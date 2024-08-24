Гюндоган – в «Сити», Гондоу – почти в «Зените», «Байер» снова забил в концовке, Вендел и Клаудиньо продлили контракты, «Уралкалий» требует изъять машины «Хааса», Аскаров в «Сан-Хосе» и другие новости

1. Илкай Гюндоган бесплатно покинул «Барселону» и вернулся в «Манчестер Сити», подписав контракт до 2025 года. Хавбек похвалил Гвардиолу и выразил надежду на то, что его трансфер поможет «блаугране» вернуться в число лучших клубов.

2. «Байер» вновь проявил волю к победе, одолев «Боруссию» Менхенгладбах. Леверкузенцы забили решающий мяч на 11-й добавленной ко второму тайму минуте и улучшили и без того впечатляющую статистику голов в концовках. В чемпионате команда Хаби Алонсо не уступает уже 35 матчей.

3. «Зенит» подписал новые контракты с Венделом и Клаудиньо до 2028 года, в обоих случаях есть опция продления еще на сезон. Теперь 26-летний бразилец может даже рассмотреть возможность получения российского гражданства.

4. Деян Станкович использует русские матерные выражения в своем кругу и полюбил слово «дебил». Также тренер «Спартака» не прочь иногда побить по воротам после тренировок и легко узнает Олега Романцева.

5. «Уралкалий» потребовал у нидерландского суда изъять машины и другое оборудование «Хааса», который, по версии российской компании, не рассчитался со своим бывшим спонсором. Болиды и техника гоночной команды не смогут покинуть Нидерланды, пока стороны не уладят разногласия.

6. «Зенит» близок к приобретению Лусиано Гондоу, контракт – на 4 года. Продажа форварда принесет «Архентинос Хуниорс» рекордную сумму. При этом петербуржцы расстались с Вильзоном Изидором – он уехал в «Сандерленд» в аренду с обязательным выкупом.

7. Ярослав Аскаров стал игроком «Сан-Хосе», покинув «Нэшвилл» в результате обмена. «Шаркс» уже продлили контракт с российским вратарем на 2 года со средней зарплатой 2 млн долларов.

8. «Челси» и «Наполи» согласовали трансфер Ромелу Лукаку за 30+15 млн евро – это должно решить одну из проблем с составом «синих», о которых говорил главный тренер Энцо Мареска.

9. Клаудиньо избежал дисквалификации за нецензурную брань рядом с судьей и сможет сыграть против «Спартака». Решение лишь оштрафовать бразильца на 250 тысяч рублей в КДК РФС объяснили тем, что футболист ругался «в воздух».

10. Джуд Беллингем пропустит около месяца из-за проблем со здоровьем. У хавбека «Реала» выявлен подошвенный фасциит правой ноги – раньше конца сентября он вряд ли вернется.

11. Роман Ротенберг сообщил, что презентация Евгения Кузнецова привлекла в Ледовый 10 112 болельщиков, а собранный миллион рублей отправится в фонд поддержки детей из Курской области. Также главный тренер СКА рассказал о работе по возвращению форварда на уровень лучшего хоккеиста мира.

12. Суд взыскал с Георгия Джикии задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги. В отношении бывшего защитника «Спартака» мировой судья вынес два судебных приказа.

13. «Альпин» определилась с составом на следующий сезон «Формулы-1»: место напарника Пьера Гасли займет 21-летний резервный пилот Джек Дуэн. Тем временем в команде недовольны возможным отказом от собственных моторов и называют это «предательством ДНК».

Цитаты дня

1. «Иначе расстрел». Министр спорта Свердловской области о том, что «Урал» должен вернуться в РПЛ в этом сезоне.

2. Сергей Степашин: «Зенит» превосходит всех по составу и финансам – это не очень правильно»

3. Трусова о свадьбе: «В ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло»

4. Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «При переносе Игр на 2025 или 2026 год, как будет принято решение руководством страны, эти Игры пройдут летом»

5. Андрей Мостовой о футболистах: «Ребята тратят 150 тысяч в месяц – ну это же бред, тем более в Москве. Всегда смеялся над этим, не верю»

6. Ротенберг о тренировках в СКА: «Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто в Америке – не знают»

7. Дмитрий Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Нам не по пути с какими-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить»