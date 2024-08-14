Отец Ямаля получил ножевое ранение на парковке. Он находится в больнице

Теги Барселона Ла Лига происшествия Ламин Ямаль Футбол

Отец Ламина Ямаля получил ножевое ранение.

По данным La Vanguardia, Мунира Насрауи, отца футболиста «Барселоны», ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчину доставили в больницу.

У полиции уже есть нескольких подозреваемых, правоохранительные органы ведут расследование. Спустя пару часов после новости о ножевом ранении в Relevo сообщили, что отца Ямаля уже выписали, и он находится дома.

UPD. Позже в Relevo уточнили, что информация о выписке Насрауи оказалась ошибочной. Отец футболиста остается в больнице, однако его жизни ничего не угрожает.

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40 комментариев
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В тяжелом состоянии и дома через два часа? Это что Россомаха из комиксов, на котором раны через минуту заживают?
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Просто жесть. Здоровья!
+24
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+19
Лапорта переходит все границы в хайпе брекет-мэна
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Ответ S.CLOWN
Комментарий удален модератором
Ты глупенький?
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+10
Жуть какая. Здоровья мужику.
+7
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+5
Это разборка, марокканская.
+4
0
+4
Здоровья отцу Ямаля, преступника найдут надеюсь и накажут.
+4
-1
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Ответ Кирилл
Тут отцу Ямаля только здоровья ! А Ламину прям перед самым началом сезона желаю не сломаться из-за такой трагедии и продолжать игру на таком же высоком уровне ради отца.
Какая традегия, вы о чём? С ним всё хорошо уже.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Надеюсь, тебя тоже
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Ответ Сытный мясной обед
Лапорта переходит все границы в хайпе брекет-мэна
Ну это был Рабьо, скорее всего
+2
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+2
Здоровья отцу Ямаля.
+3
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+1
Интересно, кто это сделал!? Великий Алонсо или Гномович?
+1
0
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Ответ Креатив Олисе
В Испании что полиция что спецслужбы - цирк и клоунада, много кто рассказывал про этих чудиков
>много кто рассказывал про этих чудиков

но ты всё-же решил с нами не поделиться
+1
-1
0
Ответ ОттоДракула
В тяжелом состоянии и дома через два часа? Это что Россомаха из комиксов, на котором раны через минуту заживают?
Комментарий удален модератором
Ответ Сытный мясной обед
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Groznyi2024
Это европейская медицина. Если ты сломал ногу, но можешь ходить, то скорая к тебе не поедет, доезжай сам до травмы, а там поставят спицы и отправят домой лечиться чаем
Там есть деньги, поэтому все ок. Но в любом случае здоровья
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Ответ ОттоДракула
В тяжелом состоянии и дома через два часа? Это что Россомаха из комиксов, на котором раны через минуту заживают?
Возможно не колотая рана , а порез . Другой логики не вижу. Иначе может быть заражение крови , после переливание крови и все сопутствующие негативные моменты , ну это если не повезло , люди порой по году выкарабкивается с таких случаев .
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Уверен криминальные делишки этнические ОПГ , видимо задолжали в свое время
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Скорее Винисиус
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Ответ Geo07
Там опечатка! Не в Мантаро! А у нас, в Мурино! Только тута так за парковку!
Не. В Мурино бы не выжил...
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Ответ Гномович!
глорам спотифая все равно, у них траур, Реал выиграл очередной кубок)
Это ветка Барсы
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Ответ gelkin
Вообще Барселона очень безопасное место видимо ограбить хотели знали что он отец Ямаля
походу узнали что он натурал.
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Ответ ОттоДракула
В тяжелом состоянии и дома через два часа? Это что Россомаха из комиксов, на котором раны через минуту заживают?
Тоже смутило в новости
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Ответ S.CLOWN
Комментарий удален модератором
Несёшь чушь конечно.
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А всё Россия плохая)
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Европа ( её правоохранительная система) в 21-веке не готова к нашествию мигрансткой преступности. В полиции работают овощи , которые родились в благополучную эпоху в детстве даже уличных драк уже не видели. Европе нужно срочно перестриваться под изменившиеся реалии и ужесточаться. Если того требует ситуация, надо бить жёстко и больно.
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Знакомые которые живут в Валенсии другие в Барселоне…Там не в состоянии защитить свидетелей,хантинг с частными домами,дела тупо не рассматриваются…очень слабо правохранительные органы работают…

Юристам я доверяю ибо они часто сталкиваются с подобным
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Зачем жить в таких местах ? Человек богатый , молодой , сын ещё дитя , нужно было переезжать в более безопасный район
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Марокканские разборки.
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Там опечатка! Не в Мантаро! А у нас, в Мурино! Только тута так за парковку!
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