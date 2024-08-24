Болид Сарджента загорелся после серьезной аварии в 3-й практике в Нидерландах
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в крупную аварию в третьей тренировке перед Гран-при Нидерландов.
Машина получила серьезные повреждения и загорелась. Пилот смог самостоятельно выбраться из болида.
Сарджент потерял контроль над болидом на выезде из третьего поворота. Маршалы выбежали на трек и потушили пожар.
Сессию приостановили красными флагами.
Квалификация пройдет в 16:00 по московскому времени. Участие Логана в ней под вопросом.
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