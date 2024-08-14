«Байер» выиграет Бундеслигу с вероятностью 49,1%, «Бавария» – 21,3%, «Дортмунд» – 12,9% (Opta)

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт Бохум бундеслига Германия рейтинги Санкт-Паули Хольштайн Киль РБ Лейпциг Футбол

У «Байера» лучшие шансы выиграть чемпионат Германии.

Согласно расчетам суперкомпьютера Opta, леверкузенцы защитят титул с вероятностью 49,1%. «Баварии» отведены 21,3%.

Шансы «Боруссии» Дортмунд и «Лейпцига» почти равны – 12,9% и 12,5%. Последний претендент на титул – «Штутгарт» (4,1%).

Главные кандидаты на вылет – «Хольштайн Киль», «Бохум» и «Санкт-Паули».

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин ,ну что за чушь все это?!!
+76
-11
+65
Ох уж эта Opta. Сколько раз Байер в прошлом сезоне отскочил, и как такое везение статистически продолжить.
+44
-15
+29
Ответ Marcus-light
Ох уж эта Opta. Сколько раз Байер в прошлом сезоне отскочил, и как такое везение статистически продолжить.
Байер наоборот предотвращал отскоки, тк в каждом матче играли с очень явным преимуществом
+36
-8
+28
разве что Опта решающим фактором считает нахождение Кейна в Баварии ))
+19
-4
+15
Ответ Djek teroz
Блин ,ну что за чушь все это?!!
а в чем скепсис то? Бавария не стала на голову лучше+новый тренер, новые игроки, а Байер из костяка никого не продал, а лишь усилилась крепкими франзцузами
+20
-12
+8
Ответ Аскар Жунайт
а в чем скепсис то? Бавария не стала на голову лучше+новый тренер, новые игроки, а Байер из костяка никого не продал, а лишь усилилась крепкими франзцузами
В любом состоянии и при любом тренере (и даже вообще без тренера) у Баварии два самых дорогих состава в лиге, а конкурентность чемпионата не превышает французскую лигу.

Они могут не выиграть, конечно (потому что кто угодно может не выиграть), но давать им на победу одну пятую вероятности это полный абсурд.
+9
-3
+6
ПОлная чушь
+11
-7
+4
Если Байер выиграет снова, Кейн точно проклят.
+5
-1
+4
Ответ Djek teroz
Да ,но какие тут могут быть коэффициенты? В начале того сезона ни кому и в голову бы не пришло что Байер станет чемпионом, да ещё с молодым тренером Алонсо, может быть и так что вообще другая команда станет чемпионом Германии, это спорт.
опта это не букмекерская контора, она деньгами не рискует, это просто цифры. букмекеры дают 1.55 на баварию, 3.6 на байер и по 15 на лейпциг и дортмунд
+4
-1
+3
Опта уже учитывает "коэф Кейна" ?
+4
-1
+3
Сомневаюсь, что Байеру теперь каждый год будет так фартить, что они кучу очков набирают там, где не должны. Сколько они там вырвали матчей на 90+?
+6
-4
+2
Бавария станет чемпионом и без вариантов.
У Байера будет , как с Наполи. И займёт место в районе 3-5.
+4
-2
+2
Думаю Бавария спокойно выиграет в этом году чемпионат
+2
-1
+1
Ответ Аскар Жунайт
а в чем скепсис то? Бавария не стала на голову лучше+новый тренер, новые игроки, а Байер из костяка никого не продал, а лишь усилилась крепкими франзцузами
Будем честны, Байеру очень сильно везло в прошлом сезоне. Сколько очков было добыто в последние минуты?
В новом сезоне вряд ли будет везти.
+5
-4
+1
Ответ Аскар Жунайт
а в чем скепсис то? Бавария не стала на голову лучше+новый тренер, новые игроки, а Байер из костяка никого не продал, а лишь усилилась крепкими франзцузами
Да ,но какие тут могут быть коэффициенты? В начале того сезона ни кому и в голову бы не пришло что Байер станет чемпионом, да ещё с молодым тренером Алонсо, может быть и так что вообще другая команда станет чемпионом Германии, это спорт.
+5
-4
+1
Ответ Marcus-light
Ох уж эта Opta. Сколько раз Байер в прошлом сезоне отскочил, и как такое везение статистически продолжить.
Вы хоть эти матчи смотрели, чтоб отскоками их называть?
А сколько матчей соперник Байера отскочил вы считали?

И даже если эти по-вашему отскоки не считать, то Байер все равно стал бы чемпионом, ибо отрыв огромный был
+8
-7
+1
Кейн сделал невозможное , ждём его в Зените
+1
0
+1
Такое ощущение, что Опта опирается на гугл-запросы. Надо все таки четко понимать, что прошлый сезон был аномальным для Байера. Чтобы обойти Баварию, его нужно повторять, а я не особо верю в то, что таблеточные снова будут идти без осечек. Думаю, даже бельгийский физрук Баварии в этом сезоне не помешает.
+2
-1
+1
21% чисто из-за Кейна
+2
-1
+1
Лучше осьминога спросите, хрен ли эта Опта.
+2
-1
+1
Ответ Акер
Сомневаюсь, что Байеру теперь каждый год будет так фартить, что они кучу очков набирают там, где не должны. Сколько они там вырвали матчей на 90+?
Плюс в этом сезоне все на них будут настраиваться по-другому, проходных игр практически не будет. Каждый захочет их опустить вниз
0
0
0
Ответ ArnoNeputevy
Больше 1% на "Баварию" не поставил бы. А вот "Штутгарт" вполне может выступить ещё лучше. У них гораздо больше шансов, чем у "Баварии".
Без Гирасси, Ито и Антона))) И ведь Антон и Гирасси у Дортмунда, а Ито в Баварии. Хорошо что Ундера выкупили.
0
0
0
Ответ Всё знаю
Бавария станет чемпионом и без вариантов. У Байера будет , как с Наполи. И займёт место в районе 3-5.
Так Наполи вообще не попал в еврокубки после чемпионства. Не думаю что такое же повторится с Байером, в топ-4 скорее будут, чем нет.
0
0
0
Ответ Как дела на заводе
как и комментарий твой)
чем обидел, задел,или унизил я вас?
0
0
0
Ответ Djek teroz
Блин ,ну что за чушь все это?!!
Не забываем что Баварию тренирует физрук
0
0
0
Ответ Djek teroz
Блин ,ну что за чушь все это?!!
Не забываем что Баварию тренирует физрук
0
0
0
Ответ sfilatov13
опта это не букмекерская контора, она деньгами не рискует, это просто цифры. букмекеры дают 1.55 на баварию, 3.6 на байер и по 15 на лейпциг и дортмунд
Но букмекерскую линию корректируют ставки попанчиков, и кэфы также далеки от реальности, как и оценки Опты.
У Баварии нет усилений пока, на посту непонятный тренер, а Леверкузен без потерь, Алонсо остался, и Та остаётся. Долгосрочные ставки ставят только дауны, но при таком кэфе на Баварию видно, что миллионы мух слетелись, ибо в их мирке не может быть, что Бавария дважды подряд без салатницы останется.
0
0
0
Ответ sfilatov13
опта это не букмекерская контора, она деньгами не рискует, это просто цифры. букмекеры дают 1.55 на баварию, 3.6 на байер и по 15 на лейпциг и дортмунд
Вот вот
0
0
0
Байер сохранил лидеров и провел хорошую работу на трансферном рынке,потому шансы на то,что защитят титул хорошие,но не 50 процентов
0
0
0
Кейн никогда не подводит!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий