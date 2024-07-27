Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Доминиканой, Аргентина – с Ираком, Украина против Марокко, Франция примет Гвинею

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В Париже продолжается олимпийский футбольный турнир.

Сборная Испании встретится с Доминиканской республикой в 2-м туре.

Также в субботу Аргентина сыграет с Ираком, Украина – с Марокко, Франция примет Гвинею.

Париж-2024

Олимпийский футбольный турнир

2-й тур

Доминиканская Республика U-23 – Испания U-23
Дата проведения
27 июля, 16.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аргентина U-23 – Ирак U-23
Дата проведения
27 июля, 16.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Украина U-23 – Марокко U-23
Дата проведения
27 июля, 18.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Узбекистан U-23 – Египет U-23
Дата проведения
27 июля, 18.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Новая Зеландия U-23 – США U-23
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Израиль U-23 – Парагвай U-23
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция U-23 – Гвинея U-23
Дата проведения
27 июля, 22.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Япония U-23 – Мали U-23
Дата проведения
27 июля, 22.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы олимпийского футбольного турнира

Статистика олимпийского футбольного турнира

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16 комментариев
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За братьев узбеков! Алга!
+12
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Жаль, что не вчера, так бы Украина могла вылететь с ОИ до начала ОИ
+2
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За Узбекистан и Аргентину 🙏🙏🙏
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Ради прекрасных узбечек за Узбекистан буду 👍🇺🇿
Столько приятных воспоминаний 👸🏻🇺🇿😍
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Удачи сборным Испании и Узбекистана👊.
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За Марокко 🙏🙏🙏
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За Марокко
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0
0
Ирак, заставьте опять ныть эту недосборную
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0
Ответ Дядя Санжар
За братьев узбеков! Алга!
За братьев мароканцев!!
+2
-2
0
Ответ Дядя Санжар
За братьев узбеков! Алга!
Так держать 💪💪💪
+1
-1
0
Ответ Дядя Санжар
За братьев узбеков! Алга!
проверяешь процент русских и узбеков на спортсе?😂
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Ответ Дядя Санжар
За братьев узбеков! Алга!
🇺🇿🇺🇿🇺🇿 💪💪💪
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