Андрей Кириленко о команде из Колумбии: «Несомненный прокол. Мы не хотели никого надуть»
Андрей Кириленко прокомментировал изменения в расписании Фонбет Кубка Дружбы.
«Мы посмотрели и решили, что в плане спортивной составляющей самый большой накал борьбы у сборной России был именно в матче с хозяевами. Поэтому снова ждем классную игру и продолжение соперничества, начатого в четверг. В «Парме» играют парни, которые могли быть и в обойме сборной — Самсон Руженцев, Тимофей Якушин, Стас Ильницкий и другие.
Что касается Колумбии — прежде всего, спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о баскетболе написали столько, сколько не писали за несколько лет. Хотя за время моей работы в федерации мы построили кучу площадок, запускали разные социальные проекты и так далее.
А если серьезно, то это, конечно, серьезное разочарование, прежде всего для нас. Да, команда не смогла соответствовать уровню турнира. Но мы уж точно не хотели кого-то надуть, привезти команду и обыграть ее с разницей в 100 очков. Никакого смысла в таких матчах нет. Поэтому мы после первого тура постарались сделать все возможное, чтобы обеспечить спортивную борьбу.
Спасибо пермскому клубу, который дал для спарринга молодежный состав. Для нас же это, если в двух словах, форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое. На будущее мы этот случай, конечно, учтем и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше и подумать не могли», – сказал президент РФБ.
Команда из Колумбии в первом туре Фонбет Кубка Дружбы проиграла «Парме» с разницей в 102 очка, после чего в расписание турнира внесли изменения.
Сесть в машину времени?
Ничего смертельного не произошло - все посмеялись, изобразили фейспалм и пошли дальше
https://www.sports.ru/amp/post/2820167/
другая версия:
"даже пиар какие мы хреновые - пиар"
и в том, и в другом случае Кириленко репутацию свою, мягко говоря, "подмочил"
Что, блин, мешало сделать турнир с просто студентами разных стран или клубов из разных стран и прямо сказать об этом - был бы тот же "турнир дружбы"?
Или " А нам все равно",лишь бы отчитаться, что было 80 стран.