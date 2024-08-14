Орсато отказался от сотрудничества с ЭСК РФС. О включении экс-судьи в комиссию объявили вчера (GdS)

Теги премьер-лига Россия серия А Италия РФС судьи Даниэле Орсато Милорад Мажич ЭСК РФС Футбол

Даниэле Орсато отказался от предложения ЭСК РФС.

13 августа было объявлено, что 48-летний арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав ЭСК РФС.

По информации La Gazzetta dello Sport, изначально Орсато согласился войти в состав комиссии, в том числе из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства Милорадом Мажичем, но спустя несколько часов сообщил об отказе.

В ЭСК РФС новая звезда судейства: Даниэле Орсато – лучший арбитр 2020 года

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52 комментария
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Как говорил классик: нас в очередной раз обманули, надули и просто нагло кинули!)
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Конечно передумал. Когда ему объяснили что к чему, то он схватился за голову, и сказал, такой мафии даже в Италии не было.
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Ответ Папа Футбола
Как говорил классик: нас в очередной раз обманули, надули и просто нагло кинули!)
Кхе-кхе((
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Позвонили сверху
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-5
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Ответ tibul
Постучали снизу)))
Пообещали войти сзади ))
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-2
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Ответ thesuperdrum
Позвонили сверху
Постучали снизу)))
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Когда посмотрел как судят Бобровский и Казарцев
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Мостового испугался.
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Орсато к нам не поедет
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Либо денег мало дали, либо позвонили сверху и погрозили пальцем
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«А кто вам сказал, что вас, ребята, подставили? Вас КИ-НУ-ЛИ! Как лохов последних, как школьников.»
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Решил, видимо, что отмазыать Бобровского, Кукуляка, Казарцева и прочих - ниже его достоинства.
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Ответ Папа Футбола
Как говорил классик: нас в очередной раз обманули, надули и просто нагло кинули!)
очередной нож в спину!
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Видимо посмотрел матч Локомотив - Акрон и Зенит - Динамо, и такой ну на***
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Ответ Любитель побеждать
Мостового испугался.
Это точно. В футбол то вообще не играл. Как он вообще судил - уму не постижимо.)))
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Ответ ParvizLNDRreal
Конечно передумал. Когда ему объяснили что к чему, то он схватился за голову, и сказал, такой мафии даже в Италии не было.
Если разобраться в теме, то сделаете вывод, что в Италии ситуация в этом плане намного хуже) а если просто накинуть на вентилятор - то и так сойдет, как говорится
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Ну и зря, потерял лёгкие деньги))
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Ответ Ебздрогыч
очередной нож в спину!
Нож в псину
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Нет смысла накладывать жизненное пятно
+6
-4
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Орсато рассказал, как пришел в РФС: "И затеялся смутный, чудной разговор, Кто-то песню стонал и гитару терзал, А припадошный малый — придурок и вор — Мне тайком из-под скатерти нож показал."
+3
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Ответ тралмейстер
А что случилось?
Потеря потерь, даже не знаю, как российский футбол справится с таким ударом
+1
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+1
Ответ igo sarSM
Орсато рассказал, как пришел в РФС: "И затеялся смутный, чудной разговор, Кто-то песню стонал и гитару терзал, А припадошный малый — придурок и вор — Мне тайком из-под скатерти нож показал."
Владимир Семёнович на века.
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А что случилось?
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Наверное посмотрел чем они там занимаются и сказал да ну его на #%#
+1
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В цене не сошлись
Ему посчитали в рублях, а он думал в евро....
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Наш спорт сплошное орсато
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Он просто сначала не понял куда его зовут, погуглил и решил отказаться)
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Ответ Папа Футбола
Как говорил классик: нас в очередной раз обманули, надули и просто нагло кинули!)
Обманули, но в строгом соответствии с графиком)
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Ответ Nuri Shaw
Нож в псину
Хххххх
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Что ж ты фраер сдал назад.
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