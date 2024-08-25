«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне. Команде хватило 26 матчей после невыхода в прошлом году
«Интер Майами» Месси – 1-й клуб МЛС, вышедший в плей-офф в этом сезоне.
Клуб из Флориды гарантировал себе участие в кубковых матчах после победы над «Цинциннати» (2:0) в регулярном чемпионате.
Дубль сделал форвард Луис Суарес. Его партнер Лионель Месси не сыграл в матче из-за травмы.
«Интер Майами» набрал 56 очков в 26 играх при 17 победах и лидирует в общей таблице МЛС.
Это 4-й случай в истории лиги, когда команда обеспечила себе место в плей-офф после 26 матчей при 34 играх в регулярке.
Отметим, что в прошлом году южане не вышли в плей-офф.
Браво Интер!
Когда на тебя смотрит ЧЕМПИОН МИРА, самый успешный и титулованный игрок в истории, то хочется соответствовать.
Если Месси приведёт Интер к трофею лиги, то это просто - золотыми буквами в историю лиги и футбола. Напомню, Месси перешёл в аутсайдера МЛС, сейчас они лидируют с отрывом.
Ещё хочется написать, что Месси та величина, которая не должна делать свой образ дешёвым. Спасибо Месси что не опускается до создания инфоповода, выкриков про подписки и создания контента. Мне бы было стыдно, если бы такую величину как Месси начали сравнивать со стримерами.
Месси в 12 матчах имеет 21 результативное действие => не тащит.
Всё что нужно знать о протирающих своих глазах фанатиков.
Суарес ещё и в прошлом году в Кубке Интер затащил ведь:D
Или у фанатов недоразумения из аль насры с памятью проблемы?
Про тепличные условия, это к недоразумению из аль насры, который вне протекции Реала везде провалился.
Касаемо Месси, то у него величайший трофей в истории спорта - ЧМ, с молодыми пацанами из Ривера, Брайтона, Бенфики на тот момент.
Ты говоришь про пенальти в ворота, но забыл рассказать как только недавно у Реала был сезон с нулём поставленных пенальти. Двойные стандарты?
2.
Главный турнир в футболе - это ЧМ. Именно поэтому твой кринж сидит на интервью и ставит на задний фон кубок ЧМ, а так же в интервью открыто говорит что его главная мечта в футболе - победа на ЧМ.
Победа в ЛЧ - это исключительно заслуга кринжа. Реал после ухода кринжа уже 2 раза взял ЛЧ. Сколько там взял её Роналду после ухода?
Ну и расскажи как в главном турнире Европы твоего кумира выбивали АЯКС, Порту, Лион. Очень интересно послушать)
3.Лучший бомбардир в истории он лишь потому что играет на 2 сезона больше и сыграл на 165 матчей болеше. Сыграть на 165 матчей больше и иметь отрыв всего в 60 голов. Это же тотальный смех и унижение твоего же кумира)
В среднем статистически Месси забивает свой гол каждый 105 минут , а Роналду - 112.Значит и результативность у Роналду ниже. Но ты об этом не скажешь.
А то, что Роналду популярный - это факт. Блоггер/инстасамка очень популярна , а его фанатики любят наблюдать за его прессом)
Только в мире футбола популярнее будет Месси, да и признания у него выше, как и командных трофеев, как и индивидуальных достижений.
Кому - то суждено быть блоггером, а кому-то - футболистом)
Поэтому он лично вышвыривал Роналду из финала / полуфинала ЛЧ. Именно поэтому у кринжа 2 Ла Лиги за 9 лет) В очных противостояниях Лео превосходит блоггера. Ты что-то попутал
Месси нам и миру подарил величайший момент в истории - ЧМ.
После этого уже ничего не волнует, а Лео не останавливается. Второй раз выиграл континет, ранее был коронован 8 ЗМ.
Сейчас проживает свою лучшую жизнь и попутно может Интер сделать Чемпионом, чему я буду рад.
Надеюсь ты по трансфермаркт сравнила все команды МЛС, так что будь добра, скинь таблицу?)