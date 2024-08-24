Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей – символы российской национальной идентичности»
Татьяна Тарасова назвала виды спорта, которые символизируют ценности России.
«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене.
Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия – одна из лучших», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
😂😂
Пальцем в небо, Татьяна Анатольевна.
P. S. Да и художественная гимнастика тоже начиналась в древней Греции.
А он, представьте, мне и говорит:
В России, дескать, холодно купаться,
Поэтому здесь неприглядный вид.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!))
Народы Северного Кавказа точно включили бы в этот список разные виды борьбы.
В список видов спорта, скажем так, традиционных для России, я бы также включил лыжи, биатлон, футбол, легкую атлетику, бокс, плавание, спортивную гимнастику, велосипед.
Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание для меня - это больше фитнесс и искусство(сродни балету), нежели СПОРТ.
А совком в песочнице ковыряйтесь, а из лексикона про страну лучше вечеркните.