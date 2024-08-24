Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Нижнем Новгороде. Выступят более 2000 человек из 70 объектов РФ

Теги самбо ГТО Единоборства

Вторые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут 11-16 сентября в Нижнем Новгороде. 

В программе соревнований баскетбол 3×3, ГТО, самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол.

Дополнительно пройдут турниры по онлайн-шахматам и фиджитал-хоккею.

В Играх примут участие более двух тысяч спортсменов в возрасте 12-16 лет из 70 субъектов РФ, а также из Республики Беларусь.

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22 комментария
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Аж перекрестился,прочитав
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Знаете ли вы, что если бы Александр Невский не помер, сегодня ему было бы 803 года.
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«спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского»

Ааааааааа!!!!!
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Программа только не скрепная- где бои на мечах,стрельба из пушки,соколиная охота?
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Сам Невский будет на играх???
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Ответ Андрей Томинов_1116164949
Сам Невский будет на играх???
Он ща в Голливуде
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Были когда-то игры имени Пролеткульта. Как говорится другие времена, другие песни.
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Ответ Кукушкин
Знаете ли вы, что если бы Александр Невский не помер, сегодня ему было бы 803 года.
Удивительно,но факт
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Колумбия уже выехала, а Колумб ни а чем не виноват!
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Московскому марафону решено присвоить имя Ивана Сусанина.
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Из 70 объектов?)
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То есть не имени, а прям вот его? Во даёт святой, крепкий парень оказался...
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🤡🤣
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Матч ТВ будет транслировать? Фиджитал-хоккей надо посмотреть:)
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Ответ Юрий Плотников
Программа только не скрепная- где бои на мечах,стрельба из пушки,соколиная охота?
И фехтование на мечах на льду.
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Ответ Юрий Плотников
Программа только не скрепная- где бои на мечах,стрельба из пушки,соколиная охота?
Сусанинские прогулки 🧐☝️
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