У Дивеева 5 голов в 4 последних матчах за ЦСКА. Сегодня защитник забил «Пари НН»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев продлил результативную серию до 4 игр.

Защитник ЦСКА поразил ворота «Пари НН» (1:1, 4:2 по пенальти) на 60-й минуте матча Фонбет Кубка России.

В этом сезоне 24-летний футболист провел пять матчей. В последних четырех он сумел забить в общей сложности пять голов (в том числе два мяча – «Оренбургу»).

Подробно со статистикой Дивеева можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что за лев этот конь!
+101
-10
+91
Вот форвард, вот это настоящий форвард
+51
0
+51
Перевыполнил пятилетнюю норму Ивана Игнатьева
+38
0
+38
Ответ Кирилл
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
Это же просто шутка, выдохни, Кирюха)
+38
-2
+36
Красава! Хорошо начал! Продолжай!💪🏻
А то на нападающих надежды нет!
+28
0
+28
Ответ Ебздрогыч
Что за лев этот конь!
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
+44
-17
+27
Лучший центрфорвард нашего чемпионата
+10
0
+10
Как бы Зенит, вместо Соболева его не забрал 😀
+9
0
+9
Неплохо. Зе Болотный за целый сезон не всегда столько забивал. И гений на Смолове столько же забил за последние 30 матчей.
+11
-5
+6
Русский Куман
+6
0
+6
ВГИК ваш выход
+7
-1
+6
Вот это форвард, вот это настоящий форвард
+5
0
+5
Ответ Кирилл
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
Новость на главной, так-то, все вольны зайти 😎
+6
-1
+5
Ответ Кирилл
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
А в комментарии под новостями о ЦСКА можно только болельщикам армейцев приходить? Втроём тут сидеть будете?
+11
-6
+5
Ответ Джек_Скарабей
Красава! Хорошо начал! Продолжай!💪🏻 А то на нападающих надежды нет!
Дивей пусть лучше в защите пашет и не травмируется больше.

А селекция ЦСКА пусть наконец привозит стабильного нападающего.
+4
0
+4
Ответ Кирилл
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
Лучше поливать друг друга , да?
+5
-1
+4
Дива-топ.
+3
0
+3
А многие Дивея уже списали. Всегда говорил, что здоровый Игорь это топ.
Но какой же укол нашим напам...
+2
0
+2
И это защитник! Браво 👏
+2
0
+2
Ответ Moffo
Вот форвард, вот это настоящий форвард
Вот форвард, вот это настоящий форвард
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Лучше поливать друг друга , да?
При чем тут «поливать» или что-то такое ?

Конкретно в данной ситуации меня забавляет то, что болельщик Спартака пришел на ветку ЦСКА чисто ради плюсов - и все.
Он попробовал под другой новостью написать про Дивея - не вышло, не оценили.
Не сомневаюсь, что он даже то матч не смотрел )
+4
-3
+1
Ответ Кирилл
Болельщик Спартака, приходящий на ветки ЦСКА в попытках заполучить плюсы - это сильно, конечно )
Да какой он болельщик спартака? Обычный охотник за плюсами, то, что там стоит какой-то тег, ничего не значит🤓
+2
-1
+1
Нет форвардов значит.
+1
0
+1
А если б он в атаке играл...)
+1
0
+1
Пора в нападающие. Не шучу.
+1
0
+1
Забил с игры больше Пенчалова
+2
-2
0
Ответ Vasilyev
Вот форвард, вот это настоящий форвард
Не так. Вот форвард, вот это настоящий форвард
0
0
0
А парень хорош)
0
0
0
Ответ Двестик Двестик
Человек в спортсе на ставке, от этого зависит его зарплата. Раньше такой же Кузбасс был. Может даже это один и тот же человек -)
Еще Король Равенны)
+1
-1
0
Машина!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий