Игнатьев в падении забил «Алашкерту». Форвард «Урарту» – лучший бомбардир чемпионата Армении с 3 голами в 3 матчах

Иван Игнатьев вновь отличился в чемпионате Армении.

Российский нападающий « » забил в падении « » (3:0).

возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Армении. На его счету 3 гола в трех матчах.

В прошлом туре он сделал дубль в ворота «Арарата».

Игнатьев перешел в армянский клуб этим летом из сербского «Железничара».