«Байер» выиграет Бундеслигу с вероятностью 49,1%, «Бавария» – 21,3%, «Дортмунд» – 12,9% (Opta)

У «Байера» лучшие шансы выиграть чемпионат Германии.

Согласно расчетам суперкомпьютера Opta, леверкузенцы защитят титул с вероятностью 49,1%. «Баварии» отведены 21,3%.

Шансы « » Дортмунд и « » почти равны – 12,9% и 12,5%. Последний претендент на титул – « » (4,1%).

Главные кандидаты на вылет – « », «Бохум» и « ».