Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче против «Аталанты». Француз сыграет в атаке с Винисиусом и Родриго

Килиан Мбаппе дебютирует за «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА.

Французский нападающий включен в стартовый состав « » на игру против «Аталанты».

25-летний форвард официально стал игроком «Реала» в начале июня. Пока он не играл за свою новую команду даже в товарищеских матчах.

Эндрик начнет матч за на скамейке запасных. 18-летний бразилец также присоединился к «Мадриду» в это межсезонье.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, , Винисиус.

Запасные: Лунин, Фран Гонсалес, Камавинга, Модрич, Гюлер, Эндрик, Васкес, Вальехо, Себальос, Фран Гарсия, Браим, Хакобо Рамон.

Матч «Реал» – « » начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.