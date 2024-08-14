В АПЛ появится полуавтоматическое определение офсайда с применением ИИ-технологий. Время проверки сократится до нескольких секунд
ВАР в АПЛ будет оснащен технологией искусственного интеллекта.
Как сообщает The Guardian, лига готовится внедрить систему полуавтоматического определения офсайда, использующую технологии ИИ. Разработка от компании Genius Sports предполагает установку 28 камер компьютерного зрения по периметру каждого стадиона АПЛ.
Как утверждают создатели технологии, система позволит сократить время на принятие решений до нескольких секунд и обеспечить в АПЛ «лучшее судейство в мире». Отмечается, что в прошлом сезоне среднее время проверки ВАР занимало 64 секунды, что увеличивало продолжительность матчей в среднем до 102 минут.
А потом они захватят мир))
Потасовки не гасить, неспортивное поведение наказывать отстранением на пару лет с штрафом в размере полной зп за период отстранения. В случаях нанесения телесных средней и выше тяжести уголовка в порядке УК.
Они же не стали резко лучше судить
Но судьям VAR надо завизировать результат(или пересмотреть его) - и вот тут уйдёт много времени