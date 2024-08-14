Леонид Слуцкий: «Китайцы не пользуются ютубом, вотсапом, телеграмом и инстаграмом. У них все во внутреннем пользовании, потребности в мировом контенте нет»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Англия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа соцсети Футбол

Леонид Слуцкий рассказал об отличиях российского интернета от китайского.

«У меня с китайским интернетом все достаточно просто: работает безлимит от «Мегафона». Оператор предоставляет мне за отдельную плату трафик: так смотрю ютуб, вотсап, телеграм – никаких проблем нет.

Да, не скрою, что это дороговато. Но мне было необходимо очень быстрое и удобное решение, чтобы максимально оперативно перестроиться.

Китайцам самим, правда, ничего из вышеперечисленного не нужно. Они просто не пользуются ютубом, вотсапом, телеграмом и инстаграмом. 

У них есть две ключевые программы. Это аналог нашего «Яндекса», где есть все: Alipay и WeChat. В WeChat объединены телеграм, вотсап и тикток.

Можно сказать, что там включено все. С его помощью они расплачиваются, заказывают еду, смотрят видео, картинки и остальное. А Alipay – больше финансовая история. Там заказывают такси, билеты, общественный транспорт. У них специальное приложение.

В то же время именно финансовые инструменты сложно использовать, если у тебя нет китайского номера телефона и китайского банковского аккаунта.

Европейские карты – какие-то работают, но не все. Российские карты – все не работают. Мы себя почувствовали полноценно только с китайскими телефонными номерами и китайскими банковскими картами. После этого уже спокойно везде зарегистрировались.

Честно говоря, в тему китайского интернета я погружен не так глубоко. Знаю, что там постоянно «вирусятся» ролики, болельщики выкладывают. В принципе, ничего не отличается от нас: как мы смотрим в ютубе, что-то в инстаграме.

Я проблему для себя решил, используя два номера. На одном у меня все работает точно так же, как и в России, а второй нужен больше для работы. Китайский номер – для работы и бытовых вопросов. Мы общаемся через WeChat, плюс для оплаты, покупки билетов, вызова такси и так далее использую китайские системы.

У них все во внутреннем пользовании. Могу сказать, что китайцы – сильно внутренне интегрированные ребята. Вот пример: «Шанхай Шеньхуа» – самая популярная команда в стране, за нее болеют около десяти миллионов людей, но у меня в социальных сетях не прибавилось и сто человек из Китая. Они вообще не пользуются внешними сетями.

Потребности в европейском или мировом контенте у них нет», – написал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий в блоге «Шанхайский дневник» Слуцкого».

В чемпионате Китая на этой неделе у «Шеньхуа» самый ожидаемый матч сезона – дерби против «Шанхай Порт». В таблице между ними пять очков, команде Слуцкого нужна домашняя победа, чтобы улучшить шансы в борьбе за чемпионство.

Суперматч в прямом эфире покажет Спортс. Начало – 17 августа в 14:35 по московскому времени. Прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Как устроен китайский интернет и как оттуда смотреть ютуб? Новый пост Слуцкого в блоге на Спортсе

132 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Китайцы не пользуются этим потому, что у них это заблокировано, а не потому, что им это не нужно.
+266
-22
+244
Ну, цифровой концлагерь в Китае пока даст фору всем остальным странам.
+110
-17
+93
Это классика карго-культа. Вместо того, чтобы копировать китайский опыт по привлечению западного капитала (правда это теперь в основном в прошлом), китайские сумасшедшие вложения в науку и образование, у нас решили, что мы станем такой крупной экономикой как Китай если.... запретим Ютуб. Это и есть карго-культ.
+84
-13
+71
Ответ Samurai99
Если хотели обошли бы эти блокировки с помощью vpn
Они и обходят. В 2017 году 31% китайских пользователей использовали ВПН
+41
-1
+40
Ютуб когда нам вернут, это надо же было додуматься заблокировать мировую видеобиблиотеку
+39
-6
+33
Вспоминается советский анекдот:
Коммунизм. Раннее утро. На двери продуктового магазина объявление:
"Сегодня в сливочном масле потребности нет!"
+31
-2
+29
Так удобней промывать мозги партийной идеологией
+47
-22
+25
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Если ты ненавидишь свою страну из-за Ютуба или Инстаграма, это твои личные проблемы.
+21
-1
+20
Всем они пользуются, просто через впн.
+16
0
+16
Ответ АдминБЦ
Комментарий скрыт
Во-первых проблемы России, это проблемы только России, к сожалению. Санкции были ожидаемы и не с Луны упали, а по вполне очевидной причине. Ну и потом не надо говорить гоп, пока не перепрыгнул. Совок тоже хвастался, что ему санкции за Афганистан не по чём, а через 10 лет стал банкротом. Как мы там пережили санкции ещё никто не знает, это всё в книжках по истории будет, но попозже.
+19
-6
+13
Безлимит, но трафик за отдельную плату - это как?
+12
0
+12
Чувак с ником Декстер Морган (американский герой сериала, серийный убийца) втирает всем о западной пропаганде и ненависти к стране. И вот такие люди живут среди нас ...
+15
-3
+12
Лол, пост в блоге целиком скопировать в новость, это прям новый уровень какой-то
Хотя это конечно не пилить интервью на предложения и выкидывать как отдельные новости
+11
-1
+10
Ответ Мохнатый55
Китайцы не пользуются этим потому, что у них это заблокировано, а не потому, что им это не нужно.
Ну он же в Китае работает, поэтому говорит что удобно тем властям
+17
-8
+9
Ответ Мохнатый55
Китайцы не пользуются этим потому, что у них это заблокировано, а не потому, что им это не нужно.
Мохнатый55 уж точно знает, что китайцы выбрали и почему.
+21
-13
+8
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
ахахахах слышь патрыот, назовика определение либерализма, вот зато совок то любил россию и русских это да
+13
-5
+8
Ответ Мохнатый55
Китайцы не пользуются этим потому, что у них это заблокировано, а не потому, что им это не нужно.
Удобно не блокировать соцсети, когда они твои. Как только китайский тикток стал популярен в США, то его тоже решили прикрыть.
+13
-6
+7
Ответ atomio
Ну, цифровой концлагерь в Китае пока даст фору всем остальным странам.
Другое дело когда главный по цифровизации ЕС пишет письмо Маску с угрозами блокировки, если Трамп вернётся в Х.
+24
-17
+7
Ответ SadButTrue
Это классика карго-культа. Вместо того, чтобы копировать китайский опыт по привлечению западного капитала (правда это теперь в основном в прошлом), китайские сумасшедшие вложения в науку и образование, у нас решили, что мы станем такой крупной экономикой как Китай если.... запретим Ютуб. Это и есть карго-культ.
Бред. Во-первых, назовите хоть одного охранителя, который мотивирует запрет Ютуба подъемом экономики, как в Китае. Во-вторых, нападки США на тик-ток или ЕС на твиттер - это тоже карго-культ с Китая, получается?
Буквально, миниатюра когда детсадовец узнал новое слово и стал не к месту его употреблять)
+7
-1
+6
Ответ Мишаня Кашников
Ютуб когда нам вернут, это надо же было додуматься заблокировать мировую видеобиблиотеку
Скоро вам объяснят, что у нас им просто не пользовались, вот и решили заблокировать.
+7
-1
+6
Всем они пользуются, особенно молодежь, с помощью VPN.
+6
0
+6
Ответ Dexter Morgan
Вообще-то западные соцсети наших блогеров блокируют. А не мы.
А мы никого никогда не блокировали и даже не замедляем Ютуб в стране. Декстер Морган мать ставит, что мы этого не делаем.
+5
-1
+4
Не пользуются? Да в инстаграме полно китайцев. Не говоря о том, что Китайцы - весьма активные пользователи ВПН
+4
0
+4
На самом деле они вполне себе пользуются, но не отсвечивают. Да, не все и не большинство, это правда, но пользуются
+3
0
+3
Ответ Артем Артем
За деньги 🫰, дают безлимитные гигабайты
Ну это тогда не безлимит, наверное
+4
-1
+3
Ответ Svobodu Mne
Комментарий скрыт
Я пользуюсь, да.

Ну и вообще - найдите мне салон красоты в большом городе или отель у которого нет инсты например.
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Наши предки тоже жили и наслаждались жизнью. Но обязаны ли мы жить как они?
+2
0
+2
Так-то у нас одноклассники есть
+8
-6
+2
Ответ Мохнатый55
Китайцы не пользуются этим потому, что у них это заблокировано, а не потому, что им это не нужно.
Верно. И начинают пользоваться, как только из Китая улетают путешествовать :)
+2
0
+2
Ответ Aggrrist
Другое дело когда главный по цифровизации ЕС пишет письмо Маску с угрозами блокировки, если Трамп вернётся в Х.
Да, другое. Потому, что этот глава может писать что угодно и итоговая вероятность блокировки не выше, чем снятие этого самого главы с должности.
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий