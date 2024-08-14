«Зенит» продаст Коваленко «Оренбургу» за 2 млн евро с правом обратного выкупа за ту же сумму («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург деньги Александр Коваленко Футбол

«Зенит» сможет вернуть Александра Коваленко за те же деньги, за которые продает.

По сведениям «РБ Спорт», петербуржцы продают полузащитника «Оренбургу» примерно за 2 млн евро.

При этом у действующих чемпионов России будет право обратного выкупа хавбека за ту же сумму.

В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 6 играх Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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116 комментариев
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Ответ Злодей Спб
Зырянов работет. Я уже писал, что продажа с правом выкупа - это лучше чем аренда :)
Чем? Данная схема просто обход регламента.
Я так понимаю у Оренбурга уже есть игроки Зенитосвкие в аренде и больше нельзя, поэтому и решили подобную схему прокрутить
+69
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+66
Берут за 2 млн., чтобы дать ему игровую практику и развитие и потом вернуть обратно за 2 млн., чтобы Зенит заработал или получил игрока в основу. Оренбург - больше, чем фармклуб.
+29
-6
+23
Ответ Андрей Федоров
Ничего не понял. Они продали его, он например начал топово играть, а они раз и выкупили когда захотели ?
Это обычный обход запрета на аренду более 2-х игроков в один клуб. В Оренбурге сейчас в аренде из Зенита числятся Москвичев и Барановский. Поэтому клубы просто договорились о такой вот "продаже" с опцией обратного выкупа за ту же сумму.
+23
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+22
Брали за 200 млн,продадут за ту же сумму.
Ему надо играть,к Зениту оказался не готов.Удачи в дальнейшей карьере.
+41
-22
+19
Ответ Дмитрий9779
Брали за 200 млн,продадут за ту же сумму. Ему надо играть,к Зениту оказался не готов.Удачи в дальнейшей карьере.
Не верю в него. Человек сидит на лавочке улыбается, видимо все устраивало.
+18
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+16
Ответ Андрей Федоров
Ничего не понял. Они продали его, он например начал топово играть, а они раз и выкупили когда захотели ?
Примерно так.
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Газпром купил игрока Зениту, теперь Газпром покупает игрока у Зенита Газовику.

Беспощадный и бессмысленный бюджетный рос футбол ради понтов избранных
+18
-7
+11
Ответ Злодей Спб
Зырянов работет. Я уже писал, что продажа с правом выкупа - это лучше чем аренда :)
Так то оно так, но в данном случае это шуллерство. Продаем за 2 и если он заиграет мы его купим тоже за 2. А если его кто-то другой захочет купить за 5? В чём навар Оренбурга в этой схеме? Очевидно, что это просто мутки внутри одной корпорации.
+19
-11
+8
Ответ Иван Рыбаков
Ну хотя бы в ноль практически вышли с его трансфером, за сколько брали за столько же почти продаëм. Обидно только, что время его пребывания в команде по факту ушло в пустую.
Оренбург (он же Газовик до выхода в РПЛ) это не тот клуб продажа в который из Зенита может быть названа чисто рыночной и не надо тут рассказывать про успех мол вышли в ноль. Как и Сочи, это клуб донор, из которого берут всё что разыгралось и куда сливают всё что перестало играть
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+7
Ответ Док Аксель
С Бакаевым, Коваленко и Суторминым определились и пристроили их.Теперь Чистякова и может Изидора удастся куда-нибудь пристроить.
Походу Сергеев уйдет,какой-то понурый сегодня был,давненько не показывал прежней игры.
На других ресурсах пишут об интересе к нападающему Боавишты...
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+6
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
А я обожаю обоснования про "Своими глазами видел"? А обязательно надо видеть документы, чтобы сложить дважды два? Ну я бы еще понял если бы обратно Зенит мог его купить за фиксированную цену в 3-4 мульта. Ну та они своими "продаём за 2 и купим за 2 если нам надо будет" и не скрывают, что обходят регламент по количеству аренд. Или вот трансфер Сутормина в Зенит. Обязательно надо видеть бумаги чтобы понять, что тут был задействован чистейшей воды административный рычаг и покупка игрока за 50 тысяч рублей?
Не знаю сколько тебе лет, но запомни, что если твоя жена задерживается на работе а потом возвращается с букетом и с алкогольным запахом, то она явно не на работе задержалась. И в этой ситуации тоже не надо доводить до абсурда своим "ты своими глазами видел".
+6
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+5
Ответ Nogoi89
Пусть рвет и мечет в клубе, где меньше конкуренция, могут и вернуть, если выйдет на новый уровень.
Абсурдно, но его купили, когда он рвал и метал в клубе с меньшей конкуренцией.
+6
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+5
Ответ Кристина нырялдовна
Комментарий скрыт
Педро 18 лет,будем сравнивать?
+9
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+5
Ответ Slavnov
Опять свои мутные схемы, вечно с фармами оренбургом и сочи чего-то мутят, надеюсь через года проведут расследования, отменят все липовые титулы,а зенит вернут домой,во 2 лигу
и всё спартаку отдадут, как самым бедным)))
+16
-11
+5
Ответ Кирилл Демченко
А что бы он получил в Локо? 2000 минуты и середина таблицы? А так бабок заработал, выиграл все трофеи и самое главное понял , что он очень низкого уровня игрок. По крайней мере не потянул Зенит.
Ну если бы в Локо за 2000 минут показал , что он действительно обладает талантом , про который писали в новостях полгода назад , то сейчас бы зенит пришел и дал бы ему личку ещё больше , чтобы паспортиста в заявку занести
+4
0
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Абсолютно бесполезный пассажир.
+10
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+4
Опять свои мутные схемы, вечно с фармами оренбургом и сочи чего-то мутят, надеюсь через года проведут расследования, отменят все липовые титулы,а зенит вернут домой,во 2 лигу
+15
-12
+3
и выдадут беспроцентный кредит оренбургу для покупки
+6
-3
+3
Ответ Slavnov
Опять свои мутные схемы, вечно с фармами оренбургом и сочи чего-то мутят, надеюсь через года проведут расследования, отменят все липовые титулы,а зенит вернут домой,во 2 лигу
Ну, что тут можно сказать, надейся 😎
+6
-3
+3
Ответ Кристина нырялдовна
У Педро в конкуренции по ЛВ только паспортист Мостовой мягко говоря не сильно полезный. А у Коваленко в конкурентах одни из лучших или даже лучшие игроки в Зените и РПЛ. Вендел, Барриос, Клаудиньо. Также есть Горшков и Васильев.
Ну вот с Васильевым и можно сравнивать. Тот, хотя и моложе, выходит на поле регулярно, и никакой Барриос ему почему-то не мешает.
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0
+3
Пусть рвет и мечет в клубе, где меньше конкуренция, могут и вернуть, если выйдет на новый уровень.
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+3
Ответ Александр Васильев
и всё спартаку отдадут, как самым бедным)))
Всё отдать Спартаку! И бразильцев, и Кубок УЕФА, и Суперкубок!
+10
-7
+3
Ответ valderoma
Есть нюанс. Коваленко может не захотеть потом заключать контракт с зенитом. Потому как наелся уже у них лавку протирать...
Да конечно. С радостью пойдет в Зенит, как и большинство других российских футболистов
+2
0
+2
Ответ Док Аксель
С Бакаевым, Коваленко и Суторминым определились и пристроили их.Теперь Чистякова и может Изидора удастся куда-нибудь пристроить.
Чистякова не отпустят, в лимит не впишемся
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Походу Сергеев уйдет,какой-то понурый сегодня был,давненько не показывал прежней игры. На других ресурсах пишут об интересе к нападающему Боавишты...
Если купят габаритного нападающего, то с Сергеевым расстанутся. Что-то Ваня потух и никак себя не проявляет.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Агалаков
Это обычный обход запрета на аренду более 2-х игроков в один клуб. В Оренбурге сейчас в аренде из Зенита числятся Москвичев и Барановский. Поэтому клубы просто договорились о такой вот "продаже" с опцией обратного выкупа за ту же сумму.
Привет! Позволь поправить: в аренде Москвичев и Михайлов, Барановского выкупили
+2
0
+2
Ответ леннорыч-абрамович
Берут за 2 млн., чтобы дать ему игровую практику и развитие и потом вернуть обратно за 2 млн., чтобы Зенит заработал или получил игрока в основу. Оренбург - больше, чем фармклуб.
Я думаю даже Оренбург тратить не будет, галочка в духе после сезона оплата))
+2
0
+2
регламент создал чтобы его обходить
+4
-2
+2
Ответ Андрей Федоров
Ничего не понял. Они продали его, он например начал топово играть, а они раз и выкупили когда захотели ?
Есть нюанс. Коваленко может не захотеть потом заключать контракт с зенитом. Потому как наелся уже у них лавку протирать...
+2
0
+2
Ничего не понял. Они продали его, он например начал топово играть, а они раз и выкупили когда захотели ?
+3
-1
+2
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