Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание контрольные прокаты Арсений Федотов Николай Угожаев Лев Лазарев Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Михаил Алексахин Фигурное катание

14 августа стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России.

Юноши выступят с короткими программами.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Юноши

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени (на сайте ФФКР указано начало в 15:00), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист 

1. Михаил Алексахин

2. Иван Рамзенков

3. Николай Угожаев

4. Макар Пузин

5. Лев Лазарев

6. Вадим Воронов

7. Эдуард Карартынян

8. Михаил Тихонов

9. Арсений Федотов

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24 комментария
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Вот и дождались. Завтра увидим контрольные прокаты КП ребят и девчат. Будет о чём поделиться в комментах на ветке ФК. Всем удачи и успеха !
+12
-1
+11
Ну наконец-то, дождались, жалко, что так мало мальчишек. Всем удачи!
+10
-1
+9
Ответ liat
Почему в списке нет Колесникова? Где он, что с ним?
А почему он там должен быть? В прошлом сезоне снялся практически отовсюду, сезон провален. Какие могут быть контрольные прокаты сборной?
+6
0
+6
Ой, как мало народу. А чего Угожаев здесь? Он же во взрослые хотел перейти
+7
-1
+6
Куда делся Коля Колесников?
+6
-1
+5
Жаль, что так мало участников..
+5
0
+5
Ответ Адриана
Ну наконец-то, дождались, жалко, что так мало мальчишек. Всем удачи!
Ну ещё день продержаться и ночь простоять). Мальчиков почему-то совсем мало. Возможно, не готов кто-то.
+6
-1
+5
Всего 9 человек?
+5
-1
+4
Почему в списке нет Колесникова? Где он, что с ним?
+4
0
+4
Мальчикам удачи и гладкого льда!
+4
0
+4
Ответ Defender64
Ой, как мало народу. А чего Угожаев здесь? Он же во взрослые хотел перейти
Григорий Фёдоров в прошлом году тоже вступал на юниорских прокатах, а в сезоне выступал по взрослым.
+3
0
+3
Так в 16.00 или в 15.00? На сайте одно время, здесь другое...
+2
0
+2
Ответ Defender64
Ой, как мало народу. А чего Угожаев здесь? Он же во взрослые хотел перейти
Перейдёт, куда денется). А сейчас с удовольствием посмотрим, какие Коле программы поставили на этот раз, что прыгает и тд.
+2
0
+2
Ответ Skyolker
Куда делся Коля Колесников?
Его там и не было, он не в сборной. Прошлый сезон фактически провален.
+2
0
+2
Ответ liat
Почему в списке нет Колесникова? Где он, что с ним?
Вроде бы писали, что пока не готов.
+2
0
+2
Жду Льва и Арсения, потому как в конце прошлого сезона эти мальчишки произвели на меня просто неизгладимые впечатления.
+1
0
+1
Ответ Адриана
Так в 16.00 или в 15.00? На сайте одно время, здесь другое...
В 15.55 начинается трансляция на первом
+1
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Ответ liat
Жаль. Может травма была
Вообще-то на разных фото группы Соколовской он всегда присутствует, всегда на коньках. Так что не травмирован вроде. Просто восстановление после межсезонья медленно идёт, наверное,--не успел подготовиться. В заявке на Первенство Москвы он значится, так что всё в порядке, заявку отправили, значит
+1
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+1
Ответ liat
Жаль. Может травма была
Конечно, жаль. Всё межсезонье ждём и хочется увидеть всех.
+1
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Ответ russalka
В 15.55 начинается трансляция на первом
Поняла, спасибо.
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Ответ olvl
Вроде бы писали, что пока не готов.
Жаль. Может травма была
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Ответ Defender64
Ой, как мало народу. А чего Угожаев здесь? Он же во взрослые хотел перейти
Чтобы мы могли опять насладиться прекрасной картиной: на льду мальчики и дяденька)))
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Ответ Алё? Алёна
Всего 9 человек?
К сожалению, да.
+2
-2
0
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