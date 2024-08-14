ЦСКА по пенальти обыграл «Пари НН» в Кубке и идет 3-м в группе. Нижегородцы – последние
ЦСКА одолел «Пари НН» в 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Армейцы с двумя очками после двух туров идут третьими в группе C. У «Пари НН» последнее место с одним очком.
- Дата проведения
- 14 августа, 17:15, «ВЭБ Арена»
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Пари НН –
Лукьянов, Александров, Гоцук, Магкеев, Шнапцев, Ведерников, Глейзер, Трошечкин, Царукян, Зе Турбо, Кутателадзе.
Какие там тройки-пятерки?! Будем радоваться первой восьмерке!!