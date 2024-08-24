Эракович получил две желтые за 6 минут за фолы на Медине в игре со «Спартаком». «Зенит» остался вдесятером на 62-й

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи Виталий Мешков Хесус Медина Страхиня Эракович Футбол

«Зенит» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры со «Спартаком».

На 56-й минуте матча Мир РПЛ защитник Страхиня Эракович зацепил убегавшего полузащитника «Спартака» Хесуса Медину и получил от Виталия Мешкова желтую карточку.

На 62-й серб неудачно сыграл в подкате, вновь пытаясь помешать парагвайцу, и получил второе предупреждение.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Зенит» – «Спартак». Онлайн-трансляция

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49 комментариев
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Станкович, поцеловав Эраковича после удаления:
Мы, сербы, не обманываем друг друга!😁
+85
-2
+83
Я так понимаю, это судья больше матчи зенита не сулит?
+89
-27
+62
Ответ Arturrr_1116333063
Я так понимаю, это судья больше матчи зенита не сулит?
как не судит ? Его же записали в подгазпромовские в первом тайме 🤷🏻‍♂️
+63
-12
+51
Ответ CaSpeR-13
Комментарий скрыт
Хотите сказать удаление не справедливое?
Иначе такую ересь по любому поводу нести абсолютный бред
+55
-7
+48
Ответ superbro
Костолом ######
у него 2 красные за карьеру. вот это костолом дичайший
+45
-5
+40
Судя по-тому что Зенит после удаления начал играть только лучше - Эракович только мешал.
+29
-6
+23
Поцелуй Станковича - поцелуй тура
+13
-1
+12
Ответ CaSpeR-13
Комментарий скрыт
Чистая красная
+11
-3
+8
Две 300% ЖК, Медина молодец.
+7
-3
+4
Ответ Трент Резнор
Судя по-тому что Зенит после удаления начал играть только лучше - Эракович только мешал.
И для этого Вендел его специально на вторую карточку подставил))
+3
0
+3
Ответ 2rnwdnrtmh
На позор арене новые хозяева, Спартак 2 по XG, Зенит 0 😏
Надо было еще двоих удалить,иначе вы не можете.
+2
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Ответ Виталик Украинский
Мешков сегодня сыграл за Спартак: не показал вторую ЖК Мартинсу и не удалил его. Представляю, если бы такое произошло с игроком Зенита - вой и истерика из всех утюгов до конца сезона была бы обеспечена.
А вой и истерика всё равно стоят, похоже это константа матчей со Спартаком - "вой и истерика" обеспечены
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Ты во всех ветках продолжаешь свою алкогольную мантру с выдуманной жк за срыв выдуманной "невероятно перспективной, самой перспективной атаки в истории футбола" у штрафной Зенита в контратаке. Это и правда смешно ахахах
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Мартинса удалять нельзя, Эраковича можно, всё что нужно знать о стандартах судейства Мешкова.
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Вопрос лишь один: какого черта творил Эракович? Два одинаковых фола в одной и той же зоне против одного и того же игрока, причем оба раза максимально бессмысленные. И что там с Караваевым, если он в заявке, но даже на 5 минут не выходит? Зачем включали тогда вообще?
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да судья конечно дал, так можно и работы лишиться. Надеюсь извинится хотя бы
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Смотри игру внимательно, а не как обычно))) Спартак контролировал всё и вся все 90 минут, а не только последние 30
И кстати, момент с Мостовым не момент, потому что там был офсайд
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"Малюсенький латыш" выручил большой Зенит
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Смотрел этот матч жостким был обидно что голов не было спасибо большое Евгению Латышку еслибы он он Спартак бы выиграл + Удаления повлияло Спартак этот сезон хорошо начел
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Ответ arspurs9
Ты во всех ветках продолжаешь свою алкогольную мантру с выдуманной жк за срыв выдуманной "невероятно перспективной, самой перспективной атаки в истории футбола" у штрафной Зенита в контратаке. Это и правда смешно ахахах
Смешно, как играя в большинстве почти тайм, кб ноют что их засудили, стыдно кб братья
+1
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0
Ответ Callid
как не судит ? Его же записали в подгазпромовские в первом тайме 🤷🏻‍♂️
Платёжка не прошла
0
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Мешков сегодня сыграл за Спартак: не показал вторую ЖК Мартинсу и не удалил его. Представляю, если бы такое произошло с игроком Зенита - вой и истерика из всех утюгов до конца сезона была бы обеспечена.
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Ответ Slavanya
Львов сегодня не вижу, впервые за долгое время смотримся очень достойно, вперед Спартак!
Ещё бы с этаким то судьёй!
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Ответ nick-basil
Поцелуй Станковича - поцелуй тура
Станкович молодчик, это поцелуй на всю жизнь!
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Ответ Garikus89
Вопрос лишь один: какого черта творил Эракович? Два одинаковых фола в одной и той же зоне против одного и того же игрока, причем оба раза максимально бессмысленные. И что там с Караваевым, если он в заявке, но даже на 5 минут не выходит? Зачем включали тогда вообще?
Перед своим бывшим тренером красовался :-(
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Ответ Виталик Украинский
Мешков сегодня сыграл за Спартак: не показал вторую ЖК Мартинсу и не удалил его. Представляю, если бы такое произошло с игроком Зенита - вой и истерика из всех утюгов до конца сезона была бы обеспечена.
Это заговор))))))
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Как Торбинский в лучшии годы
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