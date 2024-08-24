Семак о судействе со «Спартаком»: «Выводы ЭСК – отдельный вид искусства, можно пересматривать бесконечно, ничего не понимая. Мартинс хватает мяч руками – это не желтая, непонятно»

Сергей Семак высказался о судействе в матче со «Спартаком».

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир . На 62‑й минуте вторую желтую карточку получил защитник хозяев Страхиня Эракович. Главным судьей матча был .

– Как отреагировали на решение арбитра не давать вторую желтую карточку ?

– Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка.

Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять.

Выводы ЭСК – это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая, – заявил главный тренер « ».