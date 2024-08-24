Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей – символы российской национальной идентичности»

Теги Татьяна Тарасова синхронное плавание художественная гимнастика Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала виды спорта, которые символизируют ценности России.

«Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание и хоккей являются символом российской национальной идентичности на международной арене.

Они наиболее точно символизируют культурные ценности нашей страны. В этих видах спорта Россия – одна из лучших», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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71 комментарий
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Особенно синхронное плавание и художественная гимнастика, которые смотрят 1,5 землекопа.
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Водка, медведь, балалайка - вот символы идентичности России
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Ответ Melnikov1968
Особенно синхронное плавание и художественная гимнастика, которые смотрят 1,5 землекопа.
И то только на Олимпиаде
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+31
"Баня, водка, гармонь и лосось"...
😂😂
+31
-7
+24
Ну не знаю. Я бы предпочёл - Менделеев, Пушкин и Гагарин, например.
+23
-1
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Родина фигурного катания Голландия, хоккея - Канада, синхронного плавания - США.
Пальцем в небо, Татьяна Анатольевна.
P. S. Да и художественная гимнастика тоже начиналась в древней Греции.
+21
-7
+14
Ответ Olga.t
"Баня, водка, гармонь и лосось"... 😂😂
И то баня только по выходным:)
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первые 3 это вообще не спорт !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сижу я как-то, братцы, с африканцем,
А он, представьте, мне и говорит:
В России, дескать, холодно купаться,
Поэтому здесь неприглядный вид.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!))
+8
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+7
Ещё дед есть у нас
+12
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+7
Достаточно нишевые виды спорта не могут являться символом идентичности. Художку и синхронное сколько человек смотрит? 1,5 землекопа от силы. Хоккей и футбол смотрят миллионы, но Канада не кричит про хоккей как про символ идентичности.
+10
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При чем здесь национальная идентичность и ценности непонятно, тем более, что Россия многонациональная страна.
Народы Северного Кавказа точно включили бы в этот список разные виды борьбы.
В список видов спорта, скажем так, традиционных для России, я бы также включил лыжи, биатлон, футбол, легкую атлетику, бокс, плавание, спортивную гимнастику, велосипед.
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Хоть я и россиянин, но самый любимый вид спорта у меня - РЭГБИ. С 1999 года и по сей день.
Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание для меня - это больше фитнесс и искусство(сродни балету), нежели СПОРТ.
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Ответ papadok
Ну не знаю. Я бы предпочёл - Менделеев, Пушкин и Гагарин, например.
Ломоносов, Жорес Алфёров.
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В России, человек известный или высокопоставленный, совсем не значит, что этот человек умный! Скорее наоборот! Поэтому, почти все глупцы, на самом виду и очень часто при больших халявных деньгах, от чего тоже крышу у них сносит.
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"Синхронное катание с клюшкой и булавами"😳
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Опять все эти западные придумки символы российской идентичности. Да что ж такое
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Ответ Ф_Крюгер
"Синхронное катание с клюшкой и булавами"😳
в кимоно...
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Ответ Лиза Виноградова
Пушкина за пределами постсовка практически никто не знает. По причине тоого, что его поэзия плохо переводится. Теряются смыслы и подтексты. Вместо пушкина- толстой, достоевский, чехов
Произведения Пушкина переведены более чем на 200 языков. По всему миру в 50-ти странах установлено более чем 670 памятников и бюстов поэта.

А совком в песочнице ковыряйтесь, а из лексикона про страну лучше вечеркните.
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А как случись скандал типа с Авериной или Валиевой, то все спортивные чинуши сразу в кусты.
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Ответ nikitachu
Спасибо за мнение! Оно очень важно☝️
не за что...пользуйтесь...
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Ответ Клирик
Ломоносов, Жорес Алфёров.
Михайлов-Петров-Харламов🙂
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Ой, как высокопарно. Идентичность, понимаешь ли. Лучшие-лучшие. Что-то вы даже лет 10 назад об этом не заикались. А сейчас по сто тысяч раз на дню оттуда да отсюда все про идентичность да про самых лучших, да еще про какую-то скрепность долбите.
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А лыжи ?
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Какие именно культурные ценности отражает российский хоккей?
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Хоккей был да
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Ответ Тов.Ротэнберг
Хоть я и россиянин, но самый любимый вид спорта у меня - РЭГБИ. С 1999 года и по сей день. Фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание для меня - это больше фитнесс и искусство(сродни балету), нежели СПОРТ.
Да, по сути регби это очень подходящий спорт для нашего менталитета мог бы быть, если бы его развитию не помешали большевики.
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Ответ Новак Шпагатович
Достаточно нишевые виды спорта не могут являться символом идентичности. Художку и синхронное сколько человек смотрит? 1,5 землекопа от силы. Хоккей и футбол смотрят миллионы, но Канада не кричит про хоккей как про символ идентичности.
Хоккей такой же нишевый локальный местечковый вид спорта, как и фигурка с художкой. В хоккей на планете играют всего 8-10 стран. Смешно хоккей сравнивать с футболом, мировой спортивной религией и главной игрой человечества.
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Ответ leon01
Эй…! А дзюдо??🤔
А до этого Горные лыжи и теннис ?
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Ответ catcher69
первые 3 это вообще не спорт !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тоже так считаю.
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