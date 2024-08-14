ЦСКА по пенальти обыграл «Пари НН» в Кубке и идет 3-м в группе. Нижегородцы – последние

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ЦСКА одолел «Пари НН» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы с двумя очками после двух туров идут третьими в группе C. У «Пари НН» последнее место с одним очком.

ЦСКА – Пари НН 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
14 августа, 17:15, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 32 Зе Турбо, 1:1 – 60 Дивеев.
ЦСКАТороп, Агапов, Мойзес, Дивеев, Лукин, Хелвен, Файзуллаев, Кисляк, Здьелар, Давила, Койта.
Пари ННЛукьянов, Александров, Гоцук, Магкеев, Шнапцев, Ведерников, Глейзер, Трошечкин, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.

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53 комментария
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Пешком игры не выигрываются !
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рад за Дивеева.
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Какой-то ужас, а не игра. Характерно, что за последние 10 минут не было даже попытки ударить по воротам!!
Какие там тройки-пятерки?! Будем радоваться первой восьмерке!!
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Позорища а не игра
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Ответ Валерий Петров
Всё таки Койта это абсолютно нулевой игрок. Это просто отмывания денег. Ни одного полезного действия мяс от него отскакивает как от забора .
Скорее показывает почему он пришел бесплатно. Совершенно не в форме. Техника то видна, но всё стоя. Не удивлюсь, если у него в контракте есть пункт о расторжении после сезона, что ЦСКА и сделает если после зимнего перерыва не заиграет
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Середняк играет с середняком
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похоже, наших счет устраивает... снова вялые, нет пасов вразрез, вообще точных пасов на половине НН мало... интересные проблески только у Кисляка и, как не удивительно, у Койта... Агапов - самый бестолковый сегодня, Аббос - уставший... большинство скатились до примитива - пасуют назад даже без попыток что-то придумать... в атаке нет никакой мысли, скучно
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На голы дивеева скоро кэф будет 1.5 перед матчами)))
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Ответ fedorrr46
Ну, надеюсь,что ЦСКА на своём поле сможет скатать ничейку. А то смотрю на их "искромётную" игру - боль и разочарование.
Ты про матч с Нижним 3:0 или про Оренбург 5:1?
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почему у коней 3 очка? разве победа по пенальти не 2 очка оценивается а проигрыш по пенкам 1 очко?!
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Ответ kapitan.vorobey
Какое удобное время)) Едешь себе с работы в метро/автобусе/своем авто и смотришь))
Угу....еду вот на МЦД сейчас и наслаждаюсь стоп кадрами)
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Ответ Юрий Король
А кто тебе виноват? Это уефы и фифы определяют.
Испанцы спокойно играют на свой Кубок во время ЛЧ и ничего.
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А насколько Шиманский плох, что аж Яковлева откопали?
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Ответ Юрий Король
Ты про матч с Нижним 3:0 или про Оренбург 5:1?
Ого,какие супер клубы обыграли.
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Ответ Юрий Хромов
ЦСКА показывает прошлогодний тупизм. Без толку им тренера менять , если играть не умеют , им не чем не помочь. Нищий клуб без перспектив
прошлый сезон, хоть и был неудачным, был более смотрибельным... жаль, я думал, что печальнее быть не может... если их Федотов не мог заставить будками шевелить и головой думать, то Николич подавно не справится... жду нового тренера по весне
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Ответ Михаил Соколов
прошлый сезон, хоть и был неудачным, был более смотрибельным... жаль, я думал, что печальнее быть не может... если их Федотов не мог заставить будками шевелить и головой думать, то Николич подавно не справится... жду нового тренера по весне
тут тренер не виноват. во первых ЦСКА сейчас просто по деньгам даже не топ клуб , а уровень 1 лиги , во вторых игроки у ЦСКА бездарные ,они не играют , а просто зарабатывают. им давно всем наплевать на команду , у них баксы в глазах. всех их разогнать , оставить 3-4 игроков , а остальных пеньком поз зал , поменять спонсора , ВЭБ это просто вывеска , им наплевать на престиж клуба.
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Ответ Давид Кочинян
Думали нашли черный алмаз, а это Койта какая-то 😕
Он то и пытается хоть что-то создать. Да куда там, пешком ходят.
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Ответ Валерий Сидоров
Почему Келлвен номер поменял? Неужели.. 😭Не надо🤗
2 освободилась
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Ответ Юрий Тюмин
Середняк играет с середняком
Так то середняк с аутсайдером. Нн ни как не должны оставаться в РПЛ
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Ответ Муса Юсупов
почему у коней 3 очка? разве победа по пенальти не 2 очка оценивается а проигрыш по пенкам 1 очко?!
2 конечно.
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Какое удобное время)) Едешь себе с работы в метро/автобусе/своем авто и смотришь))
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Даже навал не могут сделать как будто к пендалям готовятся..
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Коль нападение не может, то Дивеев им поможет ! Браво, Игорь 👌
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Я надеюсь, что руководство ЦСКА продолжит искать нападающего, а не поверит в бомбардира-Дивея на полноценной основе )
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Один нормальный мужик в команде – Игорь Дивеев! 💪🏼
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Золотой мяч этому Господину 👍🔥
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Позор, слов нет, на что надеются? Ходят пешком, пас назад ещё, как то, а вперёд ничего не получается, только Файзулаев и Кисляк пытаются пробить по воротам. Давила и Койта ниочем.
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Пусть ещё им парочку воткнут, может тогда что-то начнет меняться.
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А у тебя какая турбо? Для тех, кто в теме)
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ЦСКА похоже через путь регионов решил выходить...
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