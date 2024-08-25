«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне. Команде хватило 26 матчей после невыхода в прошлом году

«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне.

Клуб из Флориды гарантировал себе участие в кубковых матчах после победы над «Цинциннати» (2:0) в регулярном чемпионате.

Дубль сделал форвард . Его партнер не сыграл в матче из-за травмы.

« » набрал 56 очков в 26 играх при 17 победах и лидирует в общей таблице .

Это 4-й случай в истории лиги, когда команда обеспечила себе место в плей-офф после 26 матчей при 34 играх в регулярке.

Отметим, что в прошлом году южане не вышли в плей-офф.