«Динамо» победило «Локомотив» – 3:1! У Бителло два ассиста, забили Гагнидзе, Майсторович и Нгамале

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Воробьев Бителло Лука Гагнидзе Ярослав Гладышев онлайны Милан Майсторович Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» (3:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте Лука Гагнидзе забил ударом с линии штрафной. Дмитрий Воробьев на 39-й сравнял счет. Милан Майсторович на 59-й вновь вывел «Динамо» вперед. Муми Нгамале на 85-й укрепил преимущество динамовцев, отличившись с передачи Ярослава Гладышева. Кроме того, у Бителло две голевые передачи.

Динамо – Локомотив 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
27 июля, 17.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Гагнидзе, 1:1 – 39 Воробьев, 2:1 – 59 Майсторович, 3:1 – 85 Нгамале.
ДинамоЛунев, Бессмертный (Скопинцев, 69), Майсторович, Лепский, Даса, Кутицкий (Назаренко, 69), Бителло, Гагнидзе (Грулев, 71), Нгамале (Зайдензаль, 90), Тюкавин (Окишор, 90), Гладышев.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Сулейманов, 62), Ньямси, Сильянов, Самошников, Батраков, Фассон, Баринов, Пиняев (Салтыков, 77), Воробьев, Сарвели (Тикнизян, 62).
Предупреждения:
Батраков (25), Фассон (37), Гагнидзе (62), Пиняев (64).

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251 комментарий
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Всех динамовцев с победой! Лунёв хорошо справляется.
+45
-3
+42
Ответ Philatelist79
Всех динамовцев с победой! Лунёв хорошо справляется.
С победой!Лунёв-просто ТОП!
+29
-2
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Лунёв, конечно, усиление Динамо. Отличный матч. Чтение игры на очень высоком уровне.
+25
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Майсторович в основу ЦЗ, Лепский не готов пока, два косяка!
+18
-1
+17
Запасаемся попкорном и ждём весёлую перестрелку.
+15
0
+15
Ответ Philatelist79
Всех динамовцев с победой! Лунёв хорошо справляется.
Махачкалинцев тоже?
+14
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+13
Всех болельщиков бело-голубых с победой!
+13
0
+13
лунев прям делает разницу! вот бы его в прошлом году динамикам
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0
+13
Обидно. По игре Локо не заслужил поражения.
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-4
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Матч 🔥
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У Динамо, несмотря на проблемы с составом, отличное начало! Лунёв-это тот, кого не хватало команде в борьбе за чемпионство!
+10
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Браво Лунев, с победой Динамо!
+11
-1
+10
За Локомотив ! 🚂
+14
-4
+10
Динамо выиграло по делу.
Благодаря мастерству своих игроков. Хотя, почти пол команды, были игроки, которым не было и 20 лет!
Спасибо игрокам Динамо, и болельщикам которые верили в Победу Динамо!!!
+11
-2
+9
для обоих клубов это проверка готовности к сезону, должно быть интересно, скрещу пальцы за Михалыча 🟥🟩
+11
-3
+8
За Динамо ! Локомотив неудобный для нас коллектив . Тем приятнее будет победа, которая нужна на старте обоим клубам ! Одна жизнь ! Одна жизнь ! Одна жизнь ! Одна команда !
+14
-6
+8
Первый матч,где переживали все больше за центр защиты и уверены были в голкипере…спасибо руководству,наконец-то купили вратаря
+8
0
+8
Динамо с победой. Лунев супер, конечно.
+8
0
+8
Что тут скажу. Так держать Динамо 🤘🤘🤘
+10
-2
+8
Бубнов сказал что Динамо Выиграет у Локомотива, и Динамо выиграло. Бубнов грамотно напророчил, победу Динамо!!!
С победой СораДники!!!
+8
0
+8
С Победой Динамо! Хотя Локо был совсем не плох.
Майсторович монстр! Совсем ещё пацан, но быстрый. резкий!
+7
0
+7
Тащиии! Нгамале! Лучший игрок матча . Столько тачку возил , столько черновой работы делал и вишенка на торте ! Браво!
+8
-1
+7
Ждём интересной и бескомпромиссной борьбы, побольше голов и главное без травм! Удачи!👏
+7
0
+7
Лучшие 1 Майсторович 2 Лунев 3 Бителло.. С победой СораДники!
P. S.
Карась как всегда косячил. Пеналь на Тюке не дал. Пиняева не удалил. В первом тайме не дал Пиняеву 100% жёлтую!
+12
-5
+7
Пятка Воробьева, и проход Самошникова превосходны, жаль не забили… эх
+7
0
+7
В целом Динамо победило по делу. У Локо были отличные моменты у Сарвели, Самошникова, Пиняева. Забей гол при 1:1, игра могла повернуться в другую сторону. Стоит отметить, что Лунев несколько раз выручил
+9
-2
+7
Молодцы, Динамо! Всех с победой!
Огненный матч, до последнего переживал, заслуженная победа за счет характера!!!
Майсторович тьфу тьфу тьфу дай Бог так же продолжит, вырастит в крутого защитника.
+8
-1
+7
Бителло огонь две игры и четыре ассиста!!!👍
+7
0
+7
Лунёв отличный вратарь!сразу уровень свой показал
+7
0
+7
Локо спасибо за огненную игру ! Мы молодцы ! Весь матч половина состава дублеры и свои воспитанники показали характер ! Всех динамовцев с трудовой победой !
+7
-1
+6
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