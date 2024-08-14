«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 1:0. Бело-голубые лидируют в группе D c 6 очками

«Зенит» победил «Рубин» во 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Петербургский клуб лидирует в группе D, набрав шесть очков в двух турах. У «Рубина» три балла.

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