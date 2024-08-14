«Зенит» выиграл 7 матчей с начала сезона с общим счетом 22:2
«Зенит» продлил победную серию до семи матчей.
Сегодня команда Сергея Семака одолела «Рубин» (1:0) в Фонбет Кубке России.
В этом сезоне действующие чемпионы страны не потеряли ни одного очка за четыре тура Мир РПЛ, а также одержали еще три победы в Фонбет Кубке России и в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Общий счет в семи играх – 22:2.
18 августа «Зенит» выступит в гостях у «Химок» в рамках чемпионата.
Рубин тоже неплохо смотрелся, видно, что, Рахимов настроил команду. Ну и про состав не забываем.
Будет и дальше сидеть.
И выходя только в кубке , и то на групповом этапе только.
На групповом этапе.
Впервые за сколько матчей.
Ты серьезно ?)
🤣🤣🤣🤣
вместо кого?