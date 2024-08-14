Орсато отказался от сотрудничества с ЭСК РФС. О включении экс-судьи в комиссию объявили вчера (GdS)

Даниэле Орсато отказался от предложения ЭСК РФС.

13 августа было объявлено, что 48-летний арбитр, завершивший карьеру после Евро-2024, вошел в состав ЭСК РФС.

По информации La Gazzetta dello Sport, изначально Орсато согласился войти в состав комиссии, в том числе из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства Милорадом Мажичем, но спустя несколько часов сообщил об отказе.

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