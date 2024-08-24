Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Нижнем Новгороде. Выступят более 2000 человек из 70 объектов РФ
Вторые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут 11-16 сентября в Нижнем Новгороде.
В программе соревнований баскетбол 3×3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол.
Дополнительно пройдут турниры по онлайн-шахматам и фиджитал-хоккею.
В Играх примут участие более двух тысяч спортсменов в возрасте 12-16 лет из 70 субъектов РФ, а также из Республики Беларусь.
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