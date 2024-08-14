У Дивеева 5 голов в 4 последних матчах за ЦСКА. Сегодня защитник забил «Пари НН»
Игорь Дивеев продлил результативную серию до 4 игр.
Защитник ЦСКА поразил ворота «Пари НН» (1:1, 4:2 по пенальти) на 60-й минуте матча Фонбет Кубка России.
В этом сезоне 24-летний футболист провел пять матчей. В последних четырех он сумел забить в общей сложности пять голов (в том числе два мяча – «Оренбургу»).
А то на нападающих надежды нет!
А селекция ЦСКА пусть наконец привозит стабильного нападающего.
Но какой же укол нашим напам...
Конкретно в данной ситуации меня забавляет то, что болельщик Спартака пришел на ветку ЦСКА чисто ради плюсов - и все.
Он попробовал под другой новостью написать про Дивея - не вышло, не оценили.
Не сомневаюсь, что он даже то матч не смотрел )