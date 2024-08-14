«Зенит» выиграл 7 матчей с начала сезона с общим счетом 22:2

«Зенит» продлил победную серию до семи матчей.

Сегодня команда одолела « » (1:0) в Фонбет Кубке России.

В этом сезоне действующие чемпионы страны не потеряли ни одного очка за четыре тура Мир , а также одержали еще три победы в Фонбет Кубке России и в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Общий счет в семи играх – 22:2.

18 августа « » выступит в гостях у «Химок» в рамках чемпионата.