Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступят с короткими программами
14 августа стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России.
Юноши выступят с короткими программами.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Юноши
Короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени (на сайте ФФКР указано начало в 15:00), прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Старт-лист
1. Михаил Алексахин
2. Иван Рамзенков
3. Николай Угожаев
4. Макар Пузин
5. Лев Лазарев
6. Вадим Воронов
7. Эдуард Карартынян
8. Михаил Тихонов
9. Арсений Федотов