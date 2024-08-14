Анчелотти выиграл 30-й трофей как тренер. Во главе «Реала» побед 14 – это повторение рекорда Муньоса
Победа в матче за Суперкубок УЕФА принесла Карло Анчелотти юбилейный трофей.
«Реал» под руководством итальянского специалиста обыграл «Аталанту» – 2:0.
Теперь на счету Анчелотти 30 трофеев (с учетом Кубка Интертото). С мадридским клубом он выиграл 14 и по этому показателю сравнялся с Мигелем Муньосом – рекордсменом.
Другие трофеи Карло завоевывал во главе «Ювентуса», «Милана», «Челси», «ПСЖ» и «Баварии».
Гвардиола с заряженными судьями (Эвребе, Бузакка, Штарк) и купленными жеребьёвками идёт лесом🌲
Кто-то выигрывает честно, побеждая Баварию и МС, а кто-то выпрашивает жеребьёвку с Шахтёром (2011, 2015 и так далее), чтобы набить статистику и пройти дальше (нередко даже с Шахтёром были странные решения, левые пенки и удаления)
Вся суть
Анчелотти один из лучших, так же как и Гвардиола)
Барсе бампер
Разочаровался в кумире после провала на евро?))
Да и вся игра была очень негрубой - очень таки еигры нравятся