«МЮ» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й – 1:2! Гол Гарначо отменили из-за офсайда у Зиркзе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэнни Уэлбек Брайтон Жоао Педро Жезус Амад Диалло онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте за «Брайтон» забил Дэнни Уэлбек – воспитанник и бывший форвард «Манчестер Юнайтед». На 60-й минуте счет сравнял Амад Диалло.

На 70-й минуте «МЮ» мог выйти вперед, но гол Алехандро Гарначо отменили из-за курьезного офсайда у Джошуа Зиркзе – мяч задел его колено, когда летел в пустые ворота.

На 95-й минуте Жоао Педро забил победный гол «Брайтона».

Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
24 августа, 14:30, «Фолмер AMEX Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Уэлбек, 1:1 – 60 Диалло, 2:1 – 90+5 Жоао Педро.
БрайтонСтил, Данк, ван Хекке, Велтман, Хиншелвуд, Гилмор (Айяри, 90), Милнер (Балеба, 73), Митома (Аденгра, 90), Жоао Педро, Минте (Рюттер, 90), Уэлбек (Энсисо, 79).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр (де Лигт, 79), Мазрауи, Майну, Каземиро, Маунт (Зиркзе, 46), Рэшфорд (Гарначо, 65), Диалло (Антони, 90), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 79).
Предупреждения:
Диалло (76), Майну (78), ван Хекке (89).

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146 комментариев
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Брайтон молодцы! Чуть не опозорились. Негоже терять очки против таких команд
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+135
Купили ДеЛигта, зачем ? Играет мага. Курили Зиркзе, зачем? Играет Маунт. Гарначо лучший на бровке, ну и что ? Играет депутат. Я один не осознаю гениальность ТХ в выборе состава на протяжении более 2 лет ?
+105
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+98
Ответ Артём Алиев
Купили ДеЛигта, зачем ? Играет мага. Курили Зиркзе, зачем? Играет Маунт. Гарначо лучший на бровке, ну и что ? Играет депутат. Я один не осознаю гениальность ТХ в выборе состава на протяжении более 2 лет ?
Вместо того чтобы купить 3 пешеходов в лице Антони, Санчо и Диало за 200 миллионов, было бы дешевле простить Гринвуда.
+80
-8
+72
Сидеть автобусом против Брайтона, да еще и при ничейном счете, это уровень нижней части таблицы. Тен Хаг при тех ресурсах, что ему дали, наверное худший тренер МЮ за всю историю.
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-4
+54
Ответ Николай Довыденко
Комментарий скрыт
манчестер выиграет требл в этом сезоне
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0
+32
Как они все гениально собрались в одной точке оставив Жоао Педро и Энсисо) Я даже немного взоржал)
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Ответ Верховный Лорд
Почему играют Диалло, Маунт и Решфорд?
Потому что тен Хаг их выпустил.
+28
-2
+26
Ждём следующего сезона…Там все будет хорошо 😂
+25
-2
+23
Кто нибудь знает почему ее играет Гарначо? парень лучший игрок атаки МЮ, а играет депутат, который уже давно завязал с футболом.
+27
-5
+22
Не понимаю критики в адрес Тен Хага. Их Брайтон обычно 4-0, 3-1 обыгрывает, а тут вырванная победа в концовке. МЮ прогрессирует семимильно!
+23
-2
+21
Ахаха Де Лигт это лютое бревнище, по сути гол он привез, застрял в полупозиции вместе с Маком, в итоге они вдвоем держат друг друга, а на дальней на 90+ минуте набегают 3 игрока Брайтона)
+18
-3
+15
Ответ Дмитрий Воронцов
Не понимаю критики в адрес Тен Хага. Их Брайтон обычно 4-0, 3-1 обыгрывает, а тут вырванная победа в концовке. МЮ прогрессирует семимильно!
Волевое поражение
+13
0
+13
Ответ leikocyt
Сидеть автобусом против Брайтона, да еще и при ничейном счете, это уровень нижней части таблицы. Тен Хаг при тех ресурсах, что ему дали, наверное худший тренер МЮ за всю историю.
Ты проста ничиво нипанимаиш, тупой хейтор. ТХ гений, которому просто постоянно что-то или кто-то мешает, а ещё два года работы это не срок, ему надо дать время поработать, без этого никто не сможет играть во что-то внятное, понятное и уж тем более с позиции силы против Брайтонов.
+15
-3
+12
Опять Кверти настроен оптимистично
+13
-2
+11
Брайтон очень сильно начал чемпионат. Проходной игры для МЮ не будет
+14
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+10
Ответ tw1st37
Ахаха Де Лигт это лютое бревнище, по сути гол он привез, застрял в полупозиции вместе с Маком, в итоге они вдвоем держат друг друга, а на дальней на 90+ минуте набегают 3 игрока Брайтона)
Бавария красиво слила неликвид в лице Мазрауи и Де Лигта за бешеные бабки. А МЮ и рад) А что, а где лучи улыбок, когда их подписывали? Тут прям счастье было, когда были новости о подписании
+13
-4
+9
Ответ Conor Gallagher
Вместо того чтобы купить 3 пешеходов в лице Антони, Санчо и Диало за 200 миллионов, было бы дешевле простить Гринвуда.
Пешеход здесь только Рэш. Перечисленные тобой бегают. Правда особо бес толку. На данный момент Диало лучше выглядит, чем прочие. Он выбор на бровку номер два после Гарначо. Нам простым зрителям не понять все нюансы бизнес рисков в случае прощения Гринвуда. Хотелось бы, конечно, но не нам принимать решения. Кроме того, он косячит не в первый раз. Время еще покажет, может еще чего выкинет.
+12
-4
+8
Брайтон с победой
Молодцы! Рад за нового,31ого летнего тренера Хюрцелера
Интересная команда
+7
0
+7
Все таки продырявили пригородный бус на последней минуте
+11
-4
+7
Дайте Тен Хагу поработать!
+8
-1
+7
Самая убогая замена - выпустить Мактомини вместо Бруно на позицию 10ки. В атаке все заглохло абсолютно.
+6
0
+6
Амад в стартовом.
Удачи клубу и ему лично
+8
-2
+6
Такой нелепицы я еще не видел 😂
Но это офсайд
+6
0
+6
Почему играют Диалло, Маунт и Решфорд?
+9
-3
+6
Обгаженные чайками.
+7
-2
+5
Ответ tw1st37
Ахаха Де Лигт это лютое бревнище, по сути гол он привез, застрял в полупозиции вместе с Маком, в итоге они вдвоем держат друг друга, а на дальней на 90+ минуте набегают 3 игрока Брайтона)
Получается Бавария развела МЮ?
+8
-3
+5
Зато на програмках и ланчах есть экономия. Не все так плохо!
+4
0
+4
Ответ Trey4rch
манчестер выиграет требл в этом сезоне
Но есть нюанс
+5
-1
+4
Я понимаю Бруно Фернандеш накосячил в момент паса на Зиркзее, после чего Гарначо забил и получится оффсайд, но заменять его означает оставить команду без распасовщика , без последнего паса, без креатива , и согласится на ничью, и удержание этой ничьей , за что в концовке и был ТХ наказан голом, удача благоволит смелым .......
Все таки в матче с Фулхемом были моменты когда казалось что прошлогодний Мю не куда не делся , но Фулхем не доводил до ударов
+4
0
+4
Трэшфорд уже завязал с футболом, его нужно пинками гнать из клуба.
+7
-3
+4
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