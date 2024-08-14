«Зенит» выиграл 7 матчей с начала сезона с общим счетом 22:2

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» продлил победную серию до семи матчей.

Сегодня команда Сергея Семака одолела «Рубин» (1:0) в Фонбет Кубке России.

В этом сезоне действующие чемпионы страны не потеряли ни одного очка за четыре тура Мир РПЛ, а также одержали еще три победы в Фонбет Кубке России и в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Общий счет в семи играх – 22:2.

18 августа «Зенит» выступит в гостях у «Химок» в рамках чемпионата.

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35 комментариев
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Наконец Васильев отметился первым голом за Зенит. Так держать!
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+54
Мантуан игрок матча, заслужил место в старте основы, Сергеев совсем сник, даже на фоне Изидора, сама игра по-большей части бестолковая, как любой матч этого бредового группового этапа.
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Ответ Данко Лазович
Наконец Васильев отметился первым голом за Зенит. Так держать!
Положил, как шар в лузу :)
+26
-1
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Твоя команда сейчас будет играть, там будет цирк
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+18
С победой Зенит!
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+11
Ответ Slider Mcculighan
Комментарий скрыт
Будьте здоровы.
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+8
Верной дорогой идёте, зенитовцы. Так держать парни. Удачи !
+7
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+7
Слушайте, а что мешает другим командам так же выигрывать. Я не болельщик Зенита, Но все же 3 команды как минимум могут играть с победами и лидерством.
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Так держать! Дальше больше 💪
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0
+6
Зенит совсем сухой😁!
+6
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+5
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Да, в 19.15
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Молодцы, характер мощный.
+4
-1
+3
Всех СБГ с победой!!!
Рубин тоже неплохо смотрелся, видно, что, Рахимов настроил команду. Ну и про состав не забываем.
+4
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Не, ну это ж позор))) все хором кричим)))
+2
0
+2
Серия конечно красота но по игре особенно в кубке надо реально работать
+2
0
+2
С таким прекрасным составом - это нормально.
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Ответ Vadimlive
Если убрать первый Матч с Краснодаром, то суммарный счёт за последние 6 игр - это 18:0...
Т.е. 0(!) пропущенных и в среднем 3:0 в КАЖДОМ из ШЕСТИ матчей...
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+2
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Я не про Рубин, а про 3 достойные команды написал, с хорошими составом
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Если убрать первый Матч с Краснодаром, то суммарный счёт за последние 6 игр - это 18:0...
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Ответ Данко Лазович
Наконец Васильев отметился первым голом за Зенит. Так держать!
Как держать ?)
Будет и дальше сидеть.
И выходя только в кубке , и то на групповом этапе только.
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Не забили "Ахмату" дома, который ранее у себя же 5 пропустил.
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Ответ Андрей Колбанцев
Ну ,вот , и воспитанник ,, Зенита " забил победный гол. Интересно, что ещё будут ,, московские" предъявлять?🤡
В кубке.
На групповом этапе.
Впервые за сколько матчей.
Ты серьезно ?)
🤣🤣🤣🤣
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Ответ сергей петров
Серия конечно красота но по игре особенно в кубке надо реально работать
Кубок на групповом этапе это возможность поддерживать форму второму составу.
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Ответ 2vdhrvmmzf
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Играют игроки, тренера дают установку, на одну игру можно настроить профессиональных футболистов. Кстати Зенит обыгрывал Спартак, даже в 90-ые, а бюджет тогда был далеко не пользу питерцев.
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Ответ 2vdhrvmmzf
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Что мешает? Акцент в игре на умышленный фол, на грязную игру. Физрук не учит своих подопечных разыгрывать хитросплетенные комбинации, а наиаскивает на тупое толчки руками и удары по ногам. И стоимость игроков тут важна в последнюю очередь.
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Ответ 2vdhrvmmzf
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Ну не надо, играть надо не только с Зенитом, и в целом речь шла не о Рубине, и все это поняли.
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Ответ luu
Мантуан игрок матча, заслужил место в старте основы, Сергеев совсем сник, даже на фоне Изидора, сама игра по-большей части бестолковая, как любой матч этого бредового группового этапа.
Полностью согласен! Мантуан недооценён на фоне других игроков основы, скорость бешеная, надо пробывать)))
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Ответ luu
Мантуан игрок матча, заслужил место в старте основы, Сергеев совсем сник, даже на фоне Изидора, сама игра по-большей части бестолковая, как любой матч этого бредового группового этапа.
в старте основы?
вместо кого?
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Интересно ,на сколько лет домирирование Зенита затянется.
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