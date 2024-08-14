Александр Мостовой: «Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма – они покупают хороших игроков за адекватные деньги. «Спартак» тратит не меньше, а результата нет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Футбол

Александр Мостовой сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».

«Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили.

«Спартак», например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты».

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115 комментариев
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Спартак уже 20 лет тратит на равне с лидерами, а толку. Всё решает менеджмент и правильное управление, а не ежегодный цирк с клоунами
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Ответ Ozz99
За 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Сразу видно где правильное управление. В Зените.
Вот только нюанс, за этот же период Зенит в еврокубках заработал 300 млн евро, а Спартак всего 78. Все посчитано до вас. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
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-6
+32
Спартак каждый год смешит столько людей. Разве это не отличный результат?
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-19
+24
Ответ Джони Му
Спартак уже 20 лет тратит на равне с лидерами, а толку. Всё решает менеджмент и правильное управление, а не ежегодный цирк с клоунами
За 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €.

Сразу видно где правильное управление. В Зените.
+38
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Ответ ОттоДракула
Спартак каждый год смешит столько людей. Разве это не отличный результат?
После 30 тура "смеялось" Динамо)))
+21
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На самом деле есть что-то нездоровое в том, что некоторая часть кб-общественности, заламывая руки, слёзно вещает о том, что они чуть ли не последнюю тарелку борща доедают и вот-вот по миру пойдут.
И это при стабильно втором-третьем бюджете в лиге.
Расскажи мантры про нищий Спартак Факелу или Махачкале, они у пальцем у виска покрутят. Ну, или со смеху покатятся — одно из двух 🤷‍♂️

Менеджмент подтягивать надо, скаутинг развивать, а не агентов, которые сомнительные активы постоянно привозят, миллионами кормить — тогда и результаты хорошие будут.
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Ответ Ozz99
За 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Сразу видно где правильное управление. В Зените.
Я не буду придираться к цифрам, хотя на мой взгляд надо брать совокупные годовые затраты клубов, а не только затраты на трансферы. Однако:

Зенит потратил 735 = 9 чемпионств = себестоимость чемпионства около 80 миллионов.

Спартак потратил 431 = 1 чемпионство = себестоимость чемпионства 431 миллион.

Таки у Зенита лучше менеджмент если судить по себестоимости отдельно взятого чемпионства :)
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У Зенита возможности выше конечно!! Но селекция в Спартаке говнище полное уже как лет 20, кроме редких удач.
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к деньгам нужны и мозги - это правило никто не отменял
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Ответ Tom_York
Денег нет))) Согласно данным Российского футбольного союза (РФС), бюджет московского «Спартака» в 2022 году составил 13,65 миллиарда рублей. При этом клуб потратил свыше 650 миллионов рублей на агентов. По данным издания «СЭ», бюджет футбольного клуба «Спартак» на 2023 год составляет порядка 130–135 миллионов евро
Операционные доходы за 2022 Спартак - 6,5 млрд
Зенит - 16 млрд.
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Ответ schwein
Вот только нюанс, за этот же период Зенит в еврокубках заработал 300 млн евро, а Спартак всего 78. Все посчитано до вас. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
А где собственно нюанс то? Зенит потратил почти в 2 раза больше. Мостовой же сказал, что траты одинаковы
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Ответ RWP07
Не меньше Зенита если только крайние 2 года сравнивать когда уже сформирован костяк Зенита из футболистов за 4-60 млн евро каждый) Очень хитро
Пока Зенит формировал костяк из игроко класса Барриоса и Сантоса, Спартак за те же деньги покупал Педро Рошу и Тиля
+4
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Ответ Tom_York
https://www.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html?ysclid=lzttw1dssn263771044
Скачай с РФС официальные данные, а не эту хню...
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Ответ akakiysob10
Спартак был лучшим в России. Выиграл все матчи в лиге чемпионов в группе. А Зенит выиграл ЛЕТ и Суперкубок. Вот и вся разница
Все матчи в группе – это что? Этим надо гордиться? У Зенита было 15 очков и они просто не собрались на Гент или Генк и слили ему. Хватит искать оправдания Спартаку. Реально 20 лет позора, кроме одного чемпионства и одного кубка. Не понимаю, кому и зачем мы пытаемся что-то доказать? Себя то не обманешь.
+4
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Ответ Serhio 00
Я знаю как Зениту стать супер клубом не проигравшим не одой игры в чемпионате - нужно всего-то купить для комплекта к Глушенкову ещё 4-х игроков из РФПЛ с паспортом РФ - Тюкавина, Дивеева, Сперцяна, Пиняева и всё будет в шоколаде.
трое последних и даром не нужны!
а я вот знаю, как не дать Зениту не проиграть все матчи - вашим клубом надо более серьёзно относиться к делу
+3
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У Спартака гегемония на нытье о заговорах и на обвинение всех в своих бедах, только не свое руководство. Они столько ноют, что Зениту реально повезло, что они не подозревают, что легко могут конкурировать с ним при должном подходе к работе и правильном менеджмента. Ресурсы у них есть.
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Ответ brace
Александр Мостовой и его здешняя деятельность, уже воспринимается, как норма? )
откуда такое слово ЗДЕШНЯЯ?
Почему не ТУТОШНЯЯ?))
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Ответ schwein
Вот только нюанс, за этот же период Зенит в еврокубках заработал 300 млн евро, а Спартак всего 78. Все посчитано до вас. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
Я извиняюсь, а почему зарплату футболистам не считают? В Зените, как в СКА все бесплатно играют?
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Ответ Ozz99
И самое главное, за 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Но стоило случится одинаковым тратам за пару лет, зенитовцы сразу забыли о предыдущих. https://m.sports.ru/football/blogs/3259641.html
НЕ ВРИ!
при Федуне вы потратили полтора лярда евро!!!
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Ответ Tom_York
Топ-5 российских клубов по доходам от участия в еврокубках: 1. «Зенит» – 236,6 млн евро; 2. ЦСКА – 150,9 млн; 3. «Локомотив» – 99,3 млн; 4. «Краснодар» – 67,5 млн; 5. «Спартак» – 54,9 млн. Так Спартак 2 по трансферам после Зенита сезоны 04/05-24/25 Траты/убыток 1. Зенит Санкт-Петербург 743,70 млн € /-366,77 млн € 2. Спартак Москва 460,40 млн € / -216,02 млн € 3. Динамо Москва 368,37 млн € / -188,02 млн € 4. Локомотив Москва 336,55 млн € / -149,27 млн € 5. Рубин Казань 285,98 млн € / -106,43 млн € Если свести с доходами от еврокубков Зенит - 130 млн Спартак -161 млн Только результаты разные) Отдельно выделю ЦСКА 42 млн+150,9 млн за 20 лет, молодцы
А зарплату игрокам вы забыли. Или просто в глубокий минус уйдёте?
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Ответ v.shvetc-w
Не надо им подсказывать как тратить деньги, пусть так и остаётся.
А чё так?
Конкуренция не нужна?
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Не надо им подсказывать как тратить деньги, пусть так и остаётся.
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Ответ Vitto
Когда Газпром и дочки по 150 млн дают.
Пишите сразу 300, все равно выдумываете. Так хотя бы красиво.
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Ответ Ozz99
И самое главное, за 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Но стоило случится одинаковым тратам за пару лет, зенитовцы сразу забыли о предыдущих. https://m.sports.ru/football/blogs/3259641.html
Топ-5 российских клубов по доходам от участия в еврокубках:
1. «Зенит» – 236,6 млн евро;
2. ЦСКА – 150,9 млн;
3. «Локомотив» – 99,3 млн;
4. «Краснодар» – 67,5 млн;
5. «Спартак» – 54,9 млн.

Так Спартак 2 по трансферам после Зенита
сезоны 04/05-24/25 Траты/убыток
1. Зенит Санкт-Петербург 743,70 млн € /-366,77 млн €
2. Спартак Москва 460,40 млн € / -216,02 млн €
3. Динамо Москва 368,37 млн € / -188,02 млн €
4. Локомотив Москва 336,55 млн € / -149,27 млн €
5. Рубин Казань 285,98 млн € / -106,43 млн €

Если свести с доходами от еврокубков
Зенит - 130 млн
Спартак -161 млн
Только результаты разные)

Отдельно выделю ЦСКА 42 млн+150,9 млн за 20 лет, молодцы
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Ответ Дядя ТУРА
Дайте топ 10 самых дорогих покупок в лиге. Сколько игроков зенита будет там и остальных
А рекордные продажи у кого?
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Ответ Ozz99
И самое главное, за 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Но стоило случится одинаковым тратам за пару лет, зенитовцы сразу забыли о предыдущих. https://m.sports.ru/football/blogs/3259641.html
В почему за 20, а не 50? Или 100? Где те игроки, что были 20 лет назад? Играют то как раз трансферы последних лет. Результат на табло.
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Ответ RWP07
Да дело даже не в том где искать. Просто нужно как у Зенита 4-5 игрока по 30-60 млн евро каждый и тогда тоже можно будет вокруг них докупать игроков за 5-10 млн типа Глушенкова и Эраковича. А Спартак берет ноунеймов за 10 млн и думает что сможет что-то сделать с Венделом за 40
кто эти 5 игроков в Зените которых взяли за 30-60 млн евро каждый?))) Латышонок стоил 60 миллионов или может Барриос с Дугласом 30?))
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Ответ Давид Agabekyan
Когда покупаешь дорого и продаешь ещё дороже это называется бизнес, а не пустая трата денег как тут преподносят
Уже в другую степь ушли.
Самые дорогие покупки у Зенита. Другие клубы не могут себе позволить Халков, Малкомов, Витселей
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Ответ Евгений Кузнецов
смешно)) 7 из 10 самых дорогих трансферов в российском футболе - у Зенита (2 у Анжи, 1 у ЦСКА) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
Так можно купить одного за 20 или 4 по пять)
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Ответ Ozz99
За 20 лет, Зенит потратил 735 млн €, Спартак 431 млн €. Убыток по трансферам у Зенита 358 млн €, у Спартака - 189 млн €. Сразу видно где правильное управление. В Зените.
И это ещё ЗП не посчитаны, которые в зените х2 по сравнению с любым клубом рпл
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