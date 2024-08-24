Эракович получил две желтые за 6 минут за фолы на Медине в игре со «Спартаком». «Зенит» остался вдесятером на 62-й

«Зенит» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры со «Спартаком».

На 56-й минуте матча Мир защитник зацепил убегавшего полузащитника « » и получил от желтую карточку.

На 62-й серб неудачно сыграл в подкате, вновь пытаясь помешать парагвайцу, и получил второе предупреждение.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Зенит» – «Спартак». Онлайн-трансляция