Андрей Кириленко о команде из Колумбии: «Несомненный прокол. Мы не хотели никого надуть»

Теги РФБ Андрей Кириленко Фонбет Кубок Дружбы сборная Колумбии Баскетбол

Андрей Кириленко прокомментировал изменения в расписании Фонбет Кубка Дружбы.

«Мы посмотрели и решили, что в плане спортивной составляющей самый большой накал борьбы у сборной России был именно в матче с хозяевами. Поэтому снова ждем классную игру и продолжение соперничества, начатого в четверг. В «Парме» играют парни, которые могли быть и в обойме сборной — Самсон Руженцев, Тимофей Якушин, Стас Ильницкий и другие.

Что касается Колумбии — прежде всего, спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о баскетболе написали столько, сколько не писали за несколько лет. Хотя за время моей работы в федерации мы построили кучу площадок, запускали разные социальные проекты и так далее.

А если серьезно, то это, конечно, серьезное разочарование, прежде всего для нас. Да, команда не смогла соответствовать уровню турнира. Но мы уж точно не хотели кого-то надуть, привезти команду и обыграть ее с разницей в 100 очков. Никакого смысла в таких матчах нет. Поэтому мы после первого тура постарались сделать все возможное, чтобы обеспечить спортивную борьбу.

Спасибо пермскому клубу, который дал для спарринга молодежный состав. Для нас же это, если в двух словах, форс-мажор и несомненный прокол. К сожалению, случается и такое. На будущее мы этот случай, конечно, учтем и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше и подумать не могли», – сказал президент РФБ.

Команда из Колумбии в первом туре Фонбет Кубка Дружбы проиграла «Парме» с разницей в 102 очка, после чего в расписание турнира внесли изменения.

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83 комментария
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Парни, есть информация - когда набор в сборную Гондураса? Есть свои кроссовки, правила знаю в общих чертах, брюнет. По деньгам договоримся. Могу ещё закрыть настольный теннис, велоспорт (есть велосипед)
+200
-4
+196
Ответ Damien Coyen
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
Верно, но и ещё верно, что в нашем пространстве публично признать свою ошибку и извиниться- это почти подвиг.
+145
0
+145
Ну хоть извинился за это
+126
-6
+120
Ответ mold-cel
Парни, есть информация - когда набор в сборную Гондураса? Есть свои кроссовки, правила знаю в общих чертах, брюнет. По деньгам договоримся. Могу ещё закрыть настольный теннис, велоспорт (есть велосипед)
зачем нам в России еще одна сборная Гондураса?
+118
-2
+116
Сколько бюджетных бабок ушло на организацию фейкового матча, оплату билетов и гостиниц этим гастролерам? В ситуации должна разбираться прокуратура, здесь усматривается мошенничество в особо крупном размере
+89
-5
+84
Ответ Иван Буренков
Ну хоть извинился за это
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
+72
-18
+54
на НА-ДУ-ЛИ! просто нагло обманули!😂😂😂🤡🤡🤡
+56
-3
+53
Ух ты «учтем и будем обращать внимание на вещи, о которых раньше и подумать не могли» прикольная фраза. Возьму себе на заметку.
+46
0
+46
А вот говорят, что футболисты тупые....
+37
-4
+33
Это не прокол-это позорище
+27
-2
+25
Ответ Новак Шпагатович
Обманули дурачка на четыре кулачка.
цинично обманули, просто водили за нос
+26
-2
+24
Ответ Мистер Блин
на НА-ДУ-ЛИ! просто нагло обманули!😂😂😂🤡🤡🤡
Обманули дурачка на четыре кулачка.
+24
-2
+22
Вас не подставили, вас ки ну ли! (c)
+15
0
+15
Понятно, чтобы о вас начали писать, надо очень жидко обделаться
+15
-2
+13
От всесторонне развитого игрока до клоунских оправдани кирюша...
+15
-3
+12
То что признал и извинился похвально. Но как так приехали пацаны, сказали: "Мы сборная Колумбии!" И им просто поверили?! Это показатель уровня работы нашей федерации: нет вообще никаких контактов с зарубежными федерациями, никакого общения не происходит? Это же абсурд...
+11
0
+11
Если бы мы знали, что это такое...
+10
0
+10
Ответ разноцветный логотип
цинично обманули, просто водили за нос
Кхе-кхе.
+7
0
+7
Ответ Damien Coyen
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
а вот за игры брикс никто даже не извинился
+11
-4
+7
Третьяк про катки, а этот про площадки)
+10
-3
+7
ну, Кириленко тут никаким боком - это кто-то со стороны такую свинью ему подложил...против него же до сих пор лобби обиженных, которых он вышиб с хлебных мест и договорных игр...
+6
0
+6
Ответ Damien Coyen
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
Ну а что он ещё может сделать?
Сесть в машину времени?
Ничего смертельного не произошло - все посмеялись, изобразили фейспалм и пошли дальше
+7
-1
+6
Ответ Артемий Батищев
Сколько бюджетных бабок ушло на организацию фейкового матча, оплату билетов и гостиниц этим гастролерам? В ситуации должна разбираться прокуратура, здесь усматривается мошенничество в особо крупном размере
На 99 процентов уверен, что студенты жили в обычной гостинице, из Казани приехали на обычном автобусе, а денежки получили небольшие. Но никто расследовать не будет. Тут не получится выйти не на самих себя
+5
-1
+4
Ответ Степаныч_1
Удивительно, на спортс никогда нет критики данного персонажа) как депутат Госдумы что-то ляпнет, в ту же секунду перепечатывают, а тут человек просто уничтожил баскетбол в стране
Не ври

https://www.sports.ru/amp/post/2820167/
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+4
Ответ Human228_1116333079
Комментарий удален пользователем
да вы и сами обманываться рады!
+6
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+4
Ответ Damien Coyen
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
А что ему ещё нужно делать? Уйти с поста сейчас? Кириленко как раз достаточно адекватный
+8
-4
+4
Ответ Damien Coyen
Прикольно когда можно сделать такую фигню и просто извиниться за это
Ну, сборную Колумбии в Россию явно не лично Кириленко приглашал. Деталями занимались подчиненные. И явно не это не скандал такого уровня, чтобы президенту РФБ, например, уходить в отставку. Прокол признал, за подчиненных извинился, с них спросит сам. Нормальная реакция, не душните.
+11
-7
+4
"Когда не проканало"

другая версия:

"даже пиар какие мы хреновые - пиар"

и в том, и в другом случае Кириленко репутацию свою, мягко говоря, "подмочил"

Что, блин, мешало сделать турнир с просто студентами разных стран или клубов из разных стран и прямо сказать об этом - был бы тот же "турнир дружбы"?
+5
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Я конечно извиняюсь...но где кадровые решения и прокуратура?! Или у нас федерация успела стать частной и независящим от государства учреждением? Ни одного человека умеющего хотя бы банально выйти в интернет...
+5
-2
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Может ошибаюсь, но разве спортсмены не проходят лицензирование?
Или " А нам все равно",лишь бы отчитаться, что было 80 стран.
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0
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