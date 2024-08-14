Контрольные прокаты юниорской сборной России. Базылюк, Костылева, Двоеглазова, Принева и Лукашова покажут короткие программы

Теги сборная России результаты женское катание контрольные прокаты Любовь Рубцова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Елена Костылева Алена Принева Лидия Плескачева Милана Лебедева Агата Петрова Валерия Лукашова София Дзепка Алиса Юрова Анна Ляшенко Маргарита Базылюк Екатерина Ципухина Валерия Литвинчева Яна Анашкина Варвара Лисс Фигурное катание

14 августа фигуристки выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Девушки

Короткая программа

Начало – 17:15 по московскому времени (на сайте ФФКР указано начало в 16:20), прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Старт-лист 

1. Лидия Плескачева

2. Мария Гордеева

3. Маргарита Базылюк

4. Милана Лебедева

5. Екатерина Ципухина

6. Агата Петрова

7. Елена Костылева

8. Валерия Лукашова

9. Алена Принева

10. Варвара Лисс

11. Алиса Двоеглазова

12. Алиса Юрова

13. Валерия Литвинчева

14. Любовь Рубцова

15. Яна Анашкина

16. Анна Ляшенко

99 комментариев
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Три разминки у девочек , это хорошо, вот только состав третьей разминки непонятно по каким критериям отбирался. Откуда появились и за какие заслуги приглашены такие фигуристки, как Анашкина, Лисс и Литвинчева, которые ни по результатам , но главное, по возрасту ( 2012 г.р) никак не должны быть здесь. В эту же категорию, не заслуженно приглашенных, можно было добавить Ляшенко, Петрову и особенно Рубцову, вообще без результатов прошлого сезона. Зато за бортом остались, уже стабильная трикселистка и теперь уже квадистка Андреева, стабильная трикселистка и квадистка Стрельцова, второй призер первенства России, уже трикселистка Моногарова, квадистка Понтелеенко, ну и пожалуй Тихонова. Вот эти девочки действительно были весь прошлый сезон на слуху, а Анушкину , Лисс и Литвинчеву, просто достали из "подвала" и выставили на всеобщее обозрение. Уверен , что этих фигуристок мы точно не увидим в первых рядах, да и во вторых тоже на всех соревнованиях юниоров. Совершенно не понятна кадровая политика федерации. Попахивает откровенным кумовством и протекционизмом отдельных школ. Конечно, соревнования расставят всех по заслугам и результатам, но такое кадровое предварительное распределение показывает откровенную, либо не компетенцию членов тренерского совета, либо чего похуже, скорее всего последнее вернее.
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-13
+49
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Прям образцовый комментарии фаната академии. Все по канонам.
+36
-6
+30
Вместо Рубцовой должна выступать Андреева.. Лиза весь сезон сражалась и ультра си исполняла.
+44
-14
+30
Сколько своих Плющенко протащил.. хочет быть на уровне ТШТ..
+49
-20
+29
Ответ Defender64
Вроде все на месте. Главные действующие лица
Я бы на Лизу Андрееву посмотрела с удовольствием.
+29
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+26
Ответ Oleandra
Вместо Рубцовой должна выступать Андреева.. Лиза весь сезон сражалась и ультра си исполняла.
Это точно, как будто Лиза кому-то на "мозоль наступила", зажимают ее очень часто.
+29
-5
+24
Можно было бы для наглядности рядом с фигуристами и тренерский штаб указать) Удачи всем без исключений!
+25
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Ответ Oleandra
Сколько своих Плющенко протащил.. хочет быть на уровне ТШТ..
Был бы ещё толк от воспитанников
+33
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+22
Ответ Ezhar
Если не путаю, у Понтелеенко проблемы с сердцем, она вообще в сезон не идёт.
Проблемы с сердцем в таком возрасте у спортсменки, это почти приговор, во всяком случае для высоких результатов. А она только -только начала выходить из тени и по сути стала лидером в Питере. Очень жаль , если это так.
+21
-2
+19
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Лучшего троллинга АП трудно и придумать.
+23
-4
+19
Наконец-то сезон начинается!
УРА!!!🎉🎉🎉
Жду с нетерпением💓
Фантастический список участников Контрольных прокатов🤩
Хотя, девчонок я бы ещё столько же добавил, уж больно много крутых девчонок на прокаты не попали, а видеть хочется всех😍
+19
-2
+17
Ответ Любитель_ФК
Три разминки у девочек , это хорошо, вот только состав третьей разминки непонятно по каким критериям отбирался. Откуда появились и за какие заслуги приглашены такие фигуристки, как Анашкина, Лисс и Литвинчева, которые ни по результатам , но главное, по возрасту ( 2012 г.р) никак не должны быть здесь. В эту же категорию, не заслуженно приглашенных, можно было добавить Ляшенко, Петрову и особенно Рубцову, вообще без результатов прошлого сезона. Зато за бортом остались, уже стабильная трикселистка и теперь уже квадистка Андреева, стабильная трикселистка и квадистка Стрельцова, второй призер первенства России, уже трикселистка Моногарова, квадистка Понтелеенко, ну и пожалуй Тихонова. Вот эти девочки действительно были весь прошлый сезон на слуху, а Анушкину , Лисс и Литвинчеву, просто достали из "подвала" и выставили на всеобщее обозрение. Уверен , что этих фигуристок мы точно не увидим в первых рядах, да и во вторых тоже на всех соревнованиях юниоров. Совершенно не понятна кадровая политика федерации. Попахивает откровенным кумовством и протекционизмом отдельных школ. Конечно, соревнования расставят всех по заслугам и результатам, но такое кадровое предварительное распределение показывает откровенную, либо не компетенцию членов тренерского совета, либо чего похуже, скорее всего последнее вернее.
Если не путаю, у Понтелеенко проблемы с сердцем, она вообще в сезон не идёт.
+17
-1
+16
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А если девочка не сможет этого сделать, то мама Ира отправит дитенка к Орсеру или Арутюняну.
+19
-5
+14
Всем девочкам удачи, гладкого льда и отличных прокатов. И такого же отличного настроения.
+14
-1
+13
Ответ Ива Рэй
Прям образцовый комментарии фаната академии. Все по канонам.
С такими фанатами, и врагов не надо.
+15
-2
+13
Ой сколько сейчас будет критики) Хочется, чтобы болельщики понимали, что это всего лишь презентация для федерации и зрителей. Программы не вкатаны, не вычищены, спортсмены еще не в форме, это не соревнования. А то начнут же медали развешивать раньше времени)
+13
0
+13
Ответ Александр Кудрявцев
Был бы ещё толк от воспитанников
Это еще не удалось всунуть Автушенко и какой-то очень углубленный мед осмотр проходят Сарновский и Трофимова, а то бы можно было представить , что только Плющенко единственный работает на сборную, а остальные тренеры , так погулять вышли со своими учениками.
+19
-6
+13
Ответ АннаФ
Комментарий скрыт
У Лены так же есть баги как и у всех, у нее проблемный флип, ее мотает в прыжках, плохая группировка, и она абсолютно не слышит музыку, единственная на моей памяти фигуристка, которая регулярно завершает прокат сильно после завершения музыки
+17
-5
+12
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Как гласит русская пословица, не рой другому яму, вот как раз Костылева туда и попадет, хотя ничего не имею против Костылевой, но когда желают удачи одной, ради неудачи другой, то как правило пословица работает.
+18
-6
+12
У девчонок в отличие от парней, состав на три разминки и конкуренция очень приличная. Всем удачи и успеха !
+17
-5
+12
Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
Вектрыч, угомонись.
+13
-2
+11
Ответ Док Аксель
У девчонок в отличие от парней, состав на три разминки и конкуренция очень приличная. Всем удачи и успеха !
И это еще не всех звезд позвали.
+14
-3
+11
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
А это кто такие?
+12
-2
+10
Ответ Любитель_ФК
Три разминки у девочек , это хорошо, вот только состав третьей разминки непонятно по каким критериям отбирался. Откуда появились и за какие заслуги приглашены такие фигуристки, как Анашкина, Лисс и Литвинчева, которые ни по результатам , но главное, по возрасту ( 2012 г.р) никак не должны быть здесь. В эту же категорию, не заслуженно приглашенных, можно было добавить Ляшенко, Петрову и особенно Рубцову, вообще без результатов прошлого сезона. Зато за бортом остались, уже стабильная трикселистка и теперь уже квадистка Андреева, стабильная трикселистка и квадистка Стрельцова, второй призер первенства России, уже трикселистка Моногарова, квадистка Понтелеенко, ну и пожалуй Тихонова. Вот эти девочки действительно были весь прошлый сезон на слуху, а Анушкину , Лисс и Литвинчеву, просто достали из "подвала" и выставили на всеобщее обозрение. Уверен , что этих фигуристок мы точно не увидим в первых рядах, да и во вторых тоже на всех соревнованиях юниоров. Совершенно не понятна кадровая политика федерации. Попахивает откровенным кумовством и протекционизмом отдельных школ. Конечно, соревнования расставят всех по заслугам и результатам, но такое кадровое предварительное распределение показывает откровенную, либо не компетенцию членов тренерского совета, либо чего похуже, скорее всего последнее вернее.
Надя Понтелеенко-то по здоровью отсутствует. Анашкина и Лисс (и по-моему Литвинчёва тоже) состоят в сборных различных уровней. А вот по Рубцовой, Ляшенко, Андреевой, Моногаровой и Тихоновой--вполне с вами согласна. Не хватало ещё на внутренних соревнованиях (и др. спортивных событиях) устанавливать "квоты" для отдельных (неугодных) штабов! Андрееву уже второй год подряд откровенно отцепляют
+12
-2
+10
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Хороший троллинг академиков😛 Продолжайте в том же духе😜
+13
-4
+9
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Сарказм зачтен!
+10
-1
+9
Ответ АннаФ
Самое сильное девичье юниорское за все года! Удачи вам, девушки! И красивой борьбы!
Да, очень сильное поколение. Просто не знаешь, что ждать). Огненного сезона точно.
+11
-2
+9
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Ха-ха, зачётный троллинг! У вас хорошо получается
+11
-3
+8
Ответ Роман Волков
Наконец-то сезон начинается! УРА!!!🎉🎉🎉 Жду с нетерпением💓 Фантастический список участников Контрольных прокатов🤩 Хотя, девчонок я бы ещё столько же добавил, уж больно много крутых девчонок на прокаты не попали, а видеть хочется всех😍
Трудно не согласиться - и список впечатляет, и добавить можно). Тоже очень жду.
+8
0
+8
Хороших всем выступлений! Пусть всё у всех получится !
+9
-1
+8
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