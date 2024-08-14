Суперкубок УЕФА. «Реал» против «Аталанты». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Аталанта Реал Мадрид результаты Суперкубок Европы онлайны Футбол

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

«Реал» выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, «Аталанта» – Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид Испания – Аталанта Италия
Дата проведения
14 августа, 22:00, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

42 комментария
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Миранчука нет, Мадрид может вздохнуть с облегчением)))
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Ну что, наконец-то, первый официальный матч сезона и сразу битва за трофей!
Удачи мадридскому «Реалу»!💪⚪️👑 Самое главное без травм! Надеюсь, игроки отлично проявят себя!
И наконец-то увидим дебют Мбаппе!🐢
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Аталанта не Миранчука…
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А что с трансляцией? Матч тв опять в подливе?)) «Хороший» спортивный канал у нас.. общедоступный))
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Я помню времена когда суперкубок Европы был двухматчевым противостоянием. Из-за количества матчей за сезон как в последние годы такие матчи уже не рассматриваются на как большие клубы дерутся ни как серьёзный матч ни как серьёзный кубок. Кто скажет что всегда так было глубоко ошибаются. Сейчас к мачту за суперкубок или готовятся тренеры сутки- трое или как неделю. Раньше ещё во времена 2006 года когда барса проиграла 0-3 там люди готовились минимум две недели. И подготовительный процесс строили от этого. А сейчас в тренировочном процессе такие матчи рассматривают каа простой выставочный.
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Наконец-то нормальный футбол начинается а то от лиги газовиков уже блевать тянет
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Интересно посмотреть на новую связку в нападении Реала. Как встроят Мбапе вместе с Винисиусом и Беллингемом. Может будет как в ПСЖ когда Мбаппе и Неймар каждый на себя одеяло тянул
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Поболею за Аталанту, у Реала и так куча трофеев
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Интересно взглянуть на Мбаппе
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
2 й день выручаю тебя, но спасибо нету. обидно
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Мои симпатии Аталанте.Но стоит болеть против Реала ,как тут же болельщики Реала обязательно что то напишут гадкое, минусуют. Не понимаю.
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Встречу в прямом эфире покажет Okko.....или не покажет, как повезёт))
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Наконец-то Мадрид возвращается🔥
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Как бы хотелось посмотреть сегодня интересный и захватывающий матч. Но боюсь, что повторения финала Байер-Аталанта сегодня не будет. Уж сильно класс разный у клубов. Наверняка Реал возьмёт свой очередной трофей. Но будем верить, что Аталанта уж совсем без боя не захочет сдаваться.
+4
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Ответ Сергей Пятаков
Кстати, уверен, что переезд в МЛС - решение агента. По-быстрому сделал большие деньги. Насколько я знаю, комиссионные - не менее 5% от суммы трансфера. Карьера подопечного его волнует мало.
Что значит решение агента? Если б агент владел трансфером еще,то да
А та Алексей мог банально отказаться
Но, деньги 💰
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Победу Аталанте!
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Ответ rigobersong
Риал меньше чем клуп:))
жаль тебя(
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Ответ Margor
Интересно взглянуть на Мбаппе
Загугли фото есть
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Ответ 5t1ck
Думаю сначала будет прям плохо. Надеюсь Дон Карло придумает как быть.
.. и кого побить..
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Ответ NikolayL
Интересно посмотреть на новую связку в нападении Реала. Как встроят Мбапе вместе с Винисиусом и Беллингемом. Может будет как в ПСЖ когда Мбаппе и Неймар каждый на себя одеяло тянул
Думаю сначала будет прям плохо. Надеюсь Дон Карло придумает как быть.
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Ответ wadwill13
Я помню времена когда суперкубок Европы был двухматчевым противостоянием. Из-за количества матчей за сезон как в последние годы такие матчи уже не рассматриваются на как большие клубы дерутся ни как серьёзный матч ни как серьёзный кубок. Кто скажет что всегда так было глубоко ошибаются. Сейчас к мачту за суперкубок или готовятся тренеры сутки- трое или как неделю. Раньше ещё во времена 2006 года когда барса проиграла 0-3 там люди готовились минимум две недели. И подготовительный процесс строили от этого. А сейчас в тренировочном процессе такие матчи рассматривают каа простой выставочный.
дружище, поставь знаки препинания, пожалуйста, иначе трудно понять , что ты написал;)
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Ответ wadwill13
Я помню времена когда суперкубок Европы был двухматчевым противостоянием. Из-за количества матчей за сезон как в последние годы такие матчи уже не рассматриваются на как большие клубы дерутся ни как серьёзный матч ни как серьёзный кубок. Кто скажет что всегда так было глубоко ошибаются. Сейчас к мачту за суперкубок или готовятся тренеры сутки- трое или как неделю. Раньше ещё во времена 2006 года когда барса проиграла 0-3 там люди готовились минимум две недели. И подготовительный процесс строили от этого. А сейчас в тренировочном процессе такие матчи рассматривают каа простой выставочный.
Но еврокубком этот трофей быть не перестал...
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Ответ StarkO
Аталанта не Миранчука…
Лавка загрустила)
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Ответ Сергей Пятаков
))Какой Вы наивный! Разжёвываю: агент уговорил Миру уехать в Штаты, чтобы самому "срубить" бабки с этого трансфера.
Отнюдь не наивный...то,что уговорил это понятно
Но у Алексея должно быть свое Я
Это Агент на него работает,а не наоборот
Но Леша выбрал бабло))) его право
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Ответ Сергей Галынский
Что значит решение агента? Если б агент владел трансфером еще,то да А та Алексей мог банально отказаться Но, деньги 💰
))Какой Вы наивный! Разжёвываю: агент уговорил Миру уехать в Штаты, чтобы самому "срубить" бабки с этого трансфера.
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Аталанта на классе, не, Реал конечно посолиднее никчёмного Байера, поэтому 2:0
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Ответ Сергей Галынский
Миранчука нет, Мадрид может вздохнуть с облегчением)))
Кстати, уверен, что переезд в МЛС - решение агента. По-быстрому сделал большие деньги. Насколько я знаю, комиссионные - не менее 5% от суммы трансфера. Карьера подопечного его волнует мало.
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Ответ fussballer
Жаль, что Лёха не сможет взять очередной евротрофей.
В МЛС возьмет)))
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для меня Именно с Суперкубка УЕФА начинается Новый сезон Футбола 👍
Командам сыграть без травм и показать шоу 😎⚽
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Ничья и по пенкам
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