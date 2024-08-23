Чемпионат России. «Рубин» примет «Динамо» Махачкала, «Зенит» и «Спартак» сыграют в субботу
«Рубин» примет «Динамо» Махачкала в первом матче 6-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет со «Спартаком», ЦСКА будет противостоять «Акрону».
В воскресенье московское «Динамо» примет «Краснодар», а завершится тур матчем «Локомотив» – «Ростов».
Чемпионат России
6-й тур
- Дата проведения
- 23 августа, 20:00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 24 августа, 15:00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 августа, 20:00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 25 августа, 15:00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 31 августа,
- Дата проведения
- 25 августа, 20:00, «РЖД Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Я прекрасно понимаю, зачем Медведев сказал про травмы игроков. Чтобы у "Спартака" были думы какую схему ставить в гостях.
Надеюсь, что команда покажет себя во всей красе и выложится на максимум возможного. Да и приятно же продлить серии: что в РПЛ, что в матчах в Санкт-Петербурге. Но легкой прогулки не ожидается.
Да ещё гениев свистка поставили на поле и на ВАР. Есть ощущение, что они напортчат знатно. Особенно Иванов на ВАР. Благо опыт этого сезона есть.
Победы "Зениту".
Пусть даже Зенит и без основных игроков.
бгг