Семак о судействе со «Спартаком»: «Выводы ЭСК – отдельный вид искусства, можно пересматривать бесконечно, ничего не понимая. Мартинс хватает мяч руками – это не желтая, непонятно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Виталий Мешков Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Клаудиньо ЭСК РФС Футбол

Сергей Семак высказался о судействе в матче со «Спартаком».

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ. На 62‑й минуте вторую желтую карточку получил защитник хозяев Страхиня Эракович. Главным судьей матча был Виталий Мешков.

Как отреагировали на решение арбитра не давать вторую желтую карточку Мартинсу?

– Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка.

Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять.

Выводы ЭСК – это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая, – заявил главный тренер «Зенита».

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262 комментария
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Откровенно говоря судья раскидывал карточки в начале матча только спартачам, хотя тот же Барриос за фол на угальде должен был получать, + захват Медины сразу на жёлтую, а захват защей Зенита долгое время карточками игнорировался. Тут никому ныть не стоит, просто судья так видел, а эракович сам виноват, имея жёлтую так резко идти нельзя.
+284
-26
+258
Сергей Богданович, фол Клаудиньо на чужой половине поля, против Умярова такая же жёлтая карточка, как и Мартинсу за первый фол на чужой половине поля. Вы пожалуйста смотрите объективно на вещи, не надо изображать страдания. Будьте мужчиной (я верю что вы такой), и скажите мы играли плохо, нам повезло что не пропустили. К 30 минуте матча, у Спартака сидели на ЖК опорник, центральный защитник, и вингер.
+203
-18
+185
Питерские мы не поняли, вы ноете что ли?))) Надо быть просто на голову сильнее))))Вы же так всегда говорили))) Вторую желтую Мартинсу при большом желании можно было дать. При очень большом газовом желании. Но тогда что ж вы молчите про ЖК Барриосу за кунг-фу в первом тайме? И Эраковичу с лохматеньо за базар с Мешковым?А?
+74
-13
+61
Объяснения ЭСК действительно выглядят иногда как ментальная гимнастика
+60
-8
+52
ЭСК - натуральные клоуны, это факт. Но и примеры у Сережи забавные.
Вопрос от Медины - желтая. Истерика Клаудиньо, Эраковича и Нино - не желтые.
А откуда фантазия про желтую за руку Мартинса в таком эпизоде у штрафной Зенита - вообще загадка.
Про то, почему Барриос мог безнаказанно делать что хочет в начале матча пусть тоже спросит.
+61
-12
+49
Эракович машет на бокового-Мешков устное предупреждение. Медина машет-Мешков сразу желтую
+39
-7
+32
Ответ FCSM Dagirov
Комментарий скрыт
Ты чем пишешь и думаешь?Ничего же не понятно
+37
-8
+29
почему фанаты зенита не зададуться вопросом почему клаудинье наорал на судью и с ним только поговорили. а медине сразу желтая.
+28
-2
+26
Ответ Docentr9
Питерские мы не поняли, вы ноете что ли?))) Надо быть просто на голову сильнее))))Вы же так всегда говорили))) Вторую желтую Мартинсу при большом желании можно было дать. При очень большом газовом желании. Но тогда что ж вы молчите про ЖК Барриосу за кунг-фу в первом тайме? И Эраковичу с лохматеньо за базар с Мешковым?А?
« Питерские мы не поняли, вы ноете что ли»

Ноют конечно. И не скрывают это.
+34
-8
+26
Ответ Неспортсмен
Сергей Богданович, фол Клаудиньо на чужой половине поля, против Умярова такая же жёлтая карточка, как и Мартинсу за первый фол на чужой половине поля. Вы пожалуйста смотрите объективно на вещи, не надо изображать страдания. Будьте мужчиной (я верю что вы такой), и скажите мы играли плохо, нам повезло что не пропустили. К 30 минуте матча, у Спартака сидели на ЖК опорник, центральный защитник, и вингер.
Адекватный ответ.
+30
-7
+23
Ответ форест
Ты чем пишешь и думаешь?Ничего же не понятно
а когда питерские что то понимали?
+48
-28
+20
Действительно, непонятно как именно ЭСК объяснит, что Барриос провёл игру без карточек.
+23
-7
+16
Ответ arspurs9
ЭСК - натуральные клоуны, это факт. Но и примеры у Сережи забавные. Вопрос от Медины - желтая. Истерика Клаудиньо, Эраковича и Нино - не желтые. А откуда фантазия про желтую за руку Мартинса в таком эпизоде у штрафной Зенита - вообще загадка. Про то, почему Барриос мог безнаказанно делать что хочет в начале матча пусть тоже спросит.
Причем уже в добавленное время вендел чуть не в рот судье залез перед штрафным барко, но мешков не особо был против, видимо
+17
-2
+15
Ответ murzzzzzilka
Я видела все повторы. Угальде в мяч играл, а Барриос - в Угальде. Для меня это очевидно. Барриос очень грязный игрок. И для меня непонятно, почему он ушел без желтой сегодня. На одну - точно наиграл.
« Угальде в мяч играл, а Барриос - в Угальде»

Питерцам ссы в глаза все божья роса.

Вендел с жуткой «травмой» вышел играть. Хотя медицинского заключение его «травмы» никто не видел.

Барриос бьет по ступне Угальде, это несколько раз повторяют в трансляции а питерцы кричат «ничего не было».
+21
-6
+15
3-я минута матча - Семак уже спорит с резервным... 🤡🤡🤡
+16
-3
+13
Ответ я Женька я
Комментарий удален модератором
Случайно схватил мяч двумя руками?🤔
+23
-11
+12
Да конечно Сергей Богданович приукрасил немножко. таких моментов куча бывает в футболе, игроки падая на мяч хватают его, думая что штрафной, а так конечно Мартинс сам упал, но это было в штрафной Зенита, плюс там не было никакой перспективы и преимущества у Зенита, чисто штрафной и все! А в целом Мешков немного тормозил игру мне кажется своими свистами, не давая разогнаться командам? Плюс с Желтыми Спартачам переуседствовал мне кажется? На Умярове не уверен что был фол там игра в плечо сначала ну а потом чистый подкат, а с Мединой можно было поговорить? Рефери за счет коммуникации должен влиять и контролировать игроков я считаю, и объяснять трактовки что и зачем он свистнул, футболисты ведь не глупые? Умяров был в недоумении, хотя если бы он там сыграл в ногу он бы сам понял и ничего не возмущался бы, как в случае с Эраковичем? Футболист сам понял что переборщил и даже не спорил? А Мешков походу Футбол вообще не играл даже на любительском уровне , по его комплекции это видно, поэтому некоторые контакты трактует странно!!!
+10
0
+10
Я видела все повторы.
Угальде в мяч играл, а Барриос - в Угальде.
Для меня это очевидно.
Барриос очень грязный игрок. И для меня непонятно, почему он ушел без желтой сегодня. На одну - точно наиграл.
+18
-8
+10
Ответ fil_spb
Комментарий скрыт
Чисто нытьё, ищешь где бы преимущество получить, так можно клаудиньо в каждом матче удалять тогда.
+13
-3
+10
Ответ FCSM Dagirov
идёт борьба, игрок проиграв борьбу падает и берёт мяч в руки когда упал, судья если считает что игра была чистой и нет натушентен то даёт нарушение за то что игрок взял в руки, это как мелкий фол, щел бы зенит в атаку а не был бы в обороне тогда дали бы жёлтую за то что сорвал атаку.
Это никак не влияет на эпизод. Мотивы и эмоции игрока - проблемы игрока. Играть руками запрещено. И на ЧМ, ЧЕ, ЛЧ дают ЖК за это. Очевидная ошибка судьи
+10
-1
+9
Ответ arspurs9
ЭСК - натуральные клоуны, это факт. Но и примеры у Сережи забавные. Вопрос от Медины - желтая. Истерика Клаудиньо, Эраковича и Нино - не желтые. А откуда фантазия про желтую за руку Мартинса в таком эпизоде у штрафной Зенита - вообще загадка. Про то, почему Барриос мог безнаказанно делать что хочет в начале матча пусть тоже спросит.
Клаудиньо с Мешковым детей крестили по ходу: братались, обнимались, болтали, любая истерика первому сходила с рук, зато Медине желтая прям сразу за возмущение прилитела
+10
-1
+9
Ответ Lior Diamond
Эракович машет на бокового-Мешков устное предупреждение. Медина машет-Мешков сразу желтую
Он сильнее махал:))))
+10
-2
+8
Сергей Богданович поплыл…
+10
-2
+8
Но нытики не они, если что.
+38
-31
+7
Ответ Карпов Стас
Тяжело на одних овощах сидеть...
Переходи на фрукты
+8
-1
+7
Ответ Любитель шоколада
« Питерские мы не поняли, вы ноете что ли» Ноют конечно. И не скрывают это.
А когда они не ныли?
+13
-6
+7
Ответ FCSM Dagirov
а когда питерские что то понимали?
Когда мясные перестают нести ахинею)
+8
-1
+7
Ответ FCSM Dagirov
Комментарий скрыт
Это никак не влияет на эпизод. Играть руками в футболе запрещено. А он без свистка хватает мяч. Это ЖК
+10
-4
+6
По поводу Барриоса, который на каждом угловом обнимал Бабича, как ревнивая тёлка, есть что сказать?)
+9
-4
+5
С уважением относился к Семаку, когда он был игроком. Но в какое же убожество он сейчас превратился... Сейчас кроме чувства брезгливости ничего не вызывает.
+13
-8
+5
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