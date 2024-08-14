Анчелотти выиграл 30-й трофей как тренер. Во главе «Реала» побед 14 – это повторение рекорда Муньоса

Теги Бавария ПСЖ Милан Аталанта Карло Анчелотти Челси Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Суперкубок Европы Мигель Муньос Футбол

Победа в матче за Суперкубок УЕФА принесла Карло Анчелотти юбилейный трофей.

«Реал» под руководством итальянского специалиста обыграл «Аталанту» – 2:0.

Теперь на счету Анчелотти 30 трофеев (с учетом Кубка Интертото). С мадридским клубом он выиграл 14 и по этому показателю сравнялся с Мигелем Муньосом – рекордсменом.

Другие трофеи Карло завоевывал во главе «Ювентуса», «Милана», «Челси», «ПСЖ» и «Баварии».

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32 комментария
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Великий!
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Карло великолепный перегонит Муньоса уже в этом сезоне
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Ну объективно лучший тренер в истории🏆!

Гвардиола с заряженными судьями (Эвребе, Бузакка, Штарк) и купленными жеребьёвками идёт лесом🌲

Кто-то выигрывает честно, побеждая Баварию и МС, а кто-то выпрашивает жеребьёвку с Шахтёром (2011, 2015 и так далее), чтобы набить статистику и пройти дальше (нередко даже с Шахтёром были странные решения, левые пенки и удаления)

Вся суть
+42
-20
+22
Карло вперед в историю! А потом красиво в закат.
+9
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+8
Ответ Max Maximus
Ну объективно лучший тренер в истории🏆! Гвардиола с заряженными судьями (Эвребе, Бузакка, Штарк) и купленными жеребьёвками идёт лесом🌲 Кто-то выигрывает честно, побеждая Баварию и МС, а кто-то выпрашивает жеребьёвку с Шахтёром (2011, 2015 и так далее), чтобы набить статистику и пройти дальше (нередко даже с Шахтёром были странные решения, левые пенки и удаления) Вся суть
Восхваляя одного, необязательно принижать другого)
Анчелотти один из лучших, так же как и Гвардиола)
+8
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Анчелоти > Гвардиола)
+10
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Обойдет Муньоса в этом же сезоне
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Пацаны, где риго-капибабер? Переживаю за него. Никто не видел? 😂
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Ответ corazon blanco
Великий!
величайший
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Величайший Карло! Сколько про него говорят, а он берет и делает.
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Ответ Max Maximus
Ну объективно лучший тренер в истории🏆! Гвардиола с заряженными судьями (Эвребе, Бузакка, Штарк) и купленными жеребьёвками идёт лесом🌲 Кто-то выигрывает честно, побеждая Баварию и МС, а кто-то выпрашивает жеребьёвку с Шахтёром (2011, 2015 и так далее), чтобы набить статистику и пройти дальше (нередко даже с Шахтёром были странные решения, левые пенки и удаления) Вся суть
Хоть и болею за Реал, но вы не совсем правы. У Реала куча раз был Шахтер и другие клубы, но Гвардиола реально гений и привнес что-то новое в футбол. Но Анчелотти и в проф карьере выиграл более чем и в тренерской. Уником, взял 5 разных чемпионатов, а это о многом говорит. Идеально подходит для Реала, всегда думал что его увольнение случилось очень рано, здорово что он смог вернуться после этого
+5
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Первый в этом сезоне пошел 😎
+3
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Реалу кубок
Барсе бампер
+6
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+2
Ответ Max Maximus
Ну объективно лучший тренер в истории🏆! Гвардиола с заряженными судьями (Эвребе, Бузакка, Штарк) и купленными жеребьёвками идёт лесом🌲 Кто-то выигрывает честно, побеждая Баварию и МС, а кто-то выпрашивает жеребьёвку с Шахтёром (2011, 2015 и так далее), чтобы набить статистику и пройти дальше (нередко даже с Шахтёром были странные решения, левые пенки и удаления) Вся суть
Артём, давно тебя не видел.
Разочаровался в кумире после провала на евро?))
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Смотрел матч ради того, чтобы увидеть, как Анчелоти встретится с Гасперини (однокласник на тререрских курсах, тренер молодёжки в Юве) - увидел. Молодцы оба.

Да и вся игра была очень негрубой - очень таки еигры нравятся
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Реал молодцы браво!!! Показали кто настоящие короли чемпионы мира и Испании!!!
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Не принижаю заслуг Анчелотти, но во времена Муньоса всё таки было меньше соревнований состоящих их одного матча.
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Ждём ещё
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Карло настолько велик, что дальше уже некуда!
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К концу сезона будет 33👀
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Карло Анчелотти тренер-легенда, респект и уважение.
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Папа Карло - ВЕЛИКИЙ !
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Кто-то празднует победу в товарняке, кто-то празднует суперкубок Европы. Каждому свое 🫠
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Величайший в истории,в разы лучше из ФК 115
+3
-3
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Ответ Remedy
Пацаны, где риго-капибабер? Переживаю за него. Никто не видел? 😂
Спят уже, мамы загнали) скоро школа все таки
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