В АПЛ появится полуавтоматическое определение офсайда с применением ИИ-технологий. Время проверки сократится до нескольких секунд

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм видеоповторы технологии Футбол

ВАР в АПЛ будет оснащен технологией искусственного интеллекта.

Как сообщает The Guardian, лига готовится внедрить систему полуавтоматического определения офсайда, использующую технологии ИИ. Разработка от компании Genius Sports предполагает установку 28 камер компьютерного зрения по периметру каждого стадиона АПЛ.

Как утверждают создатели технологии, система позволит сократить время на принятие решений до нескольких секунд и обеспечить в АПЛ «лучшее судейство в мире». Отмечается, что в прошлом сезоне среднее время проверки ВАР занимало 64 секунды, что увеличивало продолжительность матчей в среднем до 102 минут.

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30 комментариев
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придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
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+21
Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
Наоборот. Никто не будет бегать а будет комментатор который решения озвучивать которое Ии будет фиксировать.
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Худшие судьи в топ 5 это Испания и Англия.
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Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
Скорее всего, просто будут моментально выдавать решения по повторам (как в футсимах), придумают какие-нибудь датчики для футболистов, а судьи в поле останутся только на региональных соревнованиях.
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Разберитесь лучше с трактовкой нарушений. Когда за одинаковые фолы разное наказание или его отсутствие.
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Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
Скорее вместо футболистов - будут бегать роботы и пинать мяч. Андроидный футбол.

А потом они захватят мир))
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Кстати, ИИ вполне может заменить судью в самом ближайшем будущем. С 28 камерами можно фиксировать не только оффсайд, но и было/не было контакта, положение руки, все ауты и место совершения фола, четко определять компенсированное время и ещё кучу других вещей он может делать лучше арбитров.
Так и футболистов скоро заменят роботы!
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Ответ Ф_Крюгер
Так и футболистов скоро заменят роботы!
Зачем роботам заменять футболистов? Кто будет смотреть матчи, которые закончатся со счётом 0:0?
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Ответ wadwill13
Наоборот. Никто не будет бегать а будет комментатор который решения озвучивать которое Ии будет фиксировать.
ну да а стенку отмерять как будут? потасовки кто будет гасить? комментатор?)
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Ответ Barca10fan
ну да а стенку отмерять как будут? потасовки кто будет гасить? комментатор?)
Точка нарушения и линия стенки - лазерная указка
Потасовки не гасить, неспортивное поведение наказывать отстранением на пару лет с штрафом в размере полной зп за период отстранения. В случаях нанесения телесных средней и выше тяжести уголовка в порядке УК.
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Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
Все рассуждения про ИИ и отсутствие судей касаются наверное только боковых. Футбол контактный вид спорта: борьба , нарушение правил и тд. Игроки будут ничего не понимать и не с кем будет спорить) фигня какая то будет)
+1
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Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
Все рассуждения про ИИ и отсутствие судей касаются наверное только боковых. Футбол контактный вид спорта: борьба , нарушение правил и тд. Игроки будут ничего не понимать и не с кем будет спорить) фигня какая то будет)
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0
+1
Ответ xDe xDe
В Ла Лиге полуавтомат будет уже с этого сезона (а автоопределения гола не будет, лол) - вот на примере Испании и посмотрим, чего стоят громкие заявления о "нескольких секундах на принятие решения". Что-то мне подсказывает, что как проверяли по паре минут, так и будут.
Машинное зрение такую задачу решать может если не в реальном времени, то близко к тому. Так что любые затяжки — это реально вопрос человеческого фактора
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Ответ xDe xDe
Было. Но еврокубки это еврокубки, а над испанскими и английскими арбитрами в рамках домашних лиг только ленивый не смеялся ¯\_(ツ)_/¯
Так над ними и в рамках еврокубков тоже смеялись :)
Они же не стали резко лучше судить
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Ответ akaAzazello
Самая провинутая нейросеть класса YOLO-pose(YOLOv8x-pose-p6) опредеяет оффсайд на уровне десятков милисекунд - по 10.04мс на человека на железе класса А100. Но судьям VAR надо завизировать результат(или пересмотреть его) - и вот тут уйдёт много времени
Ничуть не сомневаюсь в возможностях железок, хотя и они иногда ломаются. Как раз и подразумевал человеческий фактор.
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Ответ Жэд Кэлэд
Кстати, есть довольно простое решение проблем с определением офсайда (ну, простое по нынешним меркам): определять положение офсайд по носкам бутс (все ноги нападающих должны быть за хотя бы одной ногой последнего защитника), а в них разместить датчики. Решения будут практически моментальными и автоматическими. Только момент паса нужно будет определить. На топ-уровне соревнований это даже не было бы столь дорого.
Самое простое решение проблемы определения оффсайда - убрать оффсайд из правил, проще этого вряд ли что-то можно придумать, всё остальное уже сложнее
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Ответ Under
Уже же был на евро и в лч
Было. Но еврокубки это еврокубки, а над испанскими и английскими арбитрами в рамках домашних лиг только ленивый не смеялся ¯\_(ツ)_/¯
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Ответ xDe xDe
В Ла Лиге полуавтомат будет уже с этого сезона (а автоопределения гола не будет, лол) - вот на примере Испании и посмотрим, чего стоят громкие заявления о "нескольких секундах на принятие решения". Что-то мне подсказывает, что как проверяли по паре минут, так и будут.
Уже же был на евро и в лч
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Ответ xDe xDe
В Ла Лиге полуавтомат будет уже с этого сезона (а автоопределения гола не будет, лол) - вот на примере Испании и посмотрим, чего стоят громкие заявления о "нескольких секундах на принятие решения". Что-то мне подсказывает, что как проверяли по паре минут, так и будут.
Самая провинутая нейросеть класса YOLO-pose(YOLOv8x-pose-p6) опредеяет оффсайд на уровне десятков милисекунд - по 10.04мс на человека на железе класса А100.

Но судьям VAR надо завизировать результат(или пересмотреть его) - и вот тут уйдёт много времени
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Ответ Djek teroz
придёт время ,и вместо арбитров будут бегать,судить матчи роботы
И всё равно можно будет отправить "денежки на карту" за пенальти в свою пользу или даже оформить подписку на нужный результат
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Ответ Barca10fan
ну да а стенку отмерять как будут? потасовки кто будет гасить? комментатор?)
Стенку отмечает ии. Если уж доцдкм до работой то и технологии по пауку-камере будут дрполнчть например этим. Игрок застапил- сразу карточка. Поверь за неделю весь мир перестанет заступать когда машина введёт это правило на постоянку
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Перефразируя Черчилля: "Англичане отличные ребята. Они всегда находят правильное решение, когда перепробуют все неправильные"
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Наверное интересно будет.
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ИИ легко купится за новый процессор и батарейку))
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В АПЛ можно внедрить судей из компьютерной FIFA 1998. И они будут судить/определять оффсайд лучше нынешних арбитров.
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В Ла Лиге полуавтомат будет уже с этого сезона (а автоопределения гола не будет, лол) - вот на примере Испании и посмотрим, чего стоят громкие заявления о "нескольких секундах на принятие решения". Что-то мне подсказывает, что как проверяли по паре минут, так и будут.
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