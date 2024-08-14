Отец Ямаля получил ножевое ранение на парковке. Он находится в больнице

Отец Ламина Ямаля получил ножевое ранение.

По данным La Vanguardia, Мунира Насрауи, отца футболиста «Барселоны», ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчину доставили в больницу.

У полиции уже есть нескольких подозреваемых, правоохранительные органы ведут расследование. Спустя пару часов после новости о ножевом ранении в Relevo сообщили, что отца Ямаля уже выписали, и он находится дома.

UPD. Позже в Relevo уточнили, что информация о выписке Насрауи оказалась ошибочной. Отец футболиста остается в больнице, однако его жизни ничего не угрожает.