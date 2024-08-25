35-летний Ройс забил и сделал голевой пас в дебютном матче в МЛС за «Гэлакси». Он вышел на замену на 62-й минуте игры с «Атлантой»

Теги Боруссия Дортмунд МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс Атланта Юнайтед Рики Пуч Футбол

Марко Ройс забил и сделал голевой пас в дебютном матче в МЛС за «Гэлакси».

35-летний экс-игрок «Боруссии» Дортмунд внес решающий вклад в победу клуба из Лос-Анджелеса над «Атлантой Юнайтед» (2:0). 

Немецкий полузащитник вышел на замену на 62-й минуте. На 76-й минуте он ассистировал Рики Пучу, а на 84-й забил сам. 

Ройс стал игроком «Лос-Анджелеса» в этом месяце, подписав контракт до 2026 года. 

Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину

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20 комментариев
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В перекладину не попал, значит дебют считать удачным не имеет смысла ))
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Ответ DonaldBrashear 2.0
И сравните это с Миранчуком, вышли в одно время. Старик Ройс вышел и показал класс, Миранчук как всегда облажался, все понятно сразу стало.
Как вообще в голову может придти сравнение Ройса и Миранчука? Это и ежу понятно, что люди находятся на разных уровнях.
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Маэстро
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Ещё "могёт" Марко. 1+1 в дебютном - сильно для старта)
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+23
Реально звезда.
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Ответ reus
Ещё "могёт" Марко. 1+1 в дебютном - сильно для старта)
А кто ж сомневался. Мне всегда было безумно жаль Ройса, что его с настолько досадной регулярностью мучают травмы. Не будь их - звездой абсолютной величины вроде Месси или Криша, имхо, всё равно бы не стал, но очень ярко блистал бы в Европе. Почти точь-в-точь Кака, похожий сценарий.
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Ответ Пинающий Достоинства
В перекладину не попал, значит дебют считать удачным не имеет смысла ))
Да и непонятно, сколько касаний. В общем, зачем только приехал?🤓
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+8
Ответ nyshtyak
Почему в новости тег дортмундской Боруссии, но нет тэга менхенгладбахской? Или крестик снимите, или трусы наденьте.
Потому что за Дортмунд он играл 12 лет и запомнился по выступлениям именно в этом клубе.
+5
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Отличный дебют! Мастерство не пропьёшь)
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+4
Ответ Chuha-Motibg
Маэстро
Не слов🤘🔥⚽🤘👍
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Реально звезда.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 🔥⚽👍
+2
-1
+1
Ответ nyshtyak
Почему в новости тег дортмундской Боруссии, но нет тэга менхенгладбахской? Или крестик снимите, или трусы наденьте.
Всё просто.
Во первых Ройс легенда Дортмунда, а не Гладбаха.
Во вторых Ройс в ЛА Галакси перешёл из Дортмунда, и это его первый дебют после Дортмунда.
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Ответ corazon blanco
Как вообще в голову может придти сравнение Ройса и Миранчука? Это и ежу понятно, что люди находятся на разных уровнях.
Таким дай волю, они гол+пас Месси и Головина в Лиге 1 сравнят
С неожиданным в своей очевидности выводом
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Ответ reus
Ещё "могёт" Марко. 1+1 в дебютном - сильно для старта)
это же млс)
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