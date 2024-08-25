МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати», «Атланта» Миранчука против «Гэлакси»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси результаты Луис Суарес Жорди Альба Алексей Миранчук Интер Майами Атланта Юнайтед Цинциннати Футбол

«Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси не выйдет на поле из-за травмы связок голеностопа.

Российский хавбек Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланта Юнайтед» в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси».

МЛС

Интер Майами – Цинциннати 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
25 августа, 02:30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Суарес, 2:0 – Суарес.
Интер МайамиКэллендер, Мартинес, Авилес, Бускетс, Альба, Брайт, Вейгандт (Кривцов, 90+1), Редондо (Кремаски, 69), Гомес (Руис, 86), Рохас (Фрэй, 46), Суарес (Кампана, 86).
Цинциннати – Celentano, Робинсон, Авазьем (Halsey, 82), Йедлин, Valenzuela (Акоста, 46), Джоаккини (Murphy, 46), Буха, Нвободо (Бэрд, 76), Кубо, Орельяно, Келси (Сержио Сантос, 46).
Предупреждения:
Авилес (11), Йедлин (42), Суарес (45+8), Авазьем (45+4), Акоста (65), Робинсон (78), Альба (90+4).
Удаление:
Авилес (42).

 

Лос-Анджелес Гэлакси – Атланта Юнайтед
Дата проведения
25 августа, 05:30, «Stubhub Center»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Лос-Анджелес ГэлаксиМаккарти, Нелсон, Йосида, Neal, Ямане, Серрильо, Дельгадо, Фагундес, Пуч, Габриэл Пек, Пэйнтсил.
Атланта ЮнайтедГьюзан, Амадор, Уильямс, Грегерсен, Леннон, Маккарти, Слиш, Шанде Силва, Fortune, Лобжанидзе, Тиаре.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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25 комментариев
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Травма связок голеностопа и пропуск 2 матчей затянулся уже на второй месяц, что то там не так....
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+5
Лешенька Играет?
+3
0
+3
Там Дурова за решётку сажают, а спортс молчит. Мало того, что раньше любой инфо повод подстраивали под "спорт", так сейчас всё наоборот произошло, каким-то способом "спорт" и трансляции оказались виновным. А спортс спит.)
+3
-1
+2
МЛС Месси и Миранчука.
+1
0
+1
А где он?
+2
-2
0
Самый трудный соперник, но верим в команду! Удачи и победы Интер Майами, даже без Месси!!!🦩
+7
-7
0
Ждем, когда Леша научит наконец играть Лионеля. Ну и лиге славного звания - МЛС Миранчука
0
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0
гооооооооооооол Суарес
на первой минуте
0
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у Суареса дубль за 6 минут )) на седьмой минуте 2:0 и это против Цинциннати))
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Ответ Ринат Сайфутдинов_1116191857
А где он?
В отпуске
+2
-2
0
Ответ Ничего Смешного
В отпуске
Погуляет на отпускные
+1
-1
0
Ответ Leo_GOAT
Еще 2 недели точно пропустит, по последним новостям, он и так с травмой играл не долечиваясь, и в сборной из-за этого не был в форме:(
Ну гол-то у Энцо на Копе смог украсть, заявив, словно Эш из "Зловещих мертвецов 2", что потерял контроль над конечностью: "Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет - моя нога сама дернулась"🤡🤢
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Ответ Reims Start 2023
у Суареса дубль за 6 минут )) на седьмой минуте 2:0 и это против Цинциннати))
Там просто у Цинциннати в воротах Челентано 😁
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Ответ Serzhique
Там просто у Цинциннати в воротах Челентано 😁
Адриано?
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Ответ Артур Филоненко
Там Дурова за решётку сажают, а спортс молчит. Мало того, что раньше любой инфо повод подстраивали под "спорт", так сейчас всё наоборот произошло, каким-то способом "спорт" и трансляции оказались виновным. А спортс спит.)
Прочувствует теперь чувак всю свободу свободного мира.
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