Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Доминиканой, Аргентина – с Ираком, Украина против Марокко, Франция примет Гвинею
В Париже продолжается олимпийский футбольный турнир.
Сборная Испании встретится с Доминиканской республикой в 2-м туре.
Также в субботу Аргентина сыграет с Ираком, Украина – с Марокко, Франция примет Гвинею.
Париж-2024
Олимпийский футбольный турнир
2-й тур
- Дата проведения
- 27 июля, 16.00, «Матмют Атлантик»
- Дата проведения
- 27 июля, 16.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 июля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 27 июля, 18.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 27 июля, 22.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 27 июля, 22.00, «Матмют Атлантик»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы олимпийского футбольного турнира
Статистика олимпийского футбольного турнира
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