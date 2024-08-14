«Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0. Команда Станковича выиграла оба матча в Кубке, разница мячей – 6:0
«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» во 2-м туре Фонбет Кубка России.
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Деяна Станковича набрала шесть очков в двух турах, выиграв оба матча с общим счетом 6:0. Красно-белые лидируют в группе A.
Самарцы занимают последнее место в группе, потерпев два поражения в двух играх.
- Дата проведения
- 14 августа, 19:30, «Самара-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 64 Мартинс Перейра, 0:2 – 83 Медина, 0:3 – 90+3 Зорин.
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Крылья Советов –
Ломаев, Бейл (Рассказов, 23), Евгеньев, Гапонов, Печенин, Бабкин (Фернандо, 56), Дмитриев, Иванисеня, Орозко (Олейников, 56), Бабаев (Шитов, 46), Цыпченко (Витюгов, 84).
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Спартак –
Селихов, Маслов, Денисов (Рябчук, 75), Игнатов (Зорин, 62), Хлусевич (Гузиев, 86), Литвинов, Мартинс Перейра, Медина, Пруцев, Маркиньос (Зиньковский, 62), Виллиан Жозе (Мелешин, 62).
Без усиления вылет более чем реален, надо было скидывать Гарре, когда на него было спрос, и брать 3-4 игроков, а теперь похоже поезд ушёл.
3:0 победили.