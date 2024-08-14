Доминик Гашек: «Разочарован, что россияне могут выступать на Олимпиаде. Это стоит жизней»

Теги Доминик Гашек НХЛ МОК Олимпиада-2024 Политика Хоккей

Доминик Гашек высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

– Что вы думаете об участии российских спортсменов?

– Российские спортсмены не допускаются к участию в соответствии с действующими правилами. Но, к сожалению, их там было около 15, и каждый российский спортсмен – это реклама боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Я очень разочарован тем, что российские спортсмены могут там выступать. Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться. Я вовсе не против российских спортсменов, а против системы, против правил, которые нужно менять, и я хочу помочь российским спортсменам.

– Как?

– Я хочу, чтобы они вернулись на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным мировым спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ.

Я хочу поработать над этим. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней, – сказал экс-вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек в интервью iDNES.cz.

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74 комментария
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Правда?
А участие украинских спортсменов его не разочаровывает? Тех самых, что убивали людей с Донбасса на протяжении многих лет? Тех, что в Курской области убивают беременных, инвалидов, расстреливают скорые помощи - не смущает?
А выступление израильских спортсменов тоже не смущает?
Достали уже со своими лицемерными разочарованиями.
+40
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+31
А про украинцев не хочет ничего сказать, которые впервые увидели хороший асфальт в деревнях в Курской области, которые расстреливают беременных и грабят магазины на чужой территории? Или по классике "это другое"?
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-9
+27
Доминик, верни кровавые спартаковские деньги бгг
+30
-4
+26
Ответ Харламов Никита
Комментарий скрыт
Ты про чеченских террористов?
+25
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+24
Не забудь также помочь израильским спортсменам. И американским.
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Наши в 1968 все правильно делали
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Ответ Харламов Никита
Комментарий скрыт
те самые идентичные ребята, которые по итогу напали на Дагестан?)
+13
0
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Это же политика. На спортивном сайте. Разрешено? Ну, тогда и мне должно быть разрешено. В 1921 году Россия подарила некой УССР сотни тысяч квадратных километров русской земли с русскими городами, селами, шахтами, фабриками, заводами и миллионами русских людей НЕ ДЛЯ ТОГО, чтобы "нерусские украинцы" пришли на эту русскую землю "дерусифицировать" русских, убивать русских и превращать русских в рабов. "Помятуй чужинец, тут господарь украинец". Наглецы. Вернуть на родину всё, что подарили. А тот, кто совсем не может без евросоюза, ради будущего своих детей пусть собирает вещи и уезжает в Евросоюз - кажется подобные вещи рекомендовал Зеленский русским людям в бУССР.
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Ответ Radik_2.0
Доминик, верни кровавые спартаковские деньги бгг
Вернуть заработанное может и не должен, но избавиться от них ради благого дела вроде нужд беженцев просто обязан.
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0
+8
Ответ Харламов Никита
Комментарий скрыт
Мда… вот это сравнение…
Даже и не знаю, что должно быть в голове, чтобы сравнивать дончан, на которых пускали танки и бомбили с самолетов с до зубов вооруженными чеченскими террористами, которые устраивали терракты по всей России, брали людей в заложники, ДЕТЕЙ в заложники.
Тяжело тебе… мда…
+7
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+7
Болезный опять заговорил. Вроде по возрасту ещё не должен быть в маразме, однако всякое бывает.
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Верни деньги заработанные в КХЛ, сердобольный ты 3.14здодуй
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Гашек езжай Торецк защищай там твоих Чехов откопали .
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0
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Зачем постить этого токсичного?! Он ничего нового не скажет.
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Ответ gkrbv48ggm
Да всем наплевать разачерован ты или расстроен
РазАчЕрован 🤤
Вам даже гугл помощник не в силах помочь🤭
+5
-2
+3
У него такая обида, как будто его опускали в раздевалке за каждую пропущенную шайбу
+4
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+3
Ответ Kerghoodoo
Наши в 1968 все правильно делали
Наши всегда всё правильно делают
+3
0
+3
Ответ strelok16
А про украинцев не хочет ничего сказать, которые впервые увидели хороший асфальт в деревнях в Курской области, которые расстреливают беременных и грабят магазины на чужой территории? Или по классике "это другое"?
Гашеку всё бы это показать, и посмотреть на выражение его лица.
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давно не было слышно.а тут видать забыл таблетосы принять и пошло-поехало.. шизофриния она такая..
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Не обращайте внимания, Гашек баллотируется в Сенат за русофобскую партию TOP 9.
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Ответ Простой человек
Гашеку всё бы это показать, и посмотреть на выражение его лица.
ни чего не будет. он на 100500% уверен что это все вранье.
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Ответ roma.atyakshev
те самые идентичные ребята, которые по итогу напали на Дагестан?)
Об этом Никитке в школе не рассказывали)
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Ответ Харламов Никита
Комментарий скрыт
На кого напал Мариуполь?
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Плевать тебе на эти жизни. Тебя только твоя волнует и политические очки
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🤡
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как хоккеиста - я его уважаю, его вклад в хоккей как игрока - огромен, заслуженный мастер был.
но как человека - его не только я, его тысячи людей терпеть уже не могут... Каких только высказываний он себе не позволял уже в сторону русских, россиян. Попахивает маразмом и деменцией, он несёт чушь каждый раз.... Надоели его высказывания обо всём и ни о чём...
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Ответ Харламов Никита
Не удивлен, для вас видимо ОДНОГО - значит МНЕНИЕ ВСЕХ. Те ублюдки что совершали теракты НЕ ЕСТЬ ВЕСЬ НАРОД - который на свободном референде проголосовал за независимость
Что? Какой еще референдум?
+1
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спаси свою голову для начала а потом о других жизнях думай
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Ответ RWMen
он все пропил уже)
Я думаю и пронюхал, ибо такую бездумную упертость одной алкашкой не объяснишь:) Хотя ему ж в шлем частенько прилетало, может уже тогда шарики за ролики закатываться стали:)
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Ответ Rasan
Верни деньги заработанные в КХЛ, сердобольный ты 3.14здодуй
он все пропил уже)
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