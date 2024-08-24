Карпин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Другие варианты были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан»

Валерий Карпин высказался на тему соперников для сборной России.

Сбор национальной команды начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября – со сборной Вьетнама, а 7 сентября – с Таиландом.

– Были другие варианты сыграть у сборной?

– Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Вы, прежде чем задавать вопрос, изучите, какие сборные свободны на данное окно.

Во всем мире таких сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей. Потом из этого списка надо исключить команды, которые согласятся с нами сыграть. Потом из этого списка вычеркните команды, у которых по какой‑то причине не запланировано товарищеских матчей. И тогда получите ответ на свой вопрос. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.

Конечно, хочется лучшего, но это нереально. В мире в сентябре лишь 38 сборных, которые могут сыграть, а при этом у них нет официальных матчей. И все они не уровня Франции, – сказал главный тренер сборной России.