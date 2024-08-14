«Динамо» Москва обыграло «Динамо» Махачкала – 2:1. Гладышев забил победный гол на 76-й

Теги ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Динамо Махачкала онлайны Футбол

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское (2:1) во 2-м туре Фонбет Кубка России.

Спортс вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Московский и махачкалинский клубы имеют по три очка после двух туров. В их группе лидирует «Спартак» (6 очков), «Крылья Советов» идут на последнем месте (0).

Динамо – Динамо Махачкала 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
14 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 44 Гаджиев, 1:1 – 54, пенальти Карраскаль, 2:1 – 76 Гладышев.
ДинамоКудравец, Бессмертный, Лепский, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль (Назаренко, 79), Гагнидзе, Кутицкий (Майсторович, 87), Макаров (Бителло, 64), Смелов (Чавес, 64), Гладышев.
Динамо МахачкалаВолк, Алибеков, Пальцев (Кагермазов, 83), Шумахов, Сундуков (Мрезигу, 83), Табидзе, Джапо, Глушков (Юсупов, 74), Магомедов (Зинович, 83), Гаджиев (Сердеров, 74), Касинтура.
Предупреждения:
Макаров (42), Карраскаль (62).

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все сораДников с победой . Вопросов по игре очень много. Спасибо одноклубникам из Махачкалы за самоотверженную игру. Можно смело сказать, что РПЛ получила играющую бескомпромиссную команду , на которую приятно смотреть.
+24
-2
+22
За Динамо
+25
-4
+21
Горжусь, Динамо Махачкала, пусть даже и проиграли. Достойно играли, спасибо!!!
+23
-4
+19
Ответ Шамиль Маджалов
Липовый пенальти опять , и гол из офсайда 👌
Будь мужиком
+20
-4
+16
Ответ Вагиф Меджидов
Горжусь, Динамо Махачкала, пусть даже и проиграли. Достойно играли, спасибо!!!
Согласен. Молодцы. Боролись в
меру мастерства . И гол со стандарта великолепен.
+17
-3
+14
Махачкала приятно удивляет
+15
-2
+13
Раньше таких дерби было с избытком Динамо Москва с Динамо Киев,с Динамо Тбилиси ,с Динамо Минск...вот это было действительно дерби!!!
+15
-3
+12
Давно наверное не было динамовских дерби
+10
0
+10
Уже давно хотел написать, что в Динамо есть ещё один центральный нападающий , это Гладышев. Это основной профиль Гладышева, правый вингер это дополнительно амплуа. И вот сегодня наконец то дали отдохну Тюкавину, центрального нападающего будет играть Гладышев. Победы Динамо!!!
+8
-2
+6
Заслуженные 1-0,Динамо и Личка сами виноваты
+7
-1
+6
Ответ Islam Arslanbekov
Махачкала приятно удивляет
У них основа, у москвичей второй состав. Тем не менее 100% пенальти за игру рукой был
+10
-4
+6
Липовый пенальти опять , и гол из офсайда 👌
+18
-13
+5
почему то все ошибки судьи против Махачкалы, один раз ошибочно наоборот будет??
+7
-3
+4
Ответ Islam Arslanbekov
Махачкала приятно удивляет
Согласен 👍👍👍
+6
-2
+4
В этом матче "Динамо" точно не уйдёт без очков, прогноз 100%)
+6
-2
+4
Ответ Шамиль Маджалов
Липовый пенальти опять , и гол из офсайда 👌
Где хоть левый?в первом тайме простили руку…тут вопрос к Пальцеву-зачем руку в сторону выставлял?офсайде не было…там показали повтор с линиями,а то что комментаторы там фигню несли,то это их право.А по факту спасибо за отличную игру Махачкале
+4
-1
+3
Кто там рядом на трибуне киньте в Макара чего тяжелое,чтоб его заменили уже…бесполезный совсем стал
+3
0
+3
Полезный Макаров👍если его Личка не заменит после перерыва,то явно он матч не смотрит
+3
0
+3
Хоть Карраскаль смог пеналь забить...
+5
-2
+3
Ответ Владимир Никаноров
Раньше таких дерби было с избытком Динамо Москва с Динамо Киев,с Динамо Тбилиси ,с Динамо Минск...вот это было действительно дерби!!!
Не помню какой был год, в чемпионате СССР играло пять команд под названием Динамо.
+4
-1
+3
Ответ Spaten
Давно наверное не было динамовских дерби
В чемпионатах России в 1995 году было, когда Динамо-Газовик (Тюмень) участвовало и заняло последнее место. В Кубке, вероятно, были и позже)
+3
0
+3
Ответ Spaten
Никулина забыл. Легендарные люди, Новиков полполя бежал за форвардом, выносил его в аут, потом полполя бежал к судье: зажигай! Офсайд?
Интересно, а что Никулин?
+4
-1
+3
Всех СораДников Динамо, с волевой победой!!!
+7
-4
+3
Ответ Маврид Саркаров
почему то все ошибки судьи против Махачкалы, один раз ошибочно наоборот будет??
В первом тайме была ошибка в пользу Махачкалы…пенку не поставили
+5
-3
+2
у Динамо на пенали абонемент 🤣
+8
-6
+2
Ответ КЕША
Будь мужиком
такой нам Махачкалу почему тогда не ставил в матче с НН ??
+2
0
+2
Ответ валя_стакан
У них основа, у москвичей второй состав. Тем не менее 100% пенальти за игру рукой был
а нам Махачкалу такой пенальти не ставил, РФС сказал игрок не ожидал
+2
0
+2
Гладышев оправдал своё основное амплуа, центрального нападающего Динамо. Гол в стиле Тюкавина!
+4
-2
+2
Нужно усиление! Сегодня во многом повезло! Махачкала играла хорошо! ДИНАМО МОСКОВСКОЕ!
+4
-2
+2
Ответ Islam Arslanbekov
За Динамо
За какое Москва или Махачкала 🤔🤔🤔
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий