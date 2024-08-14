Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступят с короткими программами

14 августа стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России.

Юноши выступят с короткими программами.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Юноши

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени (на сайте ФФКР указано начало в 15:00), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист

1. Михаил Алексахин

2. Иван Рамзенков

3. Николай Угожаев

4. Макар Пузин

5. Лев Лазарев

6. Вадим Воронов

7. Эдуард Карартынян

8. Михаил Тихонов

9. Арсений Федотов