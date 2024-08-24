Загитова о том, смогла ли бы сыграть Джульетту в кино: «Можно и реинкарнацию сделать такую»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова кино Азамат Мусагалиев Денис Дорохов Гарик Харламов Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о возможных съемках в кино.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей шоу «Кстати» на VK Видео, которое ведут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Мусагалиев: Во время одного из интервью Алина призналась, что очень хочет попробоваться в кино. Она отметила, что пока не нашла подходящую роль для себя, ей хотелось бы сняться в комедии.

Харламов: Комедии прям?

Загитова: Это одно из. Очень много предложений, но пока что не нашлось той роли.

Мусагалиев: А кого предлагают сыграть?

Загитова: Каких-то истеричек почему-то, не знаю.

Дорохов: А ты вылитая Джульетта, мне кажется.

Харламов: Ну это прям комедия! Великая комедия Шекспира «Ромео и Джульетта».

Загитова: Можно и реинкарнацию сделать такую.

Мусагалиев: А ты кого бы сама сыграла?

Загитова: Ммм...

Мусагалиев: Он говорит, что ты очень похожа на Джульетту, хотя он ее никогда в жизни не видел. Ее никто никогда не видел.

Харламов: Зря ты так! Ее видел Ромео.

Загитова: А как вы думаете, какая мне роль больше всего подойдет?

Харламов: Ты столько всего выиграла, ты прошла весь этот спорт от начала и до конца. Думаю, будут снимать кино про тебя. А ты могла бы саму себя сыграть? Камео очень сложно играть.

Загитова: Наверное, смогла бы. Потому что я по своей натуре вижу цель и иду к ней. Поэтому путем работы над собой, естественно, это привело бы к каким-то хорошим результатам.

61 комментарий
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Реинкарнацию "комедии" " Ромео и Джульетта"?
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“Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите”. ©️
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спасибо, что не эксгумация
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Реинкарнацию ? ))
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Когда она говорит, сразу вспоминается фильм «ослепительный желаниями» . момент, когда главный герой превратился в топ баскетболиста , и отвечает на вопросы о матче. И ничего ответить не может, кроме: я выложился на все 100 и так далее.
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Кто-нибудь понял, что она имела в виду под реинкарнацией? Реинкарнацию комедии или реинкарнацию Джульетты...
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Кстати говоря, поклонники Загитовой неоднократно писали, что такие шоу на ТНТ со всякими Дороховами и Мусабековами это плохо. Но теперь на такие шоу ходит Загитова и мы теперь ждем что они скажут на это
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Возможно хотела блеснуть остроумием и сказать про комедийный ремейк шекспировской трагедии..И кого реинкарнация, зачем, почему?)
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Ответ fewral
Кто-нибудь понял, что она имела в виду под реинкарнацией? Реинкарнацию комедии или реинкарнацию Джульетты...
она сама не в курсе. просто слово умное недавно услышала
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колготки у Бьянки Цензори слямзила. И тема ти..к раскрыта по-максимуму. Непорочная Джульетта.))))
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Что ни день, то очередной перл от Загитовой. Она вообще в курсе, что такое "реинкарнация"? Наверное, она хотела "интерпретация" сказать. У человека высшее образование, на секундочку))
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Ответ Гаммаглобулин
Реинкарнацию ? ))
Девочка где-то услышала слово, решила ввернуть. Даром, что не к месту)
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Много лет пьеса Шекспира была трагедией, но в одночасье по желанию Загитовой превращается в комедию.
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Хочет-становится ведущей, хочет-поет на сцене, хочет-в кино.. И ведь не сказать, что у нее это все получается хотя бы на троечку.. Как-то это неправильно давать человеку все что он хочет только лишь потому что она когда-то выиграла медальки..
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Дорохов: А ты вылитая Джульетта, мне кажется.
Харламов: Ну это прям комедия!
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Реинкарнация -греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»), в буддизме — пунарбха́ва, — группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.
При чем тут Шекспир?
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Если только в роли Джульетты Люсю Чеботину, а Алину - в роли трупа Джульетты.

А наряд норм
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Ответ Peter Varfolomeyev
Что ни день, то очередной перл от Загитовой. Она вообще в курсе, что такое "реинкарнация"? Наверное, она хотела "интерпретация" сказать. У человека высшее образование, на секундочку))
У человека два класса образования.
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Алина пустилась во все тяжкие, если согласна уже в таких г....шоу участвовать, надеюсь она хотя бы понимала, что над ней стебутся.
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Ернический как бы фильм для слабоумных.
Ждём во всех кинотеатрах страны :)
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Ответ на последний вопрос – одни штампы
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Мусагалиев: А ты кого бы сама сыграла?
Загитова: МММ
©
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Ответ Dizzod
Реинкарнация -греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»), в буддизме — пунарбха́ва, — группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. При чем тут Шекспир?
Она по всей видимости путает со словом "ремейк"
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Не хочется даже представлять, какая актерская игра уровня будет у Загитовой, если она даже подводки к своим выступлениям в качестве ведущей отрепетировать нормально не может и вечно запинается, а в блогах со соревнований уровень искренности ее эмоций равен примерно нулю. Чувствую, что там съемка одного диалога будет требовать по 150-200 дублей, терпения и мужества режиссерам. Я не понимаю одного: зачем пробовать себя в разных профессиях, если ты уже состоялась как фигуристка? Есть же куча ледовых шоу, коммерческих выстулпений, ледниковый период, можно ставить программы же в конце концов. Зачем этот маскарад.
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Алина решила не останавливаться и позориться до конца...
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Какую реинкарнацию предлагает сделать Алина?? Джульетты??

Может, она имела ввиду экранизацию? Или ремейк?

Про комедию Шекспира, справедливости ради, сказала не Алина.
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любой может сыграть хоть Джульетту, хоть Папу Римского - вопрос лишь, на каком уровне и с каким успехом.
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Как там стена Алиночки, будет писать про второсортные шоу или "это другое"?
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Ребята, а Загитова точно знает, кто такая Джульетта?
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Реакция на такую реинкарнацию уже была в фильме Очень страшное кино:
- Святой отец !
- Да ну на...! Не, ну ты видел, видел!
Кстати, несколько лет назад эту сценку спародировал сам Харламов.
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