Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брайтона», «Ман Сити» примет «Ипсвич», «Арсенал» против «Астон Виллы»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» во 2-м туре АПЛ.

 Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Ипсвич», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Астон Виллой». 

В воскресенье «Челси» сыграет с «Вулвс» в гостях, «Ливерпуль» примет «Брентфорд». 

Чемпионат Англии

2-й тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
24 августа, 14:30, «Фолмер AMEX Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БрайтонСтил, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Гилмор, Милнер, Митома, Жоао Педро, Минте, Уэлбек.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр, Мазрауи, Майну, Каземиро, Маунт, Рэшфорд, Диалло, Бруну Фернандеш.

 

Кристал Пэлас – Вест Хэм
Дата проведения
24 августа, 17:00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Ипсвич
Дата проведения
24 августа, 17:00, «Этихад»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Ноттингем Форест
Дата проведения
24 августа, 17:00, «Сент-Мэри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Лестер
Дата проведения
24 августа, 17:00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
24 августа, 17:00, «Tottenham Hotspur Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Арсенал
Дата проведения
24 августа, 19:30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Ньюкасл
Дата проведения
25 августа, 16:00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Челси
Дата проведения
25 августа, 16:00, «Молинью»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Брентфорд
Дата проведения
25 августа, 18:30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь АПЛ

27 комментариев
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Вилла против Арса будет жарко🔥🔥🔥🔥🔥🔥
+9
-1
+8
Брайтон на классе.
+18
-12
+6
Надеюсь, лысый гений не перемудрит. Волков надо обыгрывать, а иначе борьба за 5-6 места со старта будет уже под угрозой.
+5
-1
+4
Победы МЮ ✌️
+3
-1
+2
Тренеришка vs Доминатор матч тура
+3
-1
+2
Ответ Александр Кудрявцев
За Брайтон 🙏🙏🙏
С детства?
+6
-4
+2
Давай МЮ, верим!🙌🏻
+7
-6
+1
Ответ А.В.Бубнов
Все гостевые команды кроме орсенала и чулси на классе!
На классе говорите,ну ну.Думаю чайки вполне способны,обгадить дьяволят
+1
0
+1
Тренеришка накажет Артету и Ко
МЮ нужно брать 3 очка.
+1
0
+1
Ответ Руслан Чесебиев
С детства?
Они все с детства...)
+2
-1
+1
Ответ morphvirg
А почему муму?) В чем прикол?)
Говорят это смешно))) класса до 5-го
0
0
0
Тяжело будет МЮ, Брайтон хорошо стартовал, закупился и в целом удачно играет с МЮ. Но если Лысый не начудит с составом, то шансы на минимальную победу есть.
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-4
0
Ответ Рита Ктинидина
Брайтон накажет муму
А почему муму?) В чем прикол?)
0
0
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Ответ Роберто Манчини
Брайтон на классе.
Погугли что такой класс))
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Так то Сердцем за Виллу, но Канониры вторые по "симпоте" в этом сезоне) Но Банде Эмери пора на полном серьёзе включать чемпионские амбиции несмотря на силу соперников и разницу в составах. Теневой "матч тура" между Святошами и Лесниками так же обязателен к просмотру )
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каземиро будеть трудно
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Снова Брайтон будет деклассифицировать середняка
+11
-11
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Эй, АПЛ, что за дела? Где утренний субботний матч Ливерпуля?
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