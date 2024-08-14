«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 1:0. Бело-голубые лидируют в группе D c 6 очками
«Зенит» победил «Рубин» во 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Петербургский клуб лидирует в группе D, набрав шесть очков в двух турах. У «Рубина» три балла.
- Дата проведения
- 14 августа, 17:15, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 0:1 – 59 Васильев.
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Рубин –
Нигматуллин, Ашурматов, Грицаенко, Нижегородов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Вада, Зотов, Шабанхаджай.
"Рубин" убит!
"Зенит" - "Рубин":
"Зенит" убил.