Болид Сарджента загорелся после серьезной аварии в 3-й практике в Нидерландах

Гонщик « » попал в крупную аварию в третьей тренировке перед .

Машина получила серьезные повреждения и загорелась. Пилот смог самостоятельно выбраться из болида.

Сарджент потерял контроль над болидом на выезде из третьего поворота. Маршалы выбежали на трек и потушили пожар.

Сессию приостановили красными флагами.

Квалификация пройдет в 16:00 по московскому времени. Участие Логана в ней под вопросом.

Хюлькенберг врезался в барьеры во 2-й раз за 2 дня и сломал антикрыло