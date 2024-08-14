Суперкубок УЕФА. «Реал» против «Аталанты». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА в Варшаве.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

« » выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, « » – Лигу Европы.

Суперкубок УЕФА

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.