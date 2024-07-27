«Динамо» победило «Локомотив» – 3:1! У Бителло два ассиста, забили Гагнидзе, Майсторович и Нгамале
«Динамо» обыграло «Локомотив» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте Лука Гагнидзе забил ударом с линии штрафной. Дмитрий Воробьев на 39-й сравнял счет. Милан Майсторович на 59-й вновь вывел «Динамо» вперед. Муми Нгамале на 85-й укрепил преимущество динамовцев, отличившись с передачи Ярослава Гладышева. Кроме того, у Бителло две голевые передачи.
- Дата проведения
- 27 июля, 17.30, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 12 Гагнидзе, 1:1 – 39 Воробьев, 2:1 – 59 Майсторович, 3:1 – 85 Нгамале.
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Динамо –
Лунев, Бессмертный (Скопинцев, 69), Майсторович, Лепский, Даса, Кутицкий (Назаренко, 69), Бителло, Гагнидзе (Грулев, 71), Нгамале (Зайдензаль, 90), Тюкавин (Окишор, 90), Гладышев.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Сулейманов, 62), Ньямси, Сильянов, Самошников, Батраков, Фассон, Баринов, Пиняев (Салтыков, 77), Воробьев, Сарвели (Тикнизян, 62).
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Благодаря мастерству своих игроков. Хотя, почти пол команды, были игроки, которым не было и 20 лет!
Спасибо игрокам Динамо, и болельщикам которые верили в Победу Динамо!!!
С победой СораДники!!!
Майсторович монстр! Совсем ещё пацан, но быстрый. резкий!
P. S.
Карась как всегда косячил. Пеналь на Тюке не дал. Пиняева не удалил. В первом тайме не дал Пиняеву 100% жёлтую!
Огненный матч, до последнего переживал, заслуженная победа за счет характера!!!
Майсторович тьфу тьфу тьфу дай Бог так же продолжит, вырастит в крутого защитника.