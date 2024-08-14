В РФС опровергли отказ Орсато от работы в ЭСК: «Не было инициативы расторгнуть соглашение»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия судьи Даниэле Орсато ЭСК РФС Футбол

Даниэле Орсато не отказался от предложения ЭСК, утверждают в РФС.

«Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС еще на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение», – приводит комментарий РФС инсайдер Иван Карпов.

По утверждению Карпова, информация La Gazzetta dello Sport о том, что экс-арбитр сначала согласился войти в состав ЭСК, а спустя пару часов передумал, является неверной.

Отмечается, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость, рефери разрешено работать одновременно в нескольких местах. Однако Орсато могло поступить предложение, не позволяющее совмещать посты.

На данный момент ни один эксперт, в том числе и Орсато, не изъявлял желания выйти из состава ЭСК и прекратить сотрудничество с РФС.

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11 комментариев
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Чудо заголовок превратился из вброса Карпова в официальное заявление РФС, чего уж там))))
Сначала подумал уже следующая новость на тему Орсато..
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Кто то верит Карпу ?
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карп уже давно, как дешёвая желтуха. после 30 лимонов за дельфина я его новости не воспринимаю за что-то серьёзное. когда видишь в новости "По информации Ивана Карпова", уже понимаешь, что это придумка
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто то верит Карпу ?
Только Сазану)
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Зачем нужен этот дармоед..да и вся эта контора?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто то верит Карпу ?
Многие начинающие актрисы. В частности, жена Александра Тимофеева.
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