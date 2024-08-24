Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей – символы российской национальной идентичности»

Татьяна Тарасова назвала виды спорта, которые символизируют ценности России.

«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене.

Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия – одна из лучших», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.