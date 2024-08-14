Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче против «Аталанты». Француз сыграет в атаке с Винисиусом и Родриго

Теги Аталанта Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Европы Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Килиан Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА.

Французский нападающий включен в стартовый состав «Мадрида» на игру против «Аталанты».

25-летний форвард официально стал игроком «Реала» в начале июня. Пока он не играл за свою новую команду даже в товарищеских матчах.

Эндрик начнет матч за Суперкубок Европы на скамейке запасных. 18-летний бразилец также присоединился к «Мадриду» в это межсезонье.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фран Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Фран Гарсия, Браим, Хакобо Рамон.

Матч «Реал» – «Аталанта» начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

26 комментариев
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Ответ maximkamraz
Интересно, а тут на сайте остался хотя бы один фан Реала, который не переобулся с тех пор, как они дружно пинали Килю и говорили: "Да и не сдался нам этот Мбаппе, жадная до бабла черепашка испортит атмосферу в команде"? 😄 Сейчас по количеству минусов моему комменту поймём, сколько из них хотят навсегда стереть те времена из памяти и сделать вид, как будто этого никогда не было. Может даже повезёт, и мы увидим, какие отмазки своему массовому переобуванию они приготовили 😄 Вангую множественные переводы стрелок 😄
Как я и предполагал, они просто известно каким способом закидали неудобную правду минусами, чтоб её никто не увидел 😄 При том, что я никого не обманул, не оболгал, не исказил факты 😄 Я просто написал о том, как они в полном составе переобулись после подписания Мбаппе - правду, которую они не могут вынести и поэтому пытаются убрать её с глаз долой 😄 Собственно, о личностных качествах местных болельщиков Реала всё давным давно и так понятно 😄 Уничтожать правду и распространять неправду в соответствии со своими фанатскими пристрастиями для них - суперобычное явление 😄
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Сегодня забьет свой первый гол за Реал
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Ответ Brosco
Факт в том что он перешёл. Мы фаны сами разберёмся со своим игроком. А ты не болельщик Реала/Мбаппе тут каким боком ?
А когда ты и твои сливочные друзья дежурите на ветках Барсы с заготовленными прокисшими шутейками про рычаги, твой принцип "мы фаны сами разберемся, а ты не лезь" тоже работает? 😄
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Комментарий удален модератором
Француз обосрамится как на евро
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
полно работы в каждом городе, точно не тут просить деньги)
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Ответ tRIFF
Остались, но надеемся, что у Мбаппе всё получится
Комментарий удален модератором
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