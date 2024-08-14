«Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0. Команда Станковича выиграла оба матча в Кубке, разница мячей – 6:0

«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» во 2-м туре Фонбет Кубка России.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Деяна Станковича набрала шесть очков в двух турах, выиграв оба матча с общим счетом 6:0. Красно-белые лидируют в группе A.

Самарцы занимают последнее место в группе, потерпев два поражения в двух играх.

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