Победы «Зенита», «Динамо» и ЦСКА, Медведев прошел Хиджикату, пловец Сомов выбыл в полуфинале, поул Леклера из-за штрафа Ферстаппена, критика церемонии открытия Олимпиады-2024 и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» в дерби (3:1), «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (4:0; Глушенков опять забил, а Вендел отдал уже 5 ассистов!), ЦСКА крупно обыграл «Пари НН» на выезде (3:0), а «Акрон» впервые выиграл в чемпионате России, победив «Факел» (2:0).

2. Как дела у наших на Олимпиаде? Даниил Медведев прошел Ринки Хиджикату в первом круге теннисного турнира. Россиянин Евгений Сомов выбыл в полуфинале на 100 м брассом. Тамара Дронова заняла 21-е место в велошоссе, Глеб Сырица стал 31-м из 35 участников.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, однако чемпион получит штраф в виде потери десяти позиций на решетке. Таким образом, поул-позицию получил гонщик «Феррари» Шарль Леклер. «Феррари» завоевала 3 подряд поула в Бельгии благодаря штрафам Ферстаппена.

4. Немного олимпийского футбола. Франция одолела Гвинею, Испания обыграла Доминикану, Аргентина – Ирак, Украина на 98-й вырвала победу над Марокко.

Аргентина требовала у ФИФА присудить ей победу в матче с Марокко на Олимпиаде. Игру прерывали из-за беспорядков, гол аргентинцев отменили. Испания и Япония вышли в 1/4 финала. С женской сборной Канады сняли шесть очков, а тренера дисквалифицировали на год за запуск беспилотника над тренировкой Новой Зеландии.

5. Олимпиада-2024. Баскетбол. 34 очка Адетокумбо не спасли Грецию от проигрыша Канаде, Австралия победила Испанию, Франция справилась с Бразилией.

6. У «Реала» осталось два центральных защитника после травмы Вальехо – Рюдигер и Милитао. Они не сыграют в 1-м матче тура по США, мадридцы взяли 16-летнего Мартинеса.

7. Товарищеские матчи. «Ман Сити» уступил «Милану» (2:3), «Арсенал» одолел «МЮ» (2:1), «Челси» потерпел поражение от «Селтика» (1:4), «Интер» разгромил «Лас-Пальмас» (3:0).

8. Томас Бах извинился перед президентом Южной Кореи за инцидент на открытии Олимпиады, когда сборная Южной Кореи была представлена как команда КНДР.

9. Олимпиада-2024. Плавание. Титмус и Мертенс одержали победы, Ледеки – 3-я, Австралия и США выиграли эстафеты вольным стилем.

10. Меган Рапино и Сью Берд поддержали Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом за пост президента США, приняв участие в онлайн-мероприятии White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов»).

11. «Галатасарай» предложил «Зениту» 20 млн евро за Вендела и процент от будущей перепродажи.

12. «Барса» разместит на шортах рекламу дезинфицирующего средства Medusa. Клуб получит 15 млн евро за 3 сезона

13. UFC 304. Мокаев победил Капе и другие бои.

14. Олимпиада-2024. Регби-7. Финал. Действующий олимпийский чемпион сборная Фиджи проиграла Франции, ЮАР в матче за бронзу победила Австралию.

15. Олимпийский чемпион и знаменосец сборной Италии Джанмарко Тамбери потерял обручальное кольцо в Сене на открытии Игр.

16. Олимпиада-2024, медальный зачет: Австралия лидирует с тремя победами, Китай – 2-й, США – 3-и.

Цитаты дня.

Мария Захарова об открытии ОИ: «Не могла поверить, что это не дипфейк или фотошоп. Флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса»

Олег Иванов об открытии Олимпиады: «Видел фотографии – Кончиты эти все с бородами, нет ничего святого. Лучше «Голубой огонек» посмотреть»

«Спартак» – это обосравшийся ребенок. Пахнет, но жопу помыл, прижал к груди и любишь». Боец Малыхин о красно-белых

Глава Ла Лиги Тебас недоволен открытием Олимпиады: «Позорно. Использование образа «Тайной вечери» – оскорбление для христиан. Где уважение к религиозным убеждениям?»

Генич о финале Евро: «Удивило огромное число интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив их высказываний – «кто вам позволил болеть за Испанию?»

Жулин об Олимпиаде: «Все происходящее сейчас – шабаш чертей. И открытие Игр, и Евровидение – все из одного и того же теста с кровью»

Песков об открытии Олимпиады: «Это отвратительно, а главное – запрещено в нашей стране. Можно порадоваться, что наши зрители этого не видели»

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду