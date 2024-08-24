«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й – 1:2! Гол Гарначо отменили из-за офсайда у Зиркзе

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте за «Брайтон» забил Дэнни Уэлбек – воспитанник и бывший форвард «Манчестер Юнайтед». На 60-й минуте счет сравнял Амад Диалло.

На 70-й минуте «МЮ» мог выйти вперед, но гол Алехандро Гарначо отменили из-за курьезного офсайда у Джошуа Зиркзе – мяч задел его колено, когда летел в пустые ворота.

На 95-й минуте Жоао Педро забил победный гол «Брайтона».

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