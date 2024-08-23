Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо» Махачкала, «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу

«Рубин» примет «Динамо» Махачкала в первом матче 6-го тура Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет со « », будет противостоять « ».

В воскресенье московское « » примет «Краснодар», а завершится тур матчем «Локомотив» – «Ростов».

Чемпионат России

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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