Игнатьев в падении забил «Алашкерту». Форвард «Урарту» – лучший бомбардир чемпионата Армении с 3 голами в 3 матчах
Иван Игнатьев вновь отличился в чемпионате Армении.
Российский нападающий «Урарту» забил в падении «Алашкерту» (3:0).
Игнатьев возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Армении. На его счету 3 гола в трех матчах.
В прошлом туре он сделал дубль в ворота «Арарата».
Игнатьев перешел в армянский клуб этим летом из сербского «Железничара».
Приятного просмотра
Так сегодня гордился за свою страну когда по всем радиостанциям мира объявляли о том что наш слоняра Игнатьев стал лучшим бомбардиром, снайпером(!) чемпионата Армении…