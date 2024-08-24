«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й – 1:2! Гол Гарначо отменили из-за офсайда у Зиркзе
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 32-й минуте за «Брайтон» забил Дэнни Уэлбек – воспитанник и бывший форвард «Манчестер Юнайтед». На 60-й минуте счет сравнял Амад Диалло.
На 70-й минуте «МЮ» мог выйти вперед, но гол Алехандро Гарначо отменили из-за курьезного офсайда у Джошуа Зиркзе – мяч задел его колено, когда летел в пустые ворота.
На 95-й минуте Жоао Педро забил победный гол «Брайтона».
- Дата проведения
- 24 августа, 14:30, «Фолмер AMEX Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 32 Уэлбек, 1:1 – 60 Диалло, 2:1 – 90+5 Жоао Педро.
-
Брайтон –
Стил, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Гилмор (Айяри, 90), Милнер (Балеба, 73), Митома (Аденгра, 90), Жоао Педро, Минте (Рюттер, 90), Уэлбек (Энсисо, 79).
-
Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр (де Лигт, 79), Мазрауи, Майну, Каземиро, Маунт (Зиркзе, 46), Рэшфорд (Гарначо, 65), Диалло (Антони, 90), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 79).
Молодцы! Рад за нового,31ого летнего тренера Хюрцелера
Интересная команда
Удачи клубу и ему лично
Но это офсайд
Все таки в матче с Фулхемом были моменты когда казалось что прошлогодний Мю не куда не делся , но Фулхем не доводил до ударов