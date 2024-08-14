Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова покажут короткие программы

14 августа фигуристки выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки

Короткая программа

Начало – 17:15 по московскому времени (на сайте ФФКР указано начало в 16:20), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист

1. Лидия Плескачева

2. Мария Гордеева

3. Маргарита Базылюк

4. Милана Лебедева

5. Екатерина Ципухина

6. Агата Петрова

7. Елена Костылева

8. Валерия Лукашова

9. Алена Принева

10. Варвара Лисс

11. Алиса Двоеглазова

12. Алиса Юрова

13. Валерия Литвинчева

14. Любовь Рубцова

15. Яна Анашкина

16. Анна Ляшенко