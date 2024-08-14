Okko будет эксклюзивно показывать европейский отбор на ЧМ-2026 и Лигу наций
Okko будет транслировать матчи Лиги наций и европейского отбора на ЧМ-2026.
Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на показ матчей турниров в России.
Как отмечает пресс-служба Okko, Лига наций УЕФА и квалификационные матчи к ЧМ-2026 позволят сформировать непрерывный формат показа матчей европейских клубов и сборных.
Подписчикам будут доступны трансляции матчей в прямом эфире и в записи, а также хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.
Первые матчи Лиги наций пройдут 5 сентября.
Из "удара" там только финальная часть ЧМ
Завидуйте молча 😛
а вот если бы была у них ещё и Испания и АПЛ. То 1000в месяцок и было бы
АПЛ теперь в интернете, другие чемпионаты топ-4, РПЛ и крупные турниры по-прежнему показывает Матч.