Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Ман Сити» примет «Ипсвич», «Арсенал» против «Астон Виллы»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» во 2-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Ипсвич», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Астон Виллой».
В воскресенье «Челси» сыграет с «Вулвс» в гостях, «Ливерпуль» примет «Брентфорд».
2-й тур
- Дата проведения
- 24 августа, 14:30, «Фолмер AMEX Стэдиум»
-
Брайтон –
Стил, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Гилмор, Милнер, Митома, Жоао Педро, Минте, Уэлбек.
- Дата проведения
- 24 августа, 17:00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:00, «Этихад»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:00, «Сент-Мэри»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 24 августа, 17:00, «Tottenham Hotspur Stadium»
- Дата проведения
- 24 августа, 19:30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 25 августа, 16:00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 25 августа, 16:00, «Молинью»
- Дата проведения
- 25 августа, 18:30, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
МЮ нужно брать 3 очка.