Болид Сарджента загорелся после серьезной аварии в 3-й практике в Нидерландах

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в крупную аварию в третьей тренировке перед Гран-при Нидерландов.

Машина получила серьезные повреждения и загорелась. Пилот смог самостоятельно выбраться из болида.

Сарджент потерял контроль над болидом на выезде из третьего поворота. Маршалы выбежали на трек и потушили пожар.

Сессию приостановили красными флагами.

Квалификация пройдет в 16:00 по московскому времени. Участие Логана в ней под вопросом.

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15 комментариев
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Объективно, Сарджент - самый слабый пилот Ф-1 за последние несколько лет, куча аварий и разбитых по его вине машин.
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Повтор показали, сам полностью его вина. На мокрой траве ехал
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Кого то это удивило?
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Бедные вилки. Машина сгорела со всеми новинками, минус СУ, 100% минус квала и может даже гонка
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Ответ bettini
А Латифи?
Латифи на порядок меньше крашил. А иногда даже прыгал выше головы (в дождь)
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Наверное завтра стартовать будут 19 болидов
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у федерации есть возможность лишить его суперлицензии? ужас конечно а не пилот
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Ответ Фанат Сан-Марино
Наверное завтра стартовать будут 19 болидов
Почти 100 процентов. Да и смысла для вильямса спешить нету. Сержант так размотал тачку по сути на тренировке, что он сделает в гонке при тех же условиях на не до конца отлаженном болиде лучше даже не думать.
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Абсолютный бездарь, вообще ни одного чистого уикэнда с его стороны не помню
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Я не понимаю зачем он продолжает? попробовал силы, ну не уровень...ну бывает че, не все могут, это очень тяжелый спорт. Почему просто не идет дальше.
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Ответ Kasper N . P .
у федерации есть возможность лишить его суперлицензии? ужас конечно а не пилот
Пока он никого с собой не забирает - вряд ли. А штрафные баллы он вряд ли наберет, потому что очень мало борется на трассе.
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Ответ TravenS
Абсолютный бездарь, вообще ни одного чистого уикэнда с его стороны не помню
Был такой, когда болид отобрали и дали Албону
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