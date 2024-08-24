Карпин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Другие варианты были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу сборная Бутана сборная Шри-Ланки Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался на тему соперников для сборной России.

Сбор национальной команды начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября – со сборной Вьетнама, а 7 сентября – с Таиландом.

– Были другие варианты сыграть у сборной?

– Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Вы, прежде чем задавать вопрос, изучите, какие сборные свободны на данное окно.

Во всем мире таких сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей. Потом из этого списка надо исключить команды, которые согласятся с нами сыграть. Потом из этого списка вычеркните команды, у которых по какой‑то причине не запланировано товарищеских матчей. И тогда получите ответ на свой вопрос. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.

Конечно, хочется лучшего, но это нереально. В мире в сентябре лишь 38 сборных, которые могут сыграть, а при этом у них нет официальных матчей. И все они не уровня Франции, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бутан - это сборная Газпрома (Зенит+Оренбург)?
+102
-11
+91
Тяжёлые будни страны-изгоя, где нет ни нормальных чемпионатов, ни олимпиад, ни еврокубков - только унылые товарняки со всяким шлаком - вроде "колумбийских" баскетболистов и вьетнамских футболистов🙁
+83
-29
+54
Ответ Nikitk@Torres
Вопрос только в том, когда всё станет прежде и станет ли вообще...
1.Станет.
2.Нескоро.
+36
-2
+34
Можно обратиться к опыту баскетбола и завезти сборную Колумбии
+15
0
+15
Ответ Kanye East_1116222356
был проездом в Шри-Ланке, ни велодорожек ни доставки самокат. деревня по сравнению с Москвой
Ты сейчас описал 80% регионов России)
+22
-12
+10
Ответ Фу Хо
Бутан - это сборная Газпрома (Зенит+Оренбург)?
главное чтобы не Пропан
+11
-1
+10
лучше отдохнуть на пляжах Вьетнама и Таиланда, чем играть с их сборными
+9
-2
+7
Таковы времена, какие есть варианты надо играть. Должна быть по любому сборная России. Ещё наступят лучшие времена, это без сомнений.
+13
-6
+7
Ответ Фу Хо
Бутан - это сборная Газпрома (Зенит+Оренбург)?
Неплохая сборная, кстати недавно обыграли Метан и Пропан.
+9
-3
+6
Так оскорбить наших нынешних азиатских друзей еще ни у кого не получалось😁 Идет, прямо скажем, вразрез с линией партии и правительства🤣
+8
-3
+5
Французы не гнушаются играть с Гибралтаром, немцы с Оманом. Но, это, конечно, другое.
+4
0
+4
А они настоящие?
+4
-1
+3
Я думаю что в данной ситуации надо радоваться что играем. Мы ведь тоже не Аргентина с Испанией.
+4
-1
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Тяжёлые будни страны-изгоя, где нет ни нормальных чемпионатов, ни олимпиад, ни еврокубков - только унылые товарняки со всяким шлаком - вроде "колумбийских" баскетболистов и вьетнамских футболистов🙁
Вопрос только в том, когда всё станет прежде и станет ли вообще...
+6
-3
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Тяжёлые будни страны-изгоя, где нет ни нормальных чемпионатов, ни олимпиад, ни еврокубков - только унылые товарняки со всяким шлаком - вроде "колумбийских" баскетболистов и вьетнамских футболистов🙁
Кстати сами вьетнамцы, наверное также пишут, мол до чего мы дожили, с таким шлаком согласились играть.
+10
-7
+3
Ответ Николай Бойко
Вообще очень некрасивая речь по отношению к Вьетнаму и Таиланду
Да по отношению к Бутану и Шри-Ланке, как бы тоже не очень.
Прочтут, так следующий раз и они играть уже не согласятся😒
+3
0
+3
Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.

*****
А я считаю, что лучше не играть.
+13
-11
+2
Ответ Cвятогор
выкинули нас из всех радостей спортивных,все пытаемся,что то доказать,ток кому и что доказывать,не понятно
Кто пытается что-то доказать?
+3
-1
+2
Собрать наших пропановских и сразиться в дерби с Бутаном.
+6
-4
+2
Ответ JENNINGS
Уедь из Москвы км на 100 хотя бы в какой-нибудь городок с населением в 50 тыс человек, удачи тебе найти там и велодорожки, и доставки самокаты и тд) Не вся Россия состоит из Москвы, Питера, Нижнего и тд)
У меня родители живут в городе Удомля, Тверская обл. Там от силы 30тыс живёт. Есть и доставки, и дорожки. Самокаты не обращал внимания, но кому надо, ездит на своем.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Ты сейчас описал 80% регионов России)
С 3 июня 2020 года «Самокат» запустил доставку в Московскую и Ленинградскую области. С 2020 года компания начала работу в Казани и Нижнем Новгороде

В 2021 году сервис заработал в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Самаре, Воронеже, Тюмени, Тольятти, Новосибирске, Томске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке. В июле 2021 года «Самокат» заработал в Набережных Челнах и Ярославле, в ноябре — того же года в Рязани, Пензе, Калуге, Чебоксарах, в декабре этого же года — в Нижнекамске, Саратове, Брянске, Ульяновске, Магнитогорске, Липецке, Курске, Нижнем Тагиле, Коломне, Стерлитамаке, Кирове, Твери, Ижевске, Белгороде и Туле.

В феврале 2022 года «Самокат» открылся в Наро-Фоминске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Альметьевске, Владимире и Великом Новгороде.

В ноябре 2022 года Самокат открылся в Оренбурге, Омске и Ставрополе.

В конце декабря 2022 года «Самокат» открылся в Иваново, Сочи, Саранске, Астрахани, Вологде, Смоленске и Череповце.

В октябре 2023 года Самокат открылся в Новороссийске, Старом Осколе и Сургуте.

В конце марта 2024 года Самокат открылся в Балаково, Кургане, Йошкар-Оле.

В апреле 2024 года Самокат открылся в Анапе, Петрозаводске, Геленджике, Костроме, Пскове.

В мае 2024 года Самокат открылся в Обнинске и Салавате.

Но тебе не из России конечно виднее, как работает Самокат в регионах.
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Не представляю, как это непойми что, можно хорошей сборной назвать.
+6
-4
+2
Ответ слесарь Гавриленко
Можно обратиться к опыту баскетбола и завезти сборную Колумбии
Фалькао к нам не поедет! (с)😀
+3
-1
+2
Ответ Zver
Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть. ***** А я считаю, что лучше не играть.
так ты не получаешь за это деньги
+1
0
+1
Ответ Renawedd
Уехал на вахту в Иркутсукую область, город Бодайбо. Ни доставки, ни велодорожек. Магазины только местные, федеральных нет.
Да я вас умоляю. В целом, по России, всё отлично с доставкой.
+1
0
+1
Ответ igls54
Так оскорбить наших нынешних азиатских друзей еще ни у кого не получалось😁 Идет, прямо скажем, вразрез с линией партии и правительства🤣
Валерону пофиг, у него испанский паспорт есть, здесь он на заработках😎
+2
-1
+1
Не уровня Франции? Франция сейчас сама не ахти по уровню блевотной игры на Евро. По зрелищности тот же Бутан, а то и хуже
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Уедь из Москвы км на 100 хотя бы в какой-нибудь городок с населением в 50 тыс человек, удачи тебе найти там и велодорожки, и доставки самокаты и тд) Не вся Россия состоит из Москвы, Питера, Нижнего и тд)
Я даже не знаю названия населенного пункта в России, имеющего статус города в котором не было бы какой-либо из доставок или маркетплейса
+1
0
+1
Валер, ну хорош уже всех несогласных минусовать😁
+1
0
+1
Может лучше провести матч
Россия -VS- легионеры РПЛ
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий