«Динамо» Москва обыграло «Динамо» Махачкала – 2:1. Гладышев забил победный гол на 76-й
Московское «Динамо» обыграло махачкалинское (2:1) во 2-м туре Фонбет Кубка России.
Спортс вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Московский и махачкалинский клубы имеют по три очка после двух туров. В их группе лидирует «Спартак» (6 очков), «Крылья Советов» идут на последнем месте (0).
- Дата проведения
- 14 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 0:1 – 44 Гаджиев, 1:1 – 54, пенальти Карраскаль, 2:1 – 76 Гладышев.
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Динамо –
Кудравец, Бессмертный, Лепский, Маричаль, Скопинцев, Карраскаль (Назаренко, 79), Гагнидзе, Кутицкий (Майсторович, 87), Макаров (Бителло, 64), Смелов (Чавес, 64), Гладышев.
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Динамо Махачкала –
Волк, Алибеков, Пальцев (Кагермазов, 83), Шумахов, Сундуков (Мрезигу, 83), Табидзе, Джапо, Глушков (Юсупов, 74), Магомедов (Зинович, 83), Гаджиев (Сердеров, 74), Касинтура.
- Предупреждения:
- Макаров (42), Карраскаль (62).
меру мастерства . И гол со стандарта великолепен.