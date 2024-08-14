Okko будет эксклюзивно показывать европейский отбор на ЧМ-2026 и Лигу наций

Теги телевидение ЧМ-2026 Квалификация ЧМ Лига наций УЕФА Okko Футбол

Okko будет транслировать матчи Лиги наций и европейского отбора на ЧМ-2026.

Онлайн-кинотеатр приобрел эксклюзивные права на показ матчей турниров в России.  

Как отмечает пресс-служба Okko, Лига наций УЕФА и квалификационные матчи к ЧМ-2026 позволят сформировать непрерывный формат показа матчей европейских клубов и сборных.

Подписчикам будут доступны трансляции матчей в прямом эфире и в записи, а также хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательные программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Первые матчи Лиги наций пройдут 5 сентября.

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100 комментариев
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Искренне не понимаю чему все радуются. Я и так платил за подписку футбол на Матче, так там через спутник все показывало. А тут надо через интернет смотреть, который в регионах и сёлах далеко не идеальный. Да и последние новости о неполадках в трансляциях на Окко говорят о многом
+44
-8
+36
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
Отбор на ЧМ и ЛН почти никто не смотрит,тем более сборной России не будет,по факту у ОККО только ЛЧ,ну и Лига 1,а у Матча Ла Лига,Бундеслига,Серия А
+30
-9
+21
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
+36
-15
+21
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
Если бы ещё Испанию сохранили, то матч можно было уже закрывать
+24
-5
+19
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
Все сливки - это те самые "международные окна", от которых плюются все фанаты клубного футбола? Ну такое, больше будут КХЛ показывать или лигу ВТБ в это время, футбола и так переизбыток уже
Из "удара" там только финальная часть ЧМ
+15
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+13
У меня ощущение, что все сотрудники ОККО и Сбера собираются на таких ветках. Прямо топят за то, чтобы платили за контент.
+15
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Ждем новостей «пользователи окко пожаловались на проблемы с трансляцией отборов на ЧМ»
+13
-1
+12
За бесплатно не смотрел, а после Евро футболом сборных года на 2 точно наелся.
+12
-1
+11
Ответ Sterling31
с таким подходом когда весь международный футбол не на ТВ, а у онлайн-кинотеатра, который большинство даже и подключать не будут, интерес к футболу будет стремительно снижаться.
200 р в месяц))) Я за НТВ Плюс в нулевые по 1250 платил и был рад за возможность смотреть европейский футбол
+10
-2
+8
с таким подходом когда весь международный футбол не на ТВ, а у онлайн-кинотеатра, который большинство даже и подключать не будут, интерес к футболу будет стремительно снижаться.
+14
-7
+7
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
У матча лучшая лига мира. Плюс Серия А и Бундеслига. Второсортные игры сборных из отборов мало кто смотрит.
+15
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+7
Ответ Александр Кудрявцев
Ну и всё матч тв конец 😏😏😏
Матчи сборных многие включают только во время чм и че
+7
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+6
Пока в отборах не играет сборная России, пусть показывают хоть где, это в данный момент не интересно
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+5
Ответ ABKHAZ
Искренне не понимаю чему все радуются. Я и так платил за подписку футбол на Матче, так там через спутник все показывало. А тут надо через интернет смотреть, который в регионах и сёлах далеко не идеальный. Да и последние новости о неполадках в трансляциях на Окко говорят о многом
Радуется горстка хейтеров Матча. Это на Спортсе их много, но в масштабах аудитории страны - единицы.
+8
-4
+4
Ответ Pucheslav
А может тогда и не было этого интереса ? Или он весь может пропасть за 200 руюлей в месяц ?
Причем, более чем уверен, что большинство смотрящих футбол на Матч ТВ смотрят его только по основному каналу, без подписки за 400 рублей на дополнительные каналы и без еще 300 рублей за подписку на Матч! Премьер )
+5
-1
+4
Ответ Sterling31
с таким подходом когда весь международный футбол не на ТВ, а у онлайн-кинотеатра, который большинство даже и подключать не будут, интерес к футболу будет стремительно снижаться.
А может тогда и не было этого интереса ? Или он весь может пропасть за 200 руюлей в месяц ?
+12
-9
+3
Ответ alexmixer9
Лучшая лига мира это которая? Если сериал и бундес ты перечислил после
Это ФНЛ, стыдно не знать!!
+3
0
+3
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
Фаталити для зрителей
+3
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На.. не сдался этот отбор
+4
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+3
А зато на матче культовая передача Есть тема!
Завидуйте молча 😛
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Шлаковые у кого-то руки. Знающие же, благодаря продуктам Сбера, заказывают продукты со скидкой 50% и полгода с мегамаркета все выносили со скидками до 75%
Я очень рад за тебя, сходи на поклон к грефу, помолись на свои бонусы сберспасибо и закажи очередную ненужную ерунду на мегамаркете с якобы скидкой.
+3
-1
+2
Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
У Матча топ чемпионаты, с контентом там порядок.
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
Отличная передача. А ещё Ла Лига, Бундеслига, Серия A. И национальные кубки.
А сможет ли Матч также показывать полностью и Бундеслигу,Серию А и Ла Лигу одновременно?
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+1
Ответ Lif Sk
Конкуренции радуются. Если Матч безальтернативно покупает права - это плохо, а так есть конкуренция, развитие. Ну и в 2024 году говорить про плохой интернет? Ну хорош! В бОльшинстве сел деревень и районах крайнего севера есть хороший интернет (процентов 75% страны точно им охвачено, если не больше).
это вы про интернет и обращения ввп узнали ? а про конкуренцию прям улыбнуло...
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Ответ Gigli_1897
200 р в месяц))) Я за НТВ Плюс в нулевые по 1250 платил и был рад за возможность смотреть европейский футбол
Она 200 это потому что Испании и АПЛ у них нет. Поэтому и цена такая. Более оно не стоит.
а вот если бы была у них ещё и Испания и АПЛ. То 1000в месяцок и было бы
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Ответ Сергей Галынский
А зато на матче культовая передача Есть тема! Завидуйте молча 😛
Хорошая передача. Регулярно ее смотрю. Если левачки и окраинцы ее не любят, то значит, по делу обсуждения там)
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Грузия один из фаворитов отбора на поездку на ЧМ.
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Ответ red hikkikomori
Перепись нищеты у которых нет 2000 в год на подписку окко объявляется открытой
Зачем платить одной и той же корпорации дважды или трижды? У меня от Сбера есть карта и так. Мне ещё за ОККО платить? Я могу себе позволить платить за контент. Но никогда не буду. Если есть бесплатно всё, то зачем платить?
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Ответ Сытный мясной обед
Ну это уже просто тотальное фаталити для Матча. Все еврокубки, отборы на ЧМ и ЛН ещё в придачу. Все сливки себе собрали
Какое еще фаталити? В Okko не смогли перехватить права на ключевые матчи Евро, почти все показал Матч, судя по формулировке так будет и дальше. Квалификацию (без нашей сборной) и Лигу наций практически не смотрят, это полутоварищеские матчи. У Okko из футбола только ЛЧ осталась, Лига 1 тоже довольно посредственный турнир и не заменит потерю Ла Лиги, Либертадорес и Кубок Америки людям малоинтересны.

АПЛ теперь в интернете, другие чемпионаты топ-4, РПЛ и крупные турниры по-прежнему показывает Матч.
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Ответ red hikkikomori
Газпромовские))
Да как бы обычные люди хотят смотреть футбол по телевизору. Как раньше.
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