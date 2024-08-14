Александр Мостовой: «Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма – они покупают хороших игроков за адекватные деньги. «Спартак» тратит не меньше, а результата нет»

Александр Мостовой сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».

«Гегемония « » уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили.

« », например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты».