортсе 12+9.
+2
0
+2
Когда Суарес форме, его сложно будет остановить
+2
0
+2
Ответ Domian
Яркий пример, когда приходит настоящий лидер и команда преображается. Браво Интер! Когда на тебя смотрит ЧЕМПИОН МИРА, самый успешный и титулованный игрок в истории, то хочется соответствовать. Если Месси приведёт Интер к трофею лиги, то это просто - золотыми буквами в историю лиги и футбола. Напомню, Месси перешёл в аутсайдера МЛС, сейчас они лидируют с отрывом. Ещё хочется написать, что Месси та величина, которая не должна делать свой образ дешёвым. Спасибо Месси что не опускается до создания инфоповода, выкриков про подписки и создания контента. Мне бы было стыдно, если бы такую величину как Месси начали сравнивать со стримерами.
База.. 👍👏☝️..
+6
-4
+2
Интересно, что когда-то критики говорили, мол, поставьте Месси в слабую команду, он потеряется и ничего не покажет, так как зависит от партнёров. А ещё раньше они говорили это про сборную. Прошёл год, когда Месси выиграл с Майами первый кубок в истории клуба. Про трофеи со сборной даже говорить нечего. Время всё расставляет по местам, ну и позволяет многим лучше разбираться в футболе.
+2
0
+2
Ответ Алдамжар Таскалиев
Мое мнение, это лишний раз доказывает низкий уровень МЛС. Судите сами, все европейские звезды, после 30-ти лет переходят сюда и блистают, Ибра, Месси, Суарез, те же Альба и Бускетс играют здорово. А в европе они уже не дотягивают. Это просто мое наблюдение. Всем красивого футбола. Все выше перечисленные легенды футбола и я их уважаю. Просто привел их в качестве примера.
И без твоего коммента было ясно, что уровень МЛС ниже любой европейской топ 5. Ничего плохого не вижу, если старики едут туда за бабками
+1
0
+1
Ответ JuVero
Месси причем? Он кучу игр пропустил, там тащит Суарес. Глаза протри свои, фанатик.
Месси на скамейке полезней, чем Авейру на поле.. А-ха-ха-ха.. 💋😂
+2
-1
+1
Ответ Ale88io
Ахаха, обожаю, просто обожаю троллить вас. Как же вы ведётесь, как гуси деревенские! Во-первых, в Ла Лиге Барса платила Негрейре, так что, знаем, чего стоят эти титулы, когда мошенникам за два года один пенальти поставили всего. Во-вторых, в ЛЧ, главном турнире Европы, как раз Лео, попивая мате в тёплой постельке с Агуэро, наблюдал, как лучший футболист в истории бьёт очередной рекорд и выигрывает еще одного "ушастого". В-третьих, лучший бомбардир в истории - Криштиану Роналду. Я уже молчу про то, что он самый популярный, а это много значит. Пройдут годы, купленные ла лиги и подаренный инфантино ЧМ (и парочка липовых ЗМ) забудутся, а КР останется самым популярным спортсменом мира. Именно из-за этого вы ненавидите КР, потому что Лео навсегда останется в тени его харизмы и популярности, сколько бы ему дяди из кабинетов ни дарили титулов.
1.Барселона платила Негрейре, а в Реале работает Карлос Михеа Давилла на должности куратора судей) А до этой должности он был судьёй Ла Лиги. А теперь подумай за какие заслуги он попал в Реал и что это вообще такая за должность куратора судей. Ну и попробуй объянить почему его в ресторане Мадрида видели с Клаттенбургом в своё время.
Ты говоришь про пенальти в ворота, но забыл рассказать как только недавно у Реала был сезон с нулём поставленных пенальти. Двойные стандарты?
2.
Главный турнир в футболе - это ЧМ. Именно поэтому твой кринж сидит на интервью и ставит на задний фон кубок ЧМ, а так же в интервью открыто говорит что его главная мечта в футболе - победа на ЧМ.
Победа в ЛЧ - это исключительно заслуга кринжа. Реал после ухода кринжа уже 2 раза взял ЛЧ. Сколько там взял её Роналду после ухода?
Ну и расскажи как в главном турнире Европы твоего кумира выбивали АЯКС, Порту, Лион. Очень интересно послушать)

3.Лучший бомбардир в истории он лишь потому что играет на 2 сезона больше и сыграл на 165 матчей болеше. Сыграть на 165 матчей больше и иметь отрыв всего в 60 голов. Это же тотальный смех и унижение твоего же кумира)
В среднем статистически Месси забивает свой гол каждый 105 минут , а Роналду - 112.Значит и результативность у Роналду ниже. Но ты об этом не скажешь.

А то, что Роналду популярный - это факт. Блоггер/инстасамка очень популярна , а его фанатики любят наблюдать за его прессом)
Только в мире футбола популярнее будет Месси, да и признания у него выше, как и командных трофеев, как и индивидуальных достижений.
Кому - то суждено быть блоггером, а кому-то - футболистом)
+2
-1
+1
Ответ Ale88io
ахахах, теперь я понимаю, почему Лео млс выиграл, там трофеи просто так раздают. На поле КР не догонит (по голам), так хоть в кабинетах Лёньке равных нет!
Так он на поле кринжа всегда унижал)
Поэтому он лично вышвыривал Роналду из финала / полуфинала ЛЧ. Именно поэтому у кринжа 2 Ла Лиги за 9 лет) В очных противостояниях Лео превосходит блоггера. Ты что-то попутал
+5
-4
+1
Ответ CM1
Вы уверены, что команда с Альбой, Бускетсом, Суаресом да еще и с Месси - это слабая команда на уровне МЛС? У кого-то в МЛС по именам есть сильнее команда? Полагаю, что если их всей четверкой закинуть в какой-нибудь Акрон Тольятти, то тот тоже будет среди лидеров идти, при условии, что они будут более или менее с желанием играть хотя бы через раз...
в прошлом сезоне не было Суареса
0
0
0
Ответ Kanye East_1116222356
для мессифилов Трансфермаркт несерьёзный источник ? вот оно как
Мессифилам после 18.12.2022 на все фиолетово.
Месси нам и миру подарил величайший момент в истории - ЧМ.
После этого уже ничего не волнует, а Лео не останавливается. Второй раз выиграл континет, ранее был коронован 8 ЗМ.
Сейчас проживает свою лучшую жизнь и попутно может Интер сделать Чемпионом, чему я буду рад.

Надеюсь ты по трансфермаркт сравнила все команды МЛС, так что будь добра, скинь таблицу?)
+1
-1
0
Ответ С дивана виднее
Интересно, что когда-то критики говорили, мол, поставьте Месси в слабую команду, он потеряется и ничего не покажет, так как зависит от партнёров. А ещё раньше они говорили это про сборную. Прошёл год, когда Месси выиграл с Майами первый кубок в истории клуба. Про трофеи со сборной даже говорить нечего. Время всё расставляет по местам, ну и позволяет многим лучше разбираться в футболе.
Вы уверены, что команда с Альбой, Бускетсом, Суаресом да еще и с Месси - это слабая команда на уровне МЛС? У кого-то в МЛС по именам есть сильнее команда? Полагаю, что если их всей четверкой закинуть в какой-нибудь Акрон Тольятти, то тот тоже будет среди лидеров идти, при условии, что они будут более или менее с желанием играть хотя бы через раз...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий