Игнатьев в падении забил «Алашкерту». Форвард «Урарту» – лучший бомбардир чемпионата Армении с 3 голами в 3 матчах

Теги премьер-лига Россия Алашкерт высшая лига Армения Урарту Иван Игнатьев Футбол

Иван Игнатьев вновь отличился в чемпионате Армении.

Российский нападающий «Урарту» забил в падении «Алашкерту» (3:0).

Игнатьев возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Армении. На его счету 3 гола в трех матчах.

В прошлом туре он сделал дубль в ворота «Арарата».

Игнатьев перешел в армянский клуб этим летом из сербского «Железничара».

26 комментариев
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Ну эта машина набьет статистику в Армении, потов вернётся в рпл, в любой условный клуб из нижней восьмёрки, сядет на жирный контракт от местного губернатора и опять забьёт на футбол.
Приятного просмотра
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+79
Ответ dafaka13
Ну эта машина набьет статистику в Армении, потов вернётся в рпл, в любой условный клуб из нижней восьмёрки, сядет на жирный контракт от местного губернатора и опять забьёт на футбол. Приятного просмотра
Ты его переоцениваешь. После 5 голов подумает что дело в кармане и забьёт на игру, до РПЛ не доберётся.
+53
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+53
Ого, играет ещё
+17
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+17
Ответ dafaka13
Ну эта машина набьет статистику в Армении, потов вернётся в рпл, в любой условный клуб из нижней восьмёрки, сядет на жирный контракт от местного губернатора и опять забьёт на футбол. Приятного просмотра
Слишком похоже на правду... А можно расклад по мировой политике, когда война кончится и т. п.? Походу у вас чуйка
+17
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+15
Пишите инициалы, а то я чуть не обрадовался, что Борис Игнатьев возобновил карьеру
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Пил, пью и буду пить.
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Слава Роду!
Так сегодня гордился за свою страну когда по всем радиостанциям мира объявляли о том что наш слоняра Игнатьев стал лучшим бомбардиром, снайпером(!) чемпионата Армении…
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+9
Ответ Tigranodovar
по итогам 2 тура...
После 3 же тура. У нас и чемпион, и бомбардир определяется после 3 тура
+7
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+7
НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОЛЕШНИК ОТ ИГНАТЬЕВА! ГОЛЛИСИМООО!
+7
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+6
Гений реанимирует карьеру))
+3
0
+3
Ответ golenkov13
Слава Роду! Так сегодня гордился за свою страну когда по всем радиостанциям мира объявляли о том что наш слоняра Игнатьев стал лучшим бомбардиром, снайпером(!) чемпионата Армении…
по итогам 2 тура...
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Машина
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Игнатьев после игры на застолье: «А за тобою Арарат, Армения моя!» 🎶
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Нашел свою лигу
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Ответ questro89
НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОЛЕШНИК ОТ ИГНАТЬЕВА! ГОЛЛИСИМООО!
masterpiece)))))))))
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А я уже стал забывать про него. Думал, что он по-тихому закончил карьеру и объявится в Медиалиге.
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ну собсно носатый чемп и ФК Уретра и есть его объективный уровень на сегодня
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Игнатьев нашел свой чемпионат, показывает уровень чемпионата Армении, уровень фнл
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Раскрылся
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Дедушка Ивана носил фамилию Игнатян, стыдно плохо играть на исторической родине.
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Машина завелась! Но, не надолго, как обычно.
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забил в падении)))
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Он еще в еврокубках будет играть.
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Когда видео включил - обдало ветром тоски
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Удачи
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Чудеса да и только.
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