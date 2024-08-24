Карпин о матчах России с Вьетнамом и Таиландом: «Другие варианты были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан»
Валерий Карпин высказался на тему соперников для сборной России.
Сбор национальной команды начнется 1 сентября. Затем сборная России проведет два матча во вьетнамском Ханое. 5 сентября – со сборной Вьетнама, а 7 сентября – с Таиландом.
– Были другие варианты сыграть у сборной?
– Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Вы, прежде чем задавать вопрос, изучите, какие сборные свободны на данное окно.
Во всем мире таких сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей. Потом из этого списка надо исключить команды, которые согласятся с нами сыграть. Потом из этого списка вычеркните команды, у которых по какой‑то причине не запланировано товарищеских матчей. И тогда получите ответ на свой вопрос. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.
Конечно, хочется лучшего, но это нереально. В мире в сентябре лишь 38 сборных, которые могут сыграть, а при этом у них нет официальных матчей. И все они не уровня Франции, – сказал главный тренер сборной России.
2.Нескоро.
Прочтут, так следующий раз и они играть уже не согласятся😒
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А я считаю, что лучше не играть.
В 2021 году сервис заработал в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе, Самаре, Воронеже, Тюмени, Тольятти, Новосибирске, Томске, Барнауле, Кемерове, Новокузнецке. В июле 2021 года «Самокат» заработал в Набережных Челнах и Ярославле, в ноябре — того же года в Рязани, Пензе, Калуге, Чебоксарах, в декабре этого же года — в Нижнекамске, Саратове, Брянске, Ульяновске, Магнитогорске, Липецке, Курске, Нижнем Тагиле, Коломне, Стерлитамаке, Кирове, Твери, Ижевске, Белгороде и Туле.
В феврале 2022 года «Самокат» открылся в Наро-Фоминске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Альметьевске, Владимире и Великом Новгороде.
В ноябре 2022 года Самокат открылся в Оренбурге, Омске и Ставрополе.
В конце декабря 2022 года «Самокат» открылся в Иваново, Сочи, Саранске, Астрахани, Вологде, Смоленске и Череповце.
В октябре 2023 года Самокат открылся в Новороссийске, Старом Осколе и Сургуте.
В конце марта 2024 года Самокат открылся в Балаково, Кургане, Йошкар-Оле.
В апреле 2024 года Самокат открылся в Анапе, Петрозаводске, Геленджике, Костроме, Пскове.
В мае 2024 года Самокат открылся в Обнинске и Салавате.
Но тебе не из России конечно виднее, как работает Самокат в регионах.
Россия -VS- легионеры РПЛ