«Байер» выиграет Бундеслигу с вероятностью 49,1%, «Бавария» – 21,3%, «Дортмунд» – 12,9% (Opta)
У «Байера» лучшие шансы выиграть чемпионат Германии.
Согласно расчетам суперкомпьютера Opta, леверкузенцы защитят титул с вероятностью 49,1%. «Баварии» отведены 21,3%.
Шансы «Боруссии» Дортмунд и «Лейпцига» почти равны – 12,9% и 12,5%. Последний претендент на титул – «Штутгарт» (4,1%).
Главные кандидаты на вылет – «Хольштайн Киль», «Бохум» и «Санкт-Паули».
Они могут не выиграть, конечно (потому что кто угодно может не выиграть), но давать им на победу одну пятую вероятности это полный абсурд.
У Байера будет , как с Наполи. И займёт место в районе 3-5.
В новом сезоне вряд ли будет везти.
А сколько матчей соперник Байера отскочил вы считали?
И даже если эти по-вашему отскоки не считать, то Байер все равно стал бы чемпионом, ибо отрыв огромный был
У Баварии нет усилений пока, на посту непонятный тренер, а Леверкузен без потерь, Алонсо остался, и Та остаётся. Долгосрочные ставки ставят только дауны, но при таком кэфе на Баварию видно, что миллионы мух слетелись, ибо в их мирке не может быть, что Бавария дважды подряд без салатницы останется.