Анчелотти выиграл 30-й трофей как тренер. Во главе «Реала» побед 14 – это повторение рекорда Муньоса

Победа в матче за Суперкубок УЕФА принесла Карло Анчелотти юбилейный трофей.

« » под руководством итальянского специалиста обыграл «Аталанту» – 2:0.

Теперь на счету 30 трофеев (с учетом Кубка Интертото). С мадридским клубом он выиграл 14 и по этому показателю сравнялся с Мигелем Муньосом – рекордсменом.

Другие трофеи Карло завоевывал во главе « », « », « », «ПСЖ» и «Баварии».