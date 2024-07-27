Олимпиада-2024. Футбол. Испания сыграет с Доминиканой, Аргентина – с Ираком, Украина против Марокко, Франция примет Гвинею

В Париже продолжается олимпийский футбольный турнир.

Сборная Испании встретится с Доминиканской республикой в 2-м туре.

Также в субботу Аргентина сыграет с Ираком, Украина – с Марокко, Франция примет Гвинею.

Париж-2024

футбольный турнир

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы олимпийского футбольного турнира

Статистика олимпийского футбольного турнира

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