МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати», «Атланта» Миранчука против «Гэлакси»
«Интер Майами» Месси играет с «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС.
Форвард клуба из Флориды Лионель Месси не выйдет на поле из-за травмы связок голеностопа.
Российский хавбек Алексей Миранчук может дебютировать за «Атланта Юнайтед» в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси».
МЛС
- Дата проведения
- 25 августа, 02:30, «Chase Stadium»
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Интер Майами –
Кэллендер, Мартинес, Авилес, Бускетс, Альба, Брайт, Вейгандт (Кривцов, 90+1), Редондо (Кремаски, 69), Гомес (Руис, 86), Рохас (Фрэй, 46), Суарес (Кампана, 86).
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Цинциннати –
Celentano, Робинсон, Авазьем (Halsey, 82), Йедлин, Valenzuela (Акоста, 46), Джоаккини (Murphy, 46), Буха, Нвободо (Бэрд, 76), Кубо, Орельяно, Келси (Сержио Сантос, 46).
- Предупреждения:
- Авилес (11), Йедлин (42), Суарес (45+8), Авазьем (45+4), Акоста (65), Робинсон (78), Альба (90+4).
- Удаление:
- Авилес (42).
- Дата проведения
- 25 августа, 05:30, «Stubhub Center»
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Лос-Анджелес Гэлакси –
Маккарти, Нелсон, Йосида, Neal, Ямане, Серрильо, Дельгадо, Фагундес, Пуч, Габриэл Пек, Пэйнтсил.
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Атланта Юнайтед –
Гьюзан, Амадор, Уильямс, Грегерсен, Леннон, Маккарти, Слиш, Шанде Силва, Fortune, Лобжанидзе, Тиаре.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
на первой минуте