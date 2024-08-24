Гран-при Нидерландов-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

В субботу, 24 августа, состоялась квалификация к 15-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.

Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:

Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса

Зандворт

24 августа 2024 года

Квалификация

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,673

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,499

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,571

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,743

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,909

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,960

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,980

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,184

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,304

Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс («Феррари»)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

13. Юки Цунода («РБ»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Даниэль Риккардо («РБ»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Результаты трех сегментов:

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