Доминик Гашек: «Разочарован, что россияне могут выступать на Олимпиаде. Это стоит жизней»
Доминик Гашек высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.
– Что вы думаете об участии российских спортсменов?
– Российские спортсмены не допускаются к участию в соответствии с действующими правилами. Но, к сожалению, их там было около 15, и каждый российский спортсмен – это реклама боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).
Я очень разочарован тем, что российские спортсмены могут там выступать. Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться. Я вовсе не против российских спортсменов, а против системы, против правил, которые нужно менять, и я хочу помочь российским спортсменам.
– Как?
– Я хочу, чтобы они вернулись на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным мировым спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ.
Я хочу поработать над этим. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней, – сказал экс-вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек в интервью iDNES.cz.
А участие украинских спортсменов его не разочаровывает? Тех самых, что убивали людей с Донбасса на протяжении многих лет? Тех, что в Курской области убивают беременных, инвалидов, расстреливают скорые помощи - не смущает?
А выступление израильских спортсменов тоже не смущает?
Достали уже со своими лицемерными разочарованиями.
Даже и не знаю, что должно быть в голове, чтобы сравнивать дончан, на которых пускали танки и бомбили с самолетов с до зубов вооруженными чеченскими террористами, которые устраивали терракты по всей России, брали людей в заложники, ДЕТЕЙ в заложники.
Тяжело тебе… мда…
Вам даже гугл помощник не в силах помочь🤭
но как человека - его не только я, его тысячи людей терпеть уже не могут... Каких только высказываний он себе не позволял уже в сторону русских, россиян. Попахивает маразмом и деменцией, он несёт чушь каждый раз.... Надоели его высказывания обо всём и ни о чём...