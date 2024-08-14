«Динамо» Москва обыграло «Динамо» Махачкала – 2:1. Гладышев забил победный гол на 76-й

Московское «Динамо» обыграло махачкалинское (2:1) во 2-м туре Фонбет Кубка России.

Спортс вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Московский и махачкалинский клубы имеют по три очка после двух туров. В их группе лидирует «Спартак» (6 очков), «Крылья Советов» идут на последнем месте (0).

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