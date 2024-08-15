Модрич выиграл рекордный 27-й трофей с «Реалом». Больше нет ни у кого

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Европы Марсело Лука Модрич Начо Фернандес Футбол

Лука Модрич стал рекордсменом «Реала» по числу трофеев.

Мадридский клуб выиграл Суперкубок Европы, одержав победу над «Аталантой» (2:0).

Для Модрича это 27-й трофей в составе «Реала». Он стал рекордсменом, обойдя Начо (26 трофеев). По 25 трофеев у Карима Бензема и Марсело.

Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.

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31 комментарий
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Кто бы мог об этом подумать, когда этот парень переходил в Мадрид за 15 дней до своего 27-го Дня Рождения, что он станет легендой клуба и станет самым титулованным игроком клуба. Да еще после того, как его трансфер признали худшем в том сезоне. Маэстро.
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+85
Легенда!!! Один из лучших ЦП в истории! Просто Икона!
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+24
Ответ corazon blanco
Кто бы мог об этом подумать, когда этот парень переходил в Мадрид за 15 дней до своего 27-го Дня Рождения, что он станет легендой клуба и станет самым титулованным игроком клуба. Да еще после того, как его трансфер признали худшем в том сезоне. Маэстро.
Когда в 1/4 банку положил Манчестеру в зеленой форме стало ясно что этот парень надолго
+26
-2
+24
Молодой перспективный , Лука пожалуйста играй вечно
+19
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+19
Ответ JENNINGS
Легенда!!! Один из лучших ЦП в истории! Просто Икона!
Икона Мадрида очень подходящее слово для Луки.
+10
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+9
Лукита - живая легенда. А теперь ещё и в историю Мадрида вписан. Правда, Карвахаль моложе, он ещё обгонит)
+9
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+8
Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
А сейчас ты пойдёшь назад в свою каморку и будешь там молчать.
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Лука крутой. Хоть я и за Барсу. Уважение.
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Как я рад за него. Я очень люблю Икера, Рауля, но Лука для меня номер 1. Один из немногих людей в современном футболе, который за свой любимый клуб готов играть бесплатно
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Модрич своей смелостью мне запомнился ещё в памятном матче с немцами на Евро-08, где хорваты с позиции силы играли с Германией весь матч. Тогда уже он был лидером, будучи игроком Динамо Загреб. Оказалось, что смелость не только города берёт, но ещё и охапку трофеев командных и индивидуальных. В тех матчах казался очень сильным игроком, но и подумать нельзя было, что настолько и с таким монументальным будущим.
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Модрич супер профи!!! Молодцы настоящие чемпионы Реал победитель и короли Испании!!!
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Я фан Атлетико со времён Агуэро и Форлана, но вынужден признать, что Модрич величайший игрок в истории Мадрида
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Ответ JohnnyMadsen
Когда в 1/4 банку положил Манчестеру в зеленой форме стало ясно что этот парень надолго
Да, думаю для всех этот момент стал поворотным
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Ответ Николай Ульянов
Так хорваты выиграли тогда у немцев или как?
Выиграли.
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Ответ Николай Ульянов
Так хорваты выиграли тогда у немцев или как?
Да, Германию обыграли тогда, да и вообще 3 победы в группе одержали. Если бы не сумасшедший матч с турками, кто знает, может и финал Хорватия-Испания мы бы смотрели в 2008 году. Но что случилось, то случилось. Если не смотрели, рекомендую посмотреть все матчи, как минимум плей-офф, того Евро. На мой взгляд, это пока что лучший Евро в истории футбола.
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Лучший игрок Реала в 21 веке, и это в 39!
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Гигант !
Живая Легенда !
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Моуринью нашел этот бриллиант в Тоттенхэме, как же давно это уже было
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Ответ JohnnyMadsen
Когда в 1/4 банку положил Манчестеру в зеленой форме стало ясно что этот парень надолго
А ведь в тот сезон его переход назвали самым провальным трансфером🤷‍♂️
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Ответ Фран
Модрич своей смелостью мне запомнился ещё в памятном матче с немцами на Евро-08, где хорваты с позиции силы играли с Германией весь матч. Тогда уже он был лидером, будучи игроком Динамо Загреб. Оказалось, что смелость не только города берёт, но ещё и охапку трофеев командных и индивидуальных. В тех матчах казался очень сильным игроком, но и подумать нельзя было, что настолько и с таким монументальным будущим.
Так хорваты выиграли тогда у немцев или как?
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Ответ S.CLOWN
я к тому что играет он также средне,только тогда ему подарили ЗМ,как Бенземе например,теперь очередь Винисиуса и Билигема.
та нормально он играет- никогда ниже определенного уровня не падает, иногда- выдает чистую магию, просто раньше играл ооочень много, даже по сравнению с любым полузащитником на его позиции- и отсутствие провалов в его игре сильно бросалось в глаза да и шансов сотворить что-то экстраординарное математически даже было больше, а сейчас играет действительно заметно меньше и роль теперь у него соответственно менее значимая
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Ответ S.CLOWN
Комментарий скрыт
а сейчас реже- это такая игра что-ли вычленять ответ в твоем вопросе?
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Комментарий удален пользователем
Ответ corazon blanco
Кто бы мог об этом подумать, когда этот парень переходил в Мадрид за 15 дней до своего 27-го Дня Рождения, что он станет легендой клуба и станет самым титулованным игроком клуба. Да еще после того, как его трансфер признали худшем в том сезоне. Маэстро.
Я из тех, кто так и думал, что будет одним из-ничего особенного! А Лука сделал блестящую карьеру и стал настоящей легендой клуба! Очень его уважаю, при этом человек он скромный и порядочный, абсолютно без неуместной звёздности! Одним словом большой мастер и уважаемый человек!!!⚽️
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Ответ JohnnyMadsen
Когда в 1/4 банку положил Манчестеру в зеленой форме стало ясно что этот парень надолго
Это было в 1/8
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Ответ JohnnyMadsen
Когда в 1/4 банку положил Манчестеру в зеленой форме стало ясно что этот парень надолго
В 1/8)
Душно, да)
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После окончание сезона заверщить карьеру и сразу же пристипуть к работе в структуре клуба!
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