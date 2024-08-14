«Зенит» продаст Коваленко «Оренбургу» за 2 млн евро с правом обратного выкупа за ту же сумму («РБ Спорт»)
«Зенит» сможет вернуть Александра Коваленко за те же деньги, за которые продает.
По сведениям «РБ Спорт», петербуржцы продают полузащитника «Оренбургу» примерно за 2 млн евро.
При этом у действующих чемпионов России будет право обратного выкупа хавбека за ту же сумму.
В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 6 играх Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Я так понимаю у Оренбурга уже есть игроки Зенитосвкие в аренде и больше нельзя, поэтому и решили подобную схему прокрутить
Ему надо играть,к Зениту оказался не готов.Удачи в дальнейшей карьере.
Беспощадный и бессмысленный бюджетный рос футбол ради понтов избранных
На других ресурсах пишут об интересе к нападающему Боавишты...
Не знаю сколько тебе лет, но запомни, что если твоя жена задерживается на работе а потом возвращается с букетом и с алкогольным запахом, то она явно не на работе задержалась. И в этой ситуации тоже не надо доводить до абсурда своим "ты своими глазами видел".