Эракович получил две желтые за 6 минут за фолы на Медине в игре со «Спартаком». «Зенит» остался вдесятером на 62-й
«Зенит» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры со «Спартаком».
На 56-й минуте матча Мир РПЛ защитник Страхиня Эракович зацепил убегавшего полузащитника «Спартака» Хесуса Медину и получил от Виталия Мешкова желтую карточку.
На 62-й серб неудачно сыграл в подкате, вновь пытаясь помешать парагвайцу, и получил второе предупреждение.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Мы, сербы, не обманываем друг друга!😁
Иначе такую ересь по любому поводу нести абсолютный бред
И кстати, момент с Мостовым не момент, потому что там был офсайд