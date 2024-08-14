«Ювентус» и Шченсны расторгли контракт по согласию сторон. Вратарь провел 7 лет в клубе

Теги Ювентус серия А Италия трансферы Войчех Шченсны Футбол

Войчех Шченсны покидает «Ювентус».

Клуб объявил о расторжении контракта с польским голкипером по согласию сторон.

Шченсны перешел в «Ювентус» летом 2017 года и провел в составе туринского клуба 7 сезонов, отыграв 252 матча. Контракт вратаря с клубом действовал до 2025 года.

46 комментариев
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спасибо Харламову за все
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Спасибо Теку за все, кипер он топовый, кто бы что не говорил, в сезоне две три игры стабильно чудил, в остальном был стеной
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Вратарь, на которого можно было положиться, слабым звеном никогда не был. Хорошая карьера, удачи
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Там по моему у "Челси" мало опытных вратарей. Вот хороший вариант освободился.
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Спасибо поляку за всё. Порой выдавал феерические игры, и часто отбивал пенальти, но к сожалению нестабилен + огромная зарплата.
Ну и к тому же, никогда не вселял уверенность защитникам, не было спокойствия как при том же Буффоне.
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Ответ Сериал категории Б
Очередное доказательство некомпетентности руко..пства клуба - доплатить топовому голкиперу за расторжение и взять какого-то мутного коренастого. Лучше бы в 2025 выходили бы на рынок - и так проблем с составом дофига - денег нифига
Мутный кипер со званием Лучшего вратаря сезона в лиге. Сильно... Ну и глянь топовый матч с Сассуоло от "топового голкипера". Сколько такое можно терпеть? Или там тоже Аллегри виноват?
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Перезагрузил карьеру в "Юве" и доказал всем, что он профессионал высочайшего уровня. Спасибо за классные семь лет преданности и работы и теперь, получается, за ощутимую разгрузку в зарплатной ведомости.
Хорошего продолжения карьеры и удачи!
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Ответ Kubinec_
спасибо Харламову за все
Асмус, перелогинься
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Ответ Fulyan
Спасибо поляку за всё. Порой выдавал феерические игры, и часто отбивал пенальти, но к сожалению нестабилен + огромная зарплата. Ну и к тому же, никогда не вселял уверенность защитникам, не было спокойствия как при том же Буффоне.
При том же Буффоне...
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Ответ Kelevra1989
А играть кто будет вместо него?
Микеле Ди Грегорио
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Ответ Алексей Малютин
Мутный кипер со званием Лучшего вратаря сезона в лиге. Сильно... Ну и глянь топовый матч с Сассуоло от "топового голкипера". Сколько такое можно терпеть? Или там тоже Аллегри виноват?
Когда Монца в начале позапрошлого сезона в зоне вылета шла Ди Грегорио порой по две результативные ошибки за матч совершал. Если даже прогресс у него в прошлом сезоне и был, то он всё-равно не зафиксировал его несколькими сезонами. А Щенсны хоть привозил в паре матчей за сезон, но и всё - в остальных и чисто вратарская работа, и игра ногами - топ. Зарплата великовата, но надо было дождаться конца контракта или сначала его продать, а уж потом думать про замену (хотя есть Перин - вот он при мне ни разу не ошибся - оч. недооценен)
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Круто провел свою карьеру в Италии. В Арсенале был нестабильным, не внушал спокойствия защитникам, но иногда выдавал фееричные матчи. До сих его сейв с пенальти и с последующего добивания Дирка Кейта на Энфилде на 90+ минуте перед глазами.
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Ответ Bosniec
Там по моему у "Челси" мало опытных вратарей. Вот хороший вариант освободился.
И Кьезу тогда пусть тоже берут за 100 мультов. Фланги атаки у "синих" тоже пустуют практически.
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Хороший вратарь, но чудил, помню его гол от Порту пущенный со штрафного низом с 35 м.
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Хорошая карьера в хорошем клубе.
Куда теперь собрался ? Возраст позволяет ещё поиграть.
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Ответ Kelevra1989
У Челси вратарей на 3 команды
Вам что-нибудь говорит слово "сарказм"?)
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А я хочу сказать, что не думал, что у него получится такая карьера. По его периоду в "Арсенале" мне так не казалось. Талантливый кипер выше среднего - таким я его видел, скорее я думал, что дальше перейдёт в клуб попроще и будет там стабильно основным. В итоге этим клубом стал "Юве", а у Войцеха вполне заслуженная репутация очень сильного воротчика. Получилась вполне элитная, или минимум околоэлитная карьера, скептики вроде меня заткнуты, но лично я и не против, парень красава.
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Ответ Kelevra1989
А играть кто будет вместо него?
Мсье Пинсольо
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Ответ Сергей Петлин
Смешно про топового голкипера)) Единственное, что можно сказать про него - при нём было спокойно за пенальти. В остальном средний кипер.
абсолютный бред, вратарь первой 20 в мире.
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Конкуренты ювентуса будут довольны. Это топовый вратарь. Один из лучших в мире.
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Хороший вратарь, но Ювентусу сейчас нужен топ, ибо подбор игроков последние несколько лет ну никак не состав суперклуба, претендующего на победу во всех турнирах. Является ли Ди Грегорио таковым - большой вопрос. Можно ли назвать уход Шченсны потерей? Точно нет! Разве что можно было попробовать продать его в Азию куда-нибудь.
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Был верен как истинный пёс)
А если серьезно, спасибо, что не устроил истерику и ушёл спокойно не устраивая геморрой клубу.
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Одна из худших ошибок позднего Венгера - он бесплатно отпустил молодого поляка и потом каждый год покупал всевозможных киперов включая ветерана Чеха.
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А играть кто будет вместо него?
+1
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Очередное доказательство некомпетентности руко..пства клуба - доплатить топовому голкиперу за расторжение и взять какого-то мутного коренастого. Лучше бы в 2025 выходили бы на рынок - и так проблем с составом дофига - денег нифига
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Пора харламову в камеди возвращаться
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Ответ Алексей Клинский
Мсье Пинсольо
Он слишком хорош, чтобы играть, Пинсольо в раздевалке нужнее
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Будет тШченсны, Шченсны прыгнул выше головы, поиграл в топах и не сказать чтобы был плох
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Ответ Максим Новиков
Куда он теперь? На заработки в пустыню?
Или в "Монцу" или туда, похоже
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Ответ Алексей Клинский
Вам что-нибудь говорит слово "сарказм"?)
О ля ля!!!
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