«Динамо» победило «Локомотив» – 3:1! У Бителло два ассиста, забили Гагнидзе, Майсторович и Нгамале

«Динамо» обыграло «Локомотив» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте Лука Гагнидзе забил ударом с линии штрафной. Дмитрий Воробьев на 39-й сравнял счет. Милан Майсторович на 59-й вновь вывел «Динамо» вперед. Муми Нгамале на 85-й укрепил преимущество динамовцев, отличившись с передачи Ярослава Гладышева. Кроме того, у Бителло две голевые передачи.

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