Загитова о том, смогла ли бы сыграть Джульетту в кино: «Можно и реинкарнацию сделать такую»
Алина Загитова высказалась о возможных съемках в кино.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию стала гостьей шоу «Кстати» на VK Видео, которое ведут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.
Мусагалиев: Во время одного из интервью Алина призналась, что очень хочет попробоваться в кино. Она отметила, что пока не нашла подходящую роль для себя, ей хотелось бы сняться в комедии.
Харламов: Комедии прям?
Загитова: Это одно из. Очень много предложений, но пока что не нашлось той роли.
Мусагалиев: А кого предлагают сыграть?
Загитова: Каких-то истеричек почему-то, не знаю.
Дорохов: А ты вылитая Джульетта, мне кажется.
Харламов: Ну это прям комедия! Великая комедия Шекспира «Ромео и Джульетта».
Загитова: Можно и реинкарнацию сделать такую.
Мусагалиев: А ты кого бы сама сыграла?
Загитова: Ммм...
Мусагалиев: Он говорит, что ты очень похожа на Джульетту, хотя он ее никогда в жизни не видел. Ее никто никогда не видел.
Харламов: Зря ты так! Ее видел Ромео.
Загитова: А как вы думаете, какая мне роль больше всего подойдет?
Харламов: Ты столько всего выиграла, ты прошла весь этот спорт от начала и до конца. Думаю, будут снимать кино про тебя. А ты могла бы саму себя сыграть? Камео очень сложно играть.
Загитова: Наверное, смогла бы. Потому что я по своей натуре вижу цель и иду к ней. Поэтому путем работы над собой, естественно, это привело бы к каким-то хорошим результатам.
Харламов: Ну это прям комедия!
При чем тут Шекспир?
А наряд норм
Ждём во всех кинотеатрах страны :)
Загитова: МММ
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Может, она имела ввиду экранизацию? Или ремейк?
Про комедию Шекспира, справедливости ради, сказала не Алина.
- Святой отец !
- Да ну на...! Не, ну ты видел, видел!
Кстати, несколько лет назад эту сценку спародировал сам Харламов.