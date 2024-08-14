Мбаппе взял трофей в дебютном матче за «Реал» – Суперкубок УЕФА. Это его первый еврокубковый титул
Килиан Мбаппе выиграл трофей в дебютном матче за «Реал».
«Мадрид» одержал победу над «Аталантой» (2:0) и завоевал Суперкубок Европы.
Для Мбаппе, который стал игроком испанской команды в начале июня, это был первый матч за новый клуб.
25-летний нападающий вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом во втором тайме. На 83-й минуте его заменили.
Мбаппе впервые стал победителем еврокубкового турнира. До этого у него был один финал – в 2020 году «ПСЖ», за который тогда выступал француз, в решающем матче Лиги чемпионов уступил «Баварии».
Нас ждет славная охота🏆🥇
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