Тарасов о планах удочерить брошенную девочку в Курске: «Мы реально готовы, это не пустые слова. Уже обсудили с детьми»

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Дмитрий Тарасов высказался о намерении удочерить ребенка.

Недавно Дмитрий Тарасов и его супруга задумались о приемном родительстве.

«У меня были такие мысли – сначала создать семью, родить своих детей, чего я и добился, и в дальнейшем подарить жизнь ребенку. Потому что это болезненная проблема у нас в стране – много детей, которых бросают, от которых отказываются мамы. 

Когда мы отдыхали, прошла достаточно громкая новость, что в Курске мама выбросила младенца в поле. И молодой парень шел домой, случайно пошел по этому полю, нашел этого ребенка. Он еще был жив, его спасли. Он был чуть-чуть в ожогах от солнца. И, по-моему, «НТВ» сделали репортаж, что малышке ищут родителей. Ей уже дали имя Маша.

Мы с женой поговорили, обсудили. И она, и я реально готовы. Мы написали об этом пост. Если родители не найдутся, мы готовы этот вариант рассмотреть, приехать.

Это реально, не пустые слова. Уже обсудили с детьми. Милане 6 лет, ее первое впечатление: «Вы серьезно? Зачем?» Сначала не поняла, но потом мы объяснили, что бывают такие детки, их бросают, что у них нет родителей, как у тебя, показали картинку, что хотим сделать доброе дело, это будет твоя сестра.

На следующий день она сама подошла и сказала: «Я готова, давайте возьмем. Я буду ее любить, буду о ней заботиться». И периодически она нам теперь говорит: «Когда у нас уже появится?» Я говорю: «Подожди. Не давите», – рассказал президент «Родины Медиа».

У Тарасова и его жены Анастасии четверо общих детей: две дочери – Милана (2018) и Ева (2020), а также два сына – Алексей (2021) и Ярослав (2024).

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20 комментариев
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Ответ mysample
Комментарий скрыт
Замедлят ютуб еще на 10%.
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Эм, лучше говорить о таких вещах постфактум
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Ответ ZaStepana
Болельщики Зальцбурга- "УЕФА дисквалифицирует «Динамо» за захват Курской области ?"
Искал куда эту шутку пристроить или просто в первую попавшуюся новость?)
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+9
Поступок очень благородный, но одно желание его совершить не нужно выносить на всеобщее одобрение, лучше вначале сделать...
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В случае с Тарасовым - отличный вариант для детей обрести семью. К сожалению, большинство приемных семей не такие.
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"Мы написали об этом пост"
И для чего?
Сделай,а потом говори
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Если сделают так, то молодцы.
Но лучше бы сначала сделать, а потом говорить.
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"Мы уже написали об этом пост".
Фееричная инфантильность.
Чтобы взять ребёнка в семью - люди год на курсы ходят, и к этому ребёнку, которого хотят взять приезжают, много раз.
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Ответ holdenkolfielddd
Эм, лучше говорить о таких вещах постфактум
Надо вообще говорить, а то в стране до сих пор не понимают масштаб войны. Доходит, конечно, но медленно.
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Ответ mysample
Комментарий скрыт
НОДовцы уже ответили.
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Ответ mysample
Комментарий скрыт
Так Минобороны еще 7 августа отчитались, что противник выбить. Неверите?! на дискредитацию нарываетесь?!
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Если Тарасов действительно так сделает, то мнение о нем очень сильно поменяется. Разумеется в лучшую сторону.
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жаль девочку
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Ответ holdenkolfielddd
Эм, лучше говорить о таких вещах постфактум
О таких вещах надо говорить в любом случае.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
"Мы уже написали об этом пост". Фееричная инфантильность. Чтобы взять ребёнка в семью - люди год на курсы ходят, и к этому ребёнку, которого хотят взять приезжают, много раз.
Не знаю, может кто-то и ходит годами, но я столько видео приемных семей, где ощущение, будто детей туда ветром занесло.
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