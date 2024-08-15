Модрич выиграл рекордный 27-й трофей с «Реалом». Больше нет ни у кого
Лука Модрич стал рекордсменом «Реала» по числу трофеев.
Мадридский клуб выиграл Суперкубок Европы, одержав победу над «Аталантой» (2:0).
Для Модрича это 27-й трофей в составе «Реала». Он стал рекордсменом, обойдя Начо (26 трофеев). По 25 трофеев у Карима Бензема и Марсело.
Отметим, что некоторые источники не учитывают в списке трофеев Начо победу в Суперкубке Европы в 2014 году, так как он не был заявлен на матч.
Живая Легенда !
Душно, да)