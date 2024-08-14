«Спартак» разгромил «Крылья» – 3:0. Команда Станковича выиграла оба матча в Кубке, разница мячей – 6:0

Теги Спартак Крылья Советов ФОНБЕТ Кубок России онлайны Футбол

«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» во 2-м туре Фонбет Кубка России.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Деяна Станковича набрала шесть очков в двух турах, выиграв оба матча с общим счетом 6:0. Красно-белые лидируют в группе A.

Самарцы занимают последнее место в группе, потерпев два поражения в двух играх.

Крылья Советов – Спартак 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
14 августа, 19:30, «Самара-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 64 Мартинс Перейра, 0:2 – 83 Медина, 0:3 – 90+3 Зорин.
Крылья СоветовЛомаев, Бейл (Рассказов, 23), Евгеньев, Гапонов, Печенин, Бабкин (Фернандо, 56), Дмитриев, Иванисеня, Орозко (Олейников, 56), Бабаев (Шитов, 46), Цыпченко (Витюгов, 84).
СпартакСелихов, Маслов, Денисов (Рябчук, 75), Игнатов (Зорин, 62), Хлусевич (Гузиев, 86), Литвинов, Мартинс Перейра, Медина, Пруцев, Маркиньос (Зиньковский, 62), Виллиан Жозе (Мелешин, 62).
Предупреждения:
Евгеньев (14), Литвинов (28), Маслов (30), Фернандо (73).

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

98 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зорин удивляет , парень за 5 мин отдал 2 таких передачи . Хочется посмотреть его теперь чемпионате
+72
-2
+70
Мартинс заряженный вышел, просто лучший на поле...
+67
-2
+65
Зорин хорош, понравился
+36
0
+36
Ответ lovec23
Зорин удивляет , парень за 5 мин отдал 2 таких передачи . Хочется посмотреть его теперь чемпионате
Кстати уже год слежу за ним. У него все качества, если ему доверять то будет топом
+21
-1
+20
Зорин лучше Умарова и Зобнина вместе взятых
+21
-1
+20
Зорин! 3-0! Всех Спартачей с победой!
+16
0
+16
Ответ Вячеслав Припузов
Мартинс заряженный вышел, просто лучший на поле...
Гоооол! Лучший Мартинс! Заслужил...
+18
-2
+16
Ответ lovec23
Зорин удивляет , парень за 5 мин отдал 2 таких передачи . Хочется посмотреть его теперь чемпионате
Особенно хочется посмотреть в паре с Барко! Сегодня показал ту игру, которую большинство ждало от Игнатова..
+15
0
+15
Зорин хорош конечно,но как Игнатов так быстро превратился из человека который на спокойняке забивает Наполи в полное бревно,это конечно загадка
+14
-2
+12
Игнатов мешает!!! нужна замена
+11
0
+11
Зорина , Мартинса не хватало с Ахматом . Маркиньос бестолковый бегунок
+10
-1
+9
Ответ Kit Belleu
Комментарий скрыт
чушь несешь!!! Игнатова просто нет на поле,остальные боле менее понимают во что играют!! а этот только рот откроет и мух ловит!!!
+9
0
+9
Всех красно-белых - с победой! Даня Зорин - умничка!
+8
0
+8
За Спартак!!!;)
+16
-9
+7
Лично мне очень нравится такой футбол! Обе команды играют в удовольствие и доставляют удовольствие нам. Спасибо за такую игру!
+7
0
+7
Зорин, какой же молодец! Отлично вошел в игру! 👏🏻
+6
0
+6
Ответ sd4fmwrvz8
Что мешает так играть в чемпионате 😤
Не что, а кто Умяров, Зиньковский.
+7
-1
+6
Медина полное днище. Мартинса зря хотят продать.
+11
-5
+6
Надеюсь тренер продержится. Давай жми на газ и в чемпионате.
+5
0
+5
Зорин за 15 минут сделал больше чем Игнатов за весь чемпионат
+5
0
+5
Спартак так держать 🤘🤘🤘
+7
-2
+5
Ну что хейтеры Мартинса случайная игра? Мартинс должен играть с Барко, вопрос кто под ними, по мне Литвинов.
+6
-1
+5
У Самары есть рисунок игры, но игроки просто нереальный хлам, исполнить ничего не могут.
Без усиления вылет более чем реален, надо было скидывать Гарре, когда на него было спрос, и брать 3-4 игроков, а теперь похоже поезд ушёл.
+5
-1
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Что мешает так играть в чемпионате 😤
Так они так и играли.
3:0 победили.
+4
0
+4
Ответ samarskij-kuzmich
А теперь представьте, что в нападении у Крыльев играл бы Голенков, а в защите Барач. Но они оказались не нужны Осинькину. Зато ему нужны Шитов, Цыпченко, Солдатенков и Евгеньев. Результат видим.
Так в Крыльях агент Андреев рулит, а не Осинькин.
+4
0
+4
Зорин отлично вышел на замену! Молодчина! Ну и Мартинс, пожалуй, пока лучший игрок матча, шикарно исполнил.
+4
0
+4
Игнатов, что с ним происходит? Мелешин что делает вообще в команде? Маркиньос и Жозе сырые, не готовы с первых минут играть. Зорин впечатлил, молодец!
+4
0
+4
Ответ Ничего Смешного
Матч тв дно, начиная со Шнякина и заканчивая тупыми вопросами Фролову
Самый мерзкий коментатор
+3
0
+3
Ответ Kit Belleu
Комментарий скрыт
Станкович за полтора месяца уже многое дал команде: прессинг, игра на стандартах, быстрый выход из обороны в атаку. Вот только ряд игроков Спартака не соответствуют такому стилю...
+3
0
+3
Что мешает так играть в чемпионате 😤
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий