Гран-при Нидерландов-2024. Квалификация. Норрис выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
В субботу, 24 августа, состоялась квалификация к 15-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Нидерландов.
Следить за событиями квалификации можно было на странице нашего онлайна:
Норрис взял поул и разбил Ферстаппена на глазах у «оранжевой армии» Макса
Зандворт
24 августа 2024 года
Квалификация
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,673
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,356
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,499
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,571
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,743
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,909
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,960
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,980
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,184
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,304
Выбыли после второго сегмента:
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
13. Юки Цунода («РБ»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Даниэль Риккардо («РБ»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
Результаты трех сегментов:
Изображение кликабельно.
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