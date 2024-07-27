Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция – Бразилия, Греция сыграет с Канадой и другие матчи

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Сегодня четырьмя матчами стартует олимпийский турнир по баскетболу у мужчин.

Франция Вембаньямы встретится с Бразилией, Греция Адетокумбо сыграет с Канадой Гилджес-Александера.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Групповой этап

Группа А

Австралия – Испания
Дата проведения
27 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Греция – Канада
Дата проведения
27 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Австралия – 0-0, Греция – 0-0, Канада – 0-0, Испания – 0-0. 

Группа B

Германия – Япония
Дата проведения
27 июля, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Франция – Бразилия
Дата проведения
27 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Франция – 0-0, Япония – 0-0, Германия – 0-0, Бразилия – 0-0. 

Группа C

Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Знатоки, подскажите формулу турнира.
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За Бразилию 🤘🤘🤘
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Сегодня за Бразилию
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Будем 🤞🤞 за Бразилию
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где смотреть?
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Судя по составам, Греция-Канада может быть бодрый матч. Хотелось бы посмотреть не только, кто забьет больше трехочковых, но и какую-то комбинационную игру
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