Гран-при Нидерландов-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

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В субботу, 24 августа, состоялась квалификация к 15-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.

Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:

Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса

Зандворт
24 августа 2024 года
Квалификация
Топ-10
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,673
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,499
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,571
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,743
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,909
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,960
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,980
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,184
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,304
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Юки Цунода («РБ»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Даниэль Риккардо («РБ»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

150 комментариев
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Ежегодная методика Феррари по откату с 1-2 машины пелотона до 5-6, не даёт сбоев
+29
0
+29
Почти секунда от Макларена, который в начале сезона был не конкурент для Феррари. "Блестящая" работа проведена во время перерыва, дальше будет борьба с Альпин за попадание в топ-10.
+21
-1
+20
Ну, конечно, столько оранжевых болельщиков, грех Макларену было не взять поул.
+20
-2
+18
Браво Макс
Сделал всё что мог
+19
-5
+14
Рик красавчик, опять надрал задницы )
+14
-1
+13
Да, нынешний Ред Булл уже вообще не как по рельсам едет, сколько корректировок приходится Максу делать по ходу круга
+12
0
+12
Пиастри мог бы выступить лучше
+11
0
+11
Ответ Новак Шпагатович
Ландо 2 остановки привёз и 70 секунд разменял. Теперь весь вопрос в его характере завтра.
Вопрос сколько он мест потеряет на старте
+11
-1
+10
Феррари после перерыва стала ехать ещё хуже, хотя казалось, что хуже некуда, но конструкторы из Маранеллл потрудились на славу, теперь Скудерия на уровне АМ
+11
-1
+10
Нифига Норрис привез. Маки в порядке как всегда. Вопрос только в завтрашнем старте Ландо.
+11
-2
+9
35 сотых на такой короткой трассе? Болид у Маков зверь
+7
0
+7
Норрис привёз Максу почти столько же, сколько сам Макс обычно везёт остальным. Если старт как всегда не запорет, то выиграет гонку
+7
-1
+6
Люся вне топ-10
Виноват скилл или ведро Мерседеса?
+8
-2
+6
Вассер молодец, не обманул. В квале Феррари выглядели сильно. Сайнс почти в третий сегмент прошел, а Шарль вообще чудеса показывает. И это не Астон Мартин или Ред Булл, это на Феррари.
+6
-1
+5
Что случилось с надзирателем задниц?
+5
0
+5
Ответ Grigpar
Феррари укатились на уровень Астон Мартин. Добро пожаловать на 1-й уровень дна! Но с низу еще стучат, есть еще куда копать.
Зато у Вассера по прежнему всё хорошо
+6
-1
+5
Ответ <Inter>
Что случилось с надзирателем задниц?
все у него хорошо, 1 задницу надрал, правда только свою
+5
-1
+4
Ответ Р.Э. ЛИ
Завтра Бес или Пиастри на старте сделают "нытика"
нытик на 12 месте стартует. Он только с Сайнсом сможет сделать, что то на старте, но никак не с Пиастри
+7
-3
+4
Ответ Grigpar
Он такой же клоун как и Бинотто, только тот хотя был тех. специалистом, но сидел не на своем месте.
он даже умудрился провалиться в переговорах с Ньюи
+4
0
+4
Ответ Новак Шпагатович
15:0 в РБ. Как в теннис Макс с Чеко играет
Это тогда больше похоже на 6:0, 6:0, 3:0
+4
0
+4
Феррари укатились на уровень Астон Мартин. Добро пожаловать на 1-й уровень дна! Но с низу еще стучат, есть еще куда копать.
+7
-3
+4
Фернандо молодцом)
+4
-1
+3
Сайнс 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
-1
+3
Инклюзивный обгадился, и Сасайнс туда же
+7
-4
+3
Ну что завтра Норрис опять старт провалит или стратеги цирк устроят? Прогноз победа Макса на классе.
+4
-1
+3
Ответ Виталий Выговский
Я бы сказал что он на лучшей тачке, за руинил два сектора, а должен был брать пул на изи.
если смотреть на всё через шоколадный глаз, то тогда да
+3
0
+3
15:0 в РБ. Как в теннис Макс с Чеко играет
+3
0
+3
Ответ alex1382
присниться тебе?
Пусть борятся до последнего)
+3
-1
+2
Ответ Mittermeyer
Рассел поул скриньте. 1. Рассел 2. Норрис 3. Ферстаппен 4. Пиастри 5. Леклер 6. Сайнс 7. Хэмилтон 8. Перес. Насчет последних двух не уверен, могут и в ку 3 не пройти.
Что-то пока Рассел льет полсекунды на коротком кольце, причем по большей части в техничной секции. Где скилл?
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
А что Пересу сняли лишний вес с болида, или что? И сразу на его фоне Макс становится обычным голландским мальчиком)
Макс опередил и Мерсы, которые быстрее, и одного из двух Маков, которые космовозы. Выступил лучше ожидания от машины. Перес в итоге на уровне ожиданий приехал. И на этом спасибо)
+3
-1
+2
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