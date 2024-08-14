«Ювентус» и Шченсны расторгли контракт по согласию сторон. Вратарь провел 7 лет в клубе
Войчех Шченсны покидает «Ювентус».
Клуб объявил о расторжении контракта с польским голкипером по согласию сторон.
Шченсны перешел в «Ювентус» летом 2017 года и провел в составе туринского клуба 7 сезонов, отыграв 252 матча. Контракт вратаря с клубом действовал до 2025 года.
Ну и к тому же, никогда не вселял уверенность защитникам, не было спокойствия как при том же Буффоне.
Хорошего продолжения карьеры и удачи!
Куда теперь собрался ? Возраст позволяет ещё поиграть.
А если серьезно, спасибо, что не устроил истерику и ушёл спокойно не устраивая геморрой клубу.