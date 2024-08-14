Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче против «Аталанты». Француз сыграет в атаке с Винисиусом и Родриго
Килиан Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА.
Французский нападающий включен в стартовый состав «Мадрида» на игру против «Аталанты».
25-летний форвард официально стал игроком «Реала» в начале июня. Пока он не играл за свою новую команду даже в товарищеских матчах.
Эндрик начнет матч за Суперкубок Европы на скамейке запасных. 18-летний бразилец также присоединился к «Мадриду» в это межсезонье.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.
Запасные: Лунин, Фран Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Фран Гарсия, Браим, Хакобо Рамон.
Матч «Реал» – «Аталанта» начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.