Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Ман Сити» примет «Ипсвич», «Арсенал» против «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» во 2-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » проведет гостевой матч с « ».

В воскресенье «Челси» сыграет с «Вулвс» в гостях, « » примет «Брентфорд».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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