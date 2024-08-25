МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати», «Атланта» Миранчука против «Гэлакси»

«Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Форвард клуба из Флориды Лионель Месси не выйдет на поле из-за травмы связок голеностопа.

Российский хавбек может дебютировать за « » в матче с « ».

МЛС

Таблица МЛС

Статистика МЛС

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.