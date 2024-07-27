Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция – Бразилия, Греция сыграет с Канадой и другие матчи
Сегодня четырьмя матчами стартует олимпийский турнир по баскетболу у мужчин.
Франция Вембаньямы встретится с Бразилией, Греция Адетокумбо сыграет с Канадой Гилджес-Александера.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 27 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
- Дата проведения
- 27 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Австралия – 0-0, Греция – 0-0, Канада – 0-0, Испания – 0-0.
Группа B
- Дата проведения
- 27 июля, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
- Дата проведения
- 27 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Франция – 0-0, Япония – 0-0, Германия – 0-0, Бразилия – 0-0.
Группа C
Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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