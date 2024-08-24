Загитова о том, смогла ли бы сыграть Джульетту в кино: «Можно и реинкарнацию сделать такую»

Алина Загитова высказалась о возможных съемках в кино.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей шоу «Кстати» на VK Видео, которое ведут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Мусагалиев: Во время одного из интервью Алина призналась, что очень хочет попробоваться в кино. Она отметила, что пока не нашла подходящую роль для себя, ей хотелось бы сняться в комедии.

Харламов: Комедии прям?

Загитова: Это одно из. Очень много предложений, но пока что не нашлось той роли.

Мусагалиев: А кого предлагают сыграть?

Загитова: Каких-то истеричек почему-то, не знаю.

Дорохов: А ты вылитая Джульетта, мне кажется.

Харламов: Ну это прям комедия! Великая комедия Шекспира «Ромео и Джульетта».

Загитова: Можно и реинкарнацию сделать такую.

Мусагалиев: А ты кого бы сама сыграла?

Загитова: Ммм...

Мусагалиев: Он говорит, что ты очень похожа на Джульетту, хотя он ее никогда в жизни не видел. Ее никто никогда не видел.

Харламов: Зря ты так! Ее видел Ромео.

Загитова: А как вы думаете, какая мне роль больше всего подойдет?

Харламов: Ты столько всего выиграла, ты прошла весь этот спорт от начала и до конца. Думаю, будут снимать кино про тебя. А ты могла бы саму себя сыграть? Камео очень сложно играть.

Загитова: Наверное, смогла бы. Потому что я по своей натуре вижу цель и иду к ней. Поэтому путем работы над собой, естественно, это привело бы к каким-то хорошим результатам.