Суперкубок УЕФА. «Реал» против «Аталанты». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве.
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
«Реал» выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, «Аталанта» – Лигу Европы.
Суперкубок УЕФА
- Дата проведения
- 14 августа, 22:00, «Национальный стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Удачи мадридскому «Реалу»!💪⚪️👑 Самое главное без травм! Надеюсь, игроки отлично проявят себя!
И наконец-то увидим дебют Мбаппе!🐢
А та Алексей мог банально отказаться
Но, деньги 💰
Но у Алексея должно быть свое Я
Это Агент на него работает,а не наоборот
Но Леша выбрал бабло))) его право
Командам сыграть без травм и показать шоу 😎⚽