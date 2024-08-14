Кухарчук о сексе перед матчами: «За два дня до игры я себя сдерживаю, никогда этот принцип не нарушал. Почувствовал определенную легкость во время игр»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Ротор Илья Кухарчук Пари НН Валерий Царукян контент Футбол

Илья Кухарчук рассказал, что воздерживается от секса за два дня перед матчами.

– Ваш бывший партнер по «Пари НН» Валерий Царукян сказал, что секс перед матчами помогает ему, он выходит на поле окрыленным и готов обыгрывать, забивать.

– И много забил?

 – За «Пари НН» пока один, но какие его годы. Какие-то тренеры в вашей карьере делали акцент на этом моменте?

– Таких тренеров у меня не было, которые что-то рассказывали бы про половую жизнь. Но у меня есть свой пунктик – за два дня до игры накопление энергии. За два дня до игры я себя сдерживаю.

– Если все же не сдержаться, как это ощущается на поле во время матча?

– Раньше я выдерживал один день. Супруга в курсе, нормально к этому относится. Потом я как-то попробовал выдержать два дня и почувствовал во время матчей определенную легкость. И вбил себе в голову, что надо выдерживать чуть большую паузу.

– Если все же нарушали ритуал, что происходило? Не добегали в каких-то моментах, мышцы быстрее уставали?

– В том и дело, что я никогда этот принцип не нарушал.

– Никогда?

– Нет. Когда я к этому пришел, задумался об этом, никогда не нарушал, – рассказал полузащитник «Ротора».

Царукян про секс перед матчами: «Окрыляет. После этого я буду обыгрывать, забивать. На расслабленную голову легче играть»

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46 комментариев
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Ответ rzqhbbqd4c
Он так играет, что лучше бы трахался и за два дня, и за день, и за час до игры
И вместо игры))
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-1
+50
Все верно, секс происходит на поле
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-4
+39
Он так играет, что лучше бы трахался и за два дня, и за день, и за час до игры
+25
-1
+24
Если не нарыли инфу про нового гомосека в спорте, то начинают про трах спортсменов опрашивать
+21
-7
+14
я тоже сдерживаю себя перед матчем всей моей жизни. жду этот матч много лет...
+7
-1
+6
Судя по комментариям у людей большие проблемы с сексом)
+5
-2
+3
Ответ spartakgorky
Судя по комментариям у людей большие проблемы с сексом)
Ну спортс знает как взбудоражить местную аудиторию)
+3
-1
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Других вопросов у журналистов не находится) Осталось по заветам Дудя у всех футболёров переспросить, ананируют ли они)
+5
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Ответ spartakgorky
Судя по комментариям у людей большие проблемы с сексом)
Ну то же логично, что люди с активной личной жизнью особо в инете не сидят.
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Ответ sed3009
Гормональном.
Типа тестостерон падает? И потом не может подняться сутки? Крайне сомнительно.
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Ответ schwein
Где то с пол года назад в фитнес приложении народ запустил флешмоб - запускали на часах тренировку перед сексом и замеряли свои показатели. В лучшем случае, расход был 80 калорий, а зачастую еще меньше. О каком накоплении энергии идет речь?
ну, если этот "народ" тратил на секс в среднем одну минуту - то чего ж тут удивляться? значит такие у них запасы желания и энергии и были - на 80 калорий...
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Ответ rzqhbbqd4c
Он так играет, что лучше бы трахался и за два дня, и за день, и за час до игры
Да он в целом неплохо довольно играл, особенно первые свои сезоны за Химки в рпл. Сейчас уже староват
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В Англии так вообще по 2 игры в неделю, неудивительно что жены футболистов переходят так же в каждое трансферное окно.
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Это дело раньше ограничивали,что бы злее были)в игровых видах спорта
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а если бы сдерживал неделю, вообще бы уже в Барсе играл
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Ещё один последователь методики настроя и восстановления от Дзюбы с Азмуном
Нужно быть 🤡, чтобы отвечать на такие вопросы...
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-2
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Если ты бревно, то толку ни будет. Ни там ни там
+4
-3
+1
Где то с пол года назад в фитнес приложении народ запустил флешмоб - запускали на часах тренировку перед сексом и замеряли свои показатели.
В лучшем случае, расход был 80 калорий, а зачастую еще меньше. О каком накоплении энергии идет речь?
+2
-1
+1
Видимо вопросы к футболистам по поводу книг очень сложные, решили теперь опросить всех о сексе. В сексе же они должны разбираться получше.
+3
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Бери пример с дзюбы. Вот знаток всех способов и правил.
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Ответ spartakgorky
Судя по комментариям у людей большие проблемы с сексом)
У них проблемы с головой
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Судя по карьерам Кухарчука и Царукяна, на русских поленьях этот метод не работает.
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После поражения у тренера секс с тобой.
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Ответ chatone gpt0ne
ну, если этот "народ" тратил на секс в среднем одну минуту - то чего ж тут удивляться? значит такие у них запасы желания и энергии и были - на 80 калорий...
Вы по ходу вообще не в курсе, сколько расходуется калорий на то или иное упреждение.
Час силовой тренировки с железом это примерно 250 калорий. А тут секс лежа.
Не тешьте себя иллюзиями, ваше пыхтение тянет в лучшем случае на 20-30.
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Ответ schwein
Где то с пол года назад в фитнес приложении народ запустил флешмоб - запускали на часах тренировку перед сексом и замеряли свои показатели. В лучшем случае, расход был 80 калорий, а зачастую еще меньше. О каком накоплении энергии идет речь?
Гормональном.
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Ответ Graf_007
Пока просто со стороны наблюдаете?
наблюдаю с запаса, как играют лучшие
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Ответ Graf_007
Пока просто со стороны наблюдаете?
Главное, не оказаться на скамейке запасных)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Других вопросов у журналистов не находится) Осталось по заветам Дудя у всех футболёров переспросить, ананируют ли они)
она...
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Ответ rzqhbbqd4c
Он так играет, что лучше бы трахался и за два дня, и за день, и за час до игры
А он на поле это делает
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А дядя Гена Орлов говорил что они по музеям ходят и в балет, а оно вишь как...
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