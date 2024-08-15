«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, у Мбаппе гол и титул в дебютном матче, победы «Зенита» и «Спартака», отбор ЧМ и Лига наций на Okko, Соболев, «бомжи» и 12 млн и другие новости

1. Новый день, новый титул «Реала» – на этот раз Суперкубок Европы. Мадридцы уверенно обыграли «Аталанту», а Килиан Мбаппе дебютировал, забил во втором тайме и впервые в карьере взял еврокубковый трофей. Для «Реала» это шестой Суперкубок – обошли «Барсу» и «Милан», установив европейский рекорд. Всего же в 2024-м «Мадрид» взял уже четыре трофея. Для Карло Анчелотти это юбилейный 30-й титул, для Луки Модрича – 27-й (клубный рекорд «Реала»).

2. В Кубке России без сюрпризов: «Зенит» победил «Рубин», одержав седьмую подряд победу на старте сезона. «Спартак» разобрался с «Крыльями» – у красно-белых 4 победы и ничья в 5 последних играх. Московское «Динамо» дожало махачкалинское, хотя проигрывало по ходу матча, а ЦСКА по пенальти одолел «Пари НН», набрав первые очки в группе. Вновь забил Дивеев – у него уже 5 голов в 4 последних матчах.

3. Okko объявил, что эксклюзивно покажет европейский отбор на ЧМ-2026 и Лигу наций. Владимир Стогниенко на игре за Суперкубок отметил, что матч привлек «рекордные цифры».

4. Соболев все еще нужен «Зениту», который предложит 10-12 млн евро за нападающего. Питерцев, похоже, не смутила шалость сына футболиста, обозвавшего в мае сине-бело-голубых «бомжами». А откуда деньги, спросите вы? Два миллиона, например, «Зенит» получит от «Оренбурга» за Коваленко.

Игру с «Крыльями» Соболев пропустил – похоже, он не подходит под футбол Станковича.

5. Стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России. Короткие программы представили девушки и юноши.

6. В Италии пишут, что Даниэле Орсато отказался от предложения ЭСК РФС. В футбольном союзе пока все опровергают.

7. В АПЛ появится полуавтоматическое определение офсайда с применением ИИ-технологий. Также лига будет объяснять решения ВАР во время матчей в X.

8. Войчех Шченсны покинул «Ювентус», проведя в клубе семь сезонов.

9. Суперкомпьютер Opta считает, что «Байер» в следующем сезоне вновь выиграет чемпионат Германии.

10. Дегтярев и Карякин станут участниками круглого стола на тему «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?»

11. Отец Ямаля получил ножевое ранение на парковке, его госпитализировали.

12. Себастьян Феттель может вернуться в «Ф-1» в составе «Ауди».

Цитаты дня

Кухарчук о сексе перед матчами: «За два дня до игры я себя сдерживаю, никогда этот принцип не нарушал. Почувствовал определенную легкость во время игр»

Леонид Слуцкий: «Китайцы не пользуются ютубом, вотсапом, телеграмом и инстаграмом. У них все во внутреннем пользовании, потребности в мировом контенте нет»

Александр Мостовой: «Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма – они покупают хороших игроков за адекватные деньги. «Спартак» тратит не меньше, а результата нет»

Доминик Гашек: «Разочарован, что россияне могут выступать на Олимпиаде. Это стоит жизней»

Тарасов о планах удочерить брошенную девочку в Курске: «Мы реально готовы, это не пустые слова. Уже обсудили с детьми»