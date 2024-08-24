Семак о судействе со «Спартаком»: «Выводы ЭСК – отдельный вид искусства, можно пересматривать бесконечно, ничего не понимая. Мартинс хватает мяч руками – это не желтая, непонятно»
Сергей Семак высказался о судействе в матче со «Спартаком».
«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ. На 62‑й минуте вторую желтую карточку получил защитник хозяев Страхиня Эракович. Главным судьей матча был Виталий Мешков.
– Как отреагировали на решение арбитра не давать вторую желтую карточку Мартинсу?
– Конечно, мне непонятно. Если игрок хватает руками Клаудиньо на нашей части поля, то это желтая карточка. Если игрок специально хватает мяч руками, то это не желтая карточка.
Я не буду комментировать. Много мелких решений, которые было сложно понять.
Выводы ЭСК – это отдельный вид искусства, которые можно пересматривать бесконечно, при этом ничего не понимая, – заявил главный тренер «Зенита».
Вопрос от Медины - желтая. Истерика Клаудиньо, Эраковича и Нино - не желтые.
А откуда фантазия про желтую за руку Мартинса в таком эпизоде у штрафной Зенита - вообще загадка.
Про то, почему Барриос мог безнаказанно делать что хочет в начале матча пусть тоже спросит.
Ноют конечно. И не скрывают это.
Питерцам ссы в глаза все божья роса.
Вендел с жуткой «травмой» вышел играть. Хотя медицинского заключение его «травмы» никто не видел.
Барриос бьет по ступне Угальде, это несколько раз повторяют в трансляции а питерцы кричат «ничего не было».
Угальде в мяч играл, а Барриос - в Угальде.
Для меня это очевидно.
Барриос очень грязный игрок. И для меня непонятно, почему он ушел без желтой сегодня. На одну - точно наиграл.