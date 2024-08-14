Доминик Гашек: «Разочарован, что россияне могут выступать на Олимпиаде. Это стоит жизней»

Доминик Гашек высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

– Что вы думаете об участии российских спортсменов?

– Российские спортсмены не допускаются к участию в соответствии с действующими правилами. Но, к сожалению, их там было около 15, и каждый российский спортсмен – это реклама боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Я очень разочарован тем, что российские спортсмены могут там выступать. Это стоит человеческих жизней, и я всегда буду с этим бороться. Я вовсе не против российских спортсменов, а против системы, против правил, которые нужно менять, и я хочу помочь российским спортсменам.

– Как?

– Я хочу, чтобы они вернулись на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным мировым спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету, предлагаю помощь НХЛ.

Я хочу поработать над этим. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней, – сказал экс-вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек в интервью iDNES.cz.