Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция – Бразилия, Греция сыграет с Канадой и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартует олимпийский турнир по баскетболу у мужчин.

Франция Вембаньямы встретится с Бразилией, Греция Адетокумбо сыграет с Канадой Гилджес-Александера.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Австралия – 0-0, Греция – 0-0, Канада – 0-0, Испания – 0-0.

Группа B

Положение команд: Франция – 0-0, Япония – 0-0, Германия – 0-0, Бразилия – 0-0.

Группа C

Положение команд: Сербия – 0-0, Южный Судан – 0-0, Пуэрто-Рико – 0-0, США – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Утверждение Леброна как лучшего спортсмена эпохи и еще 7 сюжетов, ради которых нельзя пропускать баскетбол

Яннис и Леброн – знаменосцы на открытии-2024. А какие баскетболисты несли флаги на других Играх?