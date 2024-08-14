Александр Мостовой: «Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма – они покупают хороших игроков за адекватные деньги. «Спартак» тратит не меньше, а результата нет»
Александр Мостовой сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».
«Гегемония «Зенита» уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине-бело-голубые в последние годы. В «Зенит» покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили.
«Спартак», например, тратит не меньше «Зенита», а результатов нет. Хотя финансовые возможности у этих двух клубов приблизительно одинаковые», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты».
Сразу видно где правильное управление. В Зените.
И это при стабильно втором-третьем бюджете в лиге.
Расскажи мантры про нищий Спартак Факелу или Махачкале, они у пальцем у виска покрутят. Ну, или со смеху покатятся — одно из двух 🤷♂️
Менеджмент подтягивать надо, скаутинг развивать, а не агентов, которые сомнительные активы постоянно привозят, миллионами кормить — тогда и результаты хорошие будут.
Зенит потратил 735 = 9 чемпионств = себестоимость чемпионства около 80 миллионов.
Спартак потратил 431 = 1 чемпионство = себестоимость чемпионства 431 миллион.
Таки у Зенита лучше менеджмент если судить по себестоимости отдельно взятого чемпионства :)
Зенит - 16 млрд.
а я вот знаю, как не дать Зениту не проиграть все матчи - вашим клубом надо более серьёзно относиться к делу
Почему не ТУТОШНЯЯ?))
при Федуне вы потратили полтора лярда евро!!!
Конкуренция не нужна?
1. «Зенит» – 236,6 млн евро;
2. ЦСКА – 150,9 млн;
3. «Локомотив» – 99,3 млн;
4. «Краснодар» – 67,5 млн;
5. «Спартак» – 54,9 млн.
Так Спартак 2 по трансферам после Зенита
сезоны 04/05-24/25 Траты/убыток
1. Зенит Санкт-Петербург 743,70 млн € /-366,77 млн €
2. Спартак Москва 460,40 млн € / -216,02 млн €
3. Динамо Москва 368,37 млн € / -188,02 млн €
4. Локомотив Москва 336,55 млн € / -149,27 млн €
5. Рубин Казань 285,98 млн € / -106,43 млн €
Если свести с доходами от еврокубков
Зенит - 130 млн
Спартак -161 млн
Только результаты разные)
Отдельно выделю ЦСКА 42 млн+150,9 млн за 20 лет, молодцы
Самые дорогие покупки у Зенита. Другие клубы не могут себе позволить Халков, Малкомов, Витселей