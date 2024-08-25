35-летний Ройс забил и сделал голевой пас в дебютном матче в МЛС за «Гэлакси». Он вышел на замену на 62-й минуте игры с «Атлантой»

Марко Ройс забил и сделал голевой пас в дебютном матче в МЛС за «Гэлакси».

35-летний экс-игрок « » Дортмунд внес решающий вклад в победу клуба из Лос-Анджелеса над « » (2:0).

Немецкий полузащитник вышел на замену на 62-й минуте. На 76-й минуте он ассистировал Рики Пучу, а на 84-й забил сам.

Ройс стал игроком «Лос-Анджелеса» в этом месяце, подписав контракт до 2026 года.

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