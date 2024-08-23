Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо» Махачкала, «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу

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«Рубин» примет «Динамо» Махачкала в первом матче 6-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет со «Спартаком», ЦСКА будет противостоять «Акрону». 

В воскресенье московское «Динамо» примет «Краснодар», а завершится тур матчем «Локомотив» – «Ростов». 

Чемпионат России

6-й тур

Рубин – Динамо Махачкала
Дата проведения
23 августа, 20:00, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Акрон
Дата проведения
24 августа, 15:00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Спартак
Дата проведения
24 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Оренбург
Дата проведения
24 августа, 17:30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Химки
Дата проведения
24 августа, 20:00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Пари НН
Дата проведения
25 августа, 15:00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлант Кобрин – Кронон
Дата проведения
31 августа,
Онлайн матча

 

Локомотив – Ростов
Дата проведения
25 августа, 20:00, «РЖД Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

96 комментариев
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Редактор пошутить решил. Атлант Кобрин - Кронон 😄 А может мы чего-то не знаем и они уже в РПЛ заявились?))
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Ответ Verhovn
Редактор пошутить решил. Атлант Кобрин - Кронон 😄 А может мы чего-то не знаем и они уже в РПЛ заявились?))
Атлант- Кронон есть, а анонса Динамо Мск - Краснодар нет)
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Побольше зрелищных матчей.
+6
-2
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И пусть первые останутся первыми
+10
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Ответ Чебурашка от Гены
Зато нет равнодушных. Спартак народная команда!😊
Спартак - наркотная команда!
+8
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Питеру удачи!
+6
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А вот чисто технически как вы умудрились сюда засунуть матч второй лиги Беларуси?
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Ответ Zenith forever
Эраковича направо, а против центров Спартака поставить злобного казаха и кончится атака Спартака не начавшись.
Задумка хороша, но тогда встает вопрос, как себя злобный казах чувствует, учитывая, что он тоже пропустил некоторое время и с Химками только в запас попал, впервые за несколько матчей.{30 июля он отыграл свою последнюю игру.}
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Ответ Вячеслав Припузов
"Атлант Кобрин - Кронон" что за хрень такая затесалась в программу тура РПЛ?))) Впервые слышу, что такое существует, а они уже в элиту проскочили сразу незаметно для всех... По ссылке посмотрел, оказывается с белорусскими командами уже пошло слияние, чего уж там....
Это Батька решает вопросы по объединению чемпионатов.
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Прошлый тур лишил из-за несчастного случая одного из лидеров команды на старте сезона, Макса. Так еще и других лидеров возникли проблемы с травмами. Особенно обидно за Вендела и Педро. Мостовой не смотря на забитый гол, в Химках играл отвратительно и заслуженно сидит на лавке.

Я прекрасно понимаю, зачем Медведев сказал про травмы игроков. Чтобы у "Спартака" были думы какую схему ставить в гостях.
Надеюсь, что команда покажет себя во всей красе и выложится на максимум возможного. Да и приятно же продлить серии: что в РПЛ, что в матчах в Санкт-Петербурге. Но легкой прогулки не ожидается.
Да ещё гениев свистка поставили на поле и на ВАР. Есть ощущение, что они напортчат знатно. Особенно Иванов на ВАР. Благо опыт этого сезона есть.
Победы "Зениту".
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Буду краток: За Светлый праздник завтра!
Пусть даже Зенит и без основных игроков.
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2 топ матча на выходные и куча другого интересного футбола! Давай РПЛ,не подведи! Хочется обсуждать футбол!
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Ответ Счастье жить
и пусть четвертые станут седьмыми☝️ бгг
И пусть первые станут четвертыми

бгг
+10
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+1
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
На днях шашлык делал. Если сегодня не уедем, ещё месяц не соберёмся.
+3
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Ответ Глебов Илья
вся ветка против нас топит непойму почему
Комментарий удален модератором
Ответ Мурад Сахаткулиев
Атлант Кобрин-Кронон.. Он и вне зачёта играют? 😊😊😊
Выделили 2 команды на вылет. Чтоб остальных не трогать)))
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Ответ Russ Ivan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Глебов Илья
вся ветка против нас топит непойму почему
Потому что вы шлак)))
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Болельщик Зенита пишет болельщику Зенита "вы шлак". 🤦‍♀️
Оксюморон какой-то. В общем, какой скандал какой кошмар. 😁
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Добрый день, тёзка) Да, видел в командных соцсетях бег Вендела на разминке, и как Педро работал с мячом. Хорошо, если они все-таки не испытывают ничего серьезного. Но вот с ПЗ непонятки, т.к. Караваев только вернулся вчера к тренировкам.Не хотелось вновь на феерию Волкова смотреть. Уж тогда Эраковича разумнее направо перевести.
Эраковича направо, а против центров Спартака поставить злобного казаха и кончится атака Спартака не начавшись.
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Ответ Александр Олегович
Спартаку победы!!!❤️🤍
Комментарий удален модератором
Ответ belisimo
Комментарий скрыт
Ну это слишком мне кажется громкие слова.
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И пусть четвёртые резко станут седьмыми. 😂😹🤣
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Игра в Питере ожидается огненной отсутствие Вендела и Глушенкова уравняло шансы команд и тяжело спрогнозировать результат. Но думается что факт своего поля и хорошая скамейка запасных дает преимущество Зениту. Скорее всего победа будет за ним
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Ответ Чебурашка от Гены
Ещё и барабанит, будь осторожней.
Так я же соблюдаю рамки приличия😂
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Доктор Верховцев
Это всё хорошо, но я — на рыбалку.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Олегович
Спартаку победы!!!❤️🤍
Над Заремой🤣
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Ответ юра георгиевский
Наш спартачок вперёд лети, в пер*диве остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас морковка. [Станкович].
Зачем оскорблять соперника, пусть даже такого, как Спартак? Где Вы там у них руки увидели?
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