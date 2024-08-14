«Зенит» обыграл «Рубин» в гостях – 1:0. Бело-голубые лидируют в группе D c 6 очками

Теги Зенит Рубин ФОНБЕТ Кубок России онлайны Футбол

«Зенит» победил «Рубин» во 2-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Петербургский клуб лидирует в группе D, набрав шесть очков в двух турах. У «Рубина» три балла.

Рубин – Зенит 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 августа, 17:15, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 59 Васильев.
РубинНигматуллин, Ашурматов, Грицаенко, Нижегородов, Иванов, Кузнецов, Ломовицкий, Рахмоналиев, Вада, Зотов, Шабанхаджай.
ЗенитАдамов, Горшков, Нино, Васильев, Волков, Родригао, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Артур, Сергеев.

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25 комментариев
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Пусть игра будет без судейских косяков и травм игроков! А удачи пожелаю Зениту.
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-2
+14
Всех поклонников Зенита с победой! Васильева с первым голом!👏👏👏
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+10
Семак провёл серьезную ротацию. Дал отдохнуть лидерам. Это радует.
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Зенит с победой но большие вопросы к тем кто сегодня играл на поле особенно к Сергееву увидел его лицо после замены это совсем не тот кто к нам приходил
+7
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Зенит с очередной победой и сухим матчем на ноль. Васильеву поздравления с забитым голом, с почином.
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Победы Зенит! Побольше забитых голов и качественной, красивой игры без травм!
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Васильев, первый пошел!💪
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Сине-бело-голубые же, нет, что ль?
+3
0
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Зенит совсем сухой😁
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Комментаторы редкий случай не раздражают, интересно кто это))
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Составы будут?
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Ответ kazanoid sport
Нигматуллин, Зотов, Иванов, отстой, где Васильев???
Ну вот же он. Забил
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Ответ сергей петров
Зенит с победой но большие вопросы к тем кто сегодня играл на поле особенно к Сергееву увидел его лицо после замены это совсем не тот кто к нам приходил
А Изидор сколько моментов загубил
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Ответ kokakoka
Второй Титов
Спасибо
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Ответ Семен Романов
Один из них Неценко,а на бровке не запомнил
Второй Титов
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Ответ Spaten
Комментаторы редкий случай не раздражают, интересно кто это))
Один из них Неценко,а на бровке не запомнил
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Ответ kazanoid sport
это питерский, а я про Казанского 17 лет
Ну ты не уточнял. Хотел Васильева - вот тебе Васильев. Ещё и с голом
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Красавцы,стоько игр сиграли ни одного мяча не пропустили, какой высокий уровень в нашем чемпионате,даже зениту забить не могут,смешно смоьреть
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Васильев весь матч казался слегка пассивным, но в принципе не косячил, быстро мяч двигал, но под передачи не открывался. А потом под передачу в штрафной открылся и отличным ударом в касание забил
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"Рубин" - "Зенит":
"Рубин" убит!
"Зенит" - "Рубин":
"Зенит" убил.
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Динамо лидирует чтоль?
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Без травм. А то нам дно пол состава поломало
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