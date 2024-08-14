«Зенит» продаст Коваленко «Оренбургу» за 2 млн евро с правом обратного выкупа за ту же сумму («РБ Спорт»)

«Зенит» сможет вернуть Александра Коваленко за те же деньги, за которые продает.

По сведениям «РБ Спорт», петербуржцы продают полузащитника « » примерно за 2 млн евро.

При этом у действующих чемпионов России будет право обратного выкупа хавбека за ту же сумму.

В прошлом сезоне принял участие в 6 играх Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.