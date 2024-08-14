У Дивеева 5 голов в 4 последних матчах за ЦСКА. Сегодня защитник забил «Пари НН»

Игорь Дивеев продлил результативную серию до 4 игр.

Защитник ЦСКА поразил ворота « » (1:1, 4:2 по пенальти) на 60-й минуте матча Фонбет Кубка России.

В этом сезоне 24-летний футболист провел пять матчей. В последних четырех он сумел забить в общей сложности пять голов (в том числе два мяча – «Оренбургу»).

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.