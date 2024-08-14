Мбаппе взял трофей в дебютном матче за «Реал» – Суперкубок УЕФА. Это его первый еврокубковый титул

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе выиграл трофей в дебютном матче за «Реал».

«Мадрид» одержал победу над «Аталантой» (2:0) и завоевал Суперкубок Европы.

Для Мбаппе, который стал игроком испанской команды в начале июня, это был первый матч за новый клуб.

25-летний нападающий вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом во втором тайме. На 83-й минуте его заменили.

Мбаппе впервые стал победителем еврокубкового турнира. До этого у него был один финал – в 2020 году «ПСЖ», за который тогда выступал француз, в решающем матче Лиги чемпионов уступил «Баварии».

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21 комментарий
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Не, ну какой же гений Винисиус. Его видение поля стало на уровне Неймара, то как он вывел один на один Беллингема и Родриго в первом тайме было потрясающе.
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Пожалуй лучше дебюта и не придумаешь. Только пришел в команду, а уже отличное взаимопонимание с партнерами по команде.
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Столько лет профукал в парижском середняке,пора наверстывать упущенное
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Поздравляю всех болельщиков Мадрида и хейтеров с первым трофеем Мбаппе в футболке Мадрида ;)
Нас ждет славная охота🏆🥇
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С почином! А Беллингем и Винисиус провели просто феноменальный матч
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Винисиус игрок матча. Отличный матч провел
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И это - только начало !
УДАЧИ !
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Ответ Menedreal
Не, ну какой же гений Винисиус. Его видение поля стало на уровне Неймара, то как он вывел один на один Беллингема и Родриго в первом тайме было потрясающе.
Все хвалят Джуда (заслуженно), но я бы лучшим игроком назвал Винисиуса. Практически всю угрозу за девяносто минут либо создал он сам, либо был одним из создателей. А в первом тайме и вовсе единственный пытался что-то организовать, половину тайма проведя на позиции плеймейкера, что сильно удивило. Такого раньше не было ещё.
+5
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+4
Мбаппе подорвал пятые точки болельщикам Барселоны в дебютном матче за «Реал»
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-2
+4
Есть у кого-то сомнения по поводу золотого мяча?
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0
+3
Ответ Нефанатик
Винисиус игрок матча. Отличный матч провел
Джуд.
+2
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+2
Ответ meringue
Есть у кого-то сомнения по поводу золотого мяча?
Конечно нет, снова Месси получит :)
+2
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Вот парадокс для Мбаппе. Играл много лет в одном из богатейших клубов Еаропы. А титулы только на внутренней арене. Долго-долго мусолили тему его перехода в Реал. И вот свершилось! Первый матч и сразу евротитул! Ну что тут скажешь - с почином!
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Надеюсь это только начало, вперед галактикос
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Вкусил королевскую победу
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Все на Никольскую!?
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Ждем фирменную троечку в ворота спотифая.
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Комментарий удален пользователем
Ответ xDe xDe
Все хвалят Джуда (заслуженно), но я бы лучшим игроком назвал Винисиуса. Практически всю угрозу за девяносто минут либо создал он сам, либо был одним из создателей. А в первом тайме и вовсе единственный пытался что-то организовать, половину тайма проведя на позиции плеймейкера, что сильно удивило. Такого раньше не было ещё.
Я очень сильно недооценил его способности плеймейкера, как по мне ему даже можно туда перейти, он великолепен как плеймейкер.
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Ответ Menedreal
Не, ну какой же гений Винисиус. Его видение поля стало на уровне Неймара, то как он вывел один на один Беллингема и Родриго в первом тайме было потрясающе.
Да я до сей пор под впечатлением от его игры, то как он играл на партнёров 🤯, красавец, однозначно лучший игрок матча, кто как не он заслуживает ЗМ. Да, есть родри, часто вижу его в оппозиции, но, Родри даже не лучший ни в сборной, ни в клубе, какая там оппозиция ?!
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Ответ Roman Betenya
Конечно нет, снова Месси получит :)
сто процентов, копа ведь в кармане
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Ответ JENNINGS
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